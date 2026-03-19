「WACK合同オーディション合宿2026」 ニコニコ生放送にて3月22日(日)13:00から全編生中継決定。

株式会社ドワンゴ

2026年3月22日(日)13:00から、3年ぶりとなる「WACK合同オーディション合宿2026」をニコ生で24時間、6泊7日にわたり、完全生中継が決定！

■ 3年の沈黙を破り、WACKオーディション合宿が帰ってくる。

ニコニコ生放送では、2026年3月22日（日）から3月28日（土）までの7日間にわたり、「WACK合同オーディション合宿2026」を生中継することを決定いたしました。

本企画は、数々のドラマと衝撃を生み出し、毎回累計視聴者数が百万人を突破するモンスターコンテンツ。今回は、実に3年ぶりの開催となります。

■ WACK代表・渡辺淳之介氏が「現場」に降臨

今回の合宿にも、WACKの代表である、渡辺淳之介氏の参加が決定。アイドル候補生たちと同じ空間で、彼女たちの本質を剥き出しにする過酷な審査を指揮します。

「何が起こるか予測不能」なWACKのアイデンティティは健在。候補生たちの葛藤、涙、そして覚醒の瞬間を、カメラが捉え続けます。

■ ニコニコ生放送にて24時間密着生中継

この死闘の模様は、今回もニコニコ生放送にて独占生中継されます。食事、睡眠、早朝マラソン、そして脱落者発表。候補生たちの運命が決まるその瞬間を、全国の視聴者と共にリアルタイムで目撃してください。

■ 番組概要

【番組タイトル】 全て見せます！WACKオーディション合宿2026完全密着 6泊7日の死闘

【配信スケジュール・視聴URL】

前半：2026年3月22日（日）13:00～ https://live.nicovideo.jp/watch/lv350108688

後半：2026年3月25日（水）12:00～ https://live.nicovideo.jp/watch/lv350108689

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