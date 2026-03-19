【マーケティング&AI】顧客を深く知り自社の強みを発見する“3C分析”とは？4/16（木）無料セミナー「クリエイターのための実践マーケティング戦略　第3回」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は4月16日（木）、マーケティングや戦略思考に苦手意識のあるクリエイターや個人事業主の方を対象に無料のオンラインセミナー「クリエイターのための実践マーケティング戦略 ―基礎から学ぶフレームワーク活用と生成AI入門― 第3回：3C分析入門 お客さん・ライバル・自分の3つを比べてみよう(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172859/?rls)」を開催します。





クリエイターのための実践マーケティング戦略 ―基礎から学ぶフレームワーク活用と生成AI入門―第3回：3C分析入門 お客さん・ライバル・自分の3つを比べてみよう

製品やサービスを顧客に提供するための活動全般を指すマーケティング。例えば、顧客のニーズや市場の動向を調査し開発に役立てることや広告や販売促進活動を通じてサービスの認知度を高めることなど、顧客の欲求を満たすために企業が行うあらゆる活動の総称と言えます。多くの要素が関わり、刻々と市場も変化するため、マーケティングについてお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。そんなお悩みを持つ方に向けて、本セミナーシリーズでは、フレームワークと生成AIを活かしたマーケティング手法をご紹介します。全6回を通し、実践的なマーケティング思考の習得をめざします。第3回となる今回は、事業の“勝ち筋”を見つけるうえで欠かせない3C分析を解説。3C分析は、「Customer（お客さん）／Competitor（ライバル）／Company（自分）」の3つを比べながら、「自分の売り」や「選ばれる理由」を見つけるためのフレームワークです。特に大切なのは、まずお客さんを深く知ること。年齢・職業だけでなく、抱えている困りごと、求めている価値、行動の癖などを整理することで、自分が提供できる価値が見えてきます。後半では、3つの視点を書き出すワークを通じて、自社の強みを一言で言語化するステップに取り組みます。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。※セミナー内で生成AIを使ったワークを予定しています。ChatGPT、Gemini、Copilotなど、いずれかのアカウントをお持ちの方はご準備をお願いします。＜セミナーの内容＞・前回の振り返り・質問タイム・3C分析：3つの視点で考える意味・Customerを深く知る：お客さん理解の基本・個人ワーク（1）：自分のお客さんを書き出すワーク・チャット共有：さまざまな“お客さん像”を知る・Competitor・Company：ライバルと自分を整理・個人ワーク（2）：3C分析シートの完成・チャット共有：「自分の強み」の発見・3Cから見えてくる“勝ち筋”とは＜こんな方にオススメ！＞・お客さんを深く理解し「価値提供のヒント」を見つけたい方・ライバルとの違いを整理したいが、何から考えればよいかわからない方・自社の強みを言語化したいクリエイター・個人事業主・生成AIを使って顧客理解・競合理解を広げてみたい方・なんとなく思っている“ウリ”を、しっかり言葉にしてみたい方

■日時

2026年4月16日（木） 19：00～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

大竹寛征（おおたけ・ひろゆき）氏

中小企業診断士/事業承継士

・IT販社にて中小企業向け提案営業、業種特化業務システムの開発企画・販路開拓業務を実施、プロジェクト統括責任者として全国拡販を推進（18年）。システム開発会社営業（5年）。携帯会社にて経営企画、新規事業開発、営業企画、内部監査業務に従事（12年）。

・2017年4月 中小企業診断士登録 OOTAKE経営コンサルティングオフィス開業

・2019年6月（一社）事業承継協会埼玉支部 理事

・2020年4月 埼玉県商工会連合会 経営支援部 事業承継相談担当（嘱託）

・2021年4月 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター エリアコーディネータ（業務委託）

・2021年6月（一社）事業承継協会埼玉支部 副支部長

▼保有資格

中小企業診断士（経済産業大臣登録）

経営革新等支援機関（経済産業省認定）

M＆A支援機関（中小企業庁認定）

事業承継士（一社 事業承継協会認定）

事業承継支援マスター（一社 埼玉県中小企業診断協会認定）



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172859/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172859/?rls)

※締切：2026年4月16日（木） 20：30



＜その他関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「クリエイターのための実践マーケティング戦略」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼著作権講座（eラーニング／全4回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/?rls)



▼動画編集入門講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)