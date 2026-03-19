平均年齢73歳、最年長80歳。元気な爺ちゃん婆ちゃんが働くお茶屋「G-CHA & Ba-CHA」（ジーチャバーチャ）が渋谷に誕生！

株式会社ENTAKU produce

株式会社ENTAKU produceと東急株式会社は、平均年齢73歳のスタッフが働くテイクアウト専門のお茶屋「G-CHA & Ba-CHA（ジーチャバーチャ）」を、2026年3月20日（金）に渋谷にオープンします。

若者の街・渋谷に誕生する本店舗は、気持ちが若く元気なお爺ちゃんお婆ちゃんが働くお茶屋。 スタッフの平均年齢は73歳、最年長は80歳。タレントやモデルではなく、このお店で働くために集まったメンバーが、お茶と一緒に“元気”を提供します。



シルバー世代の「楽しく新しい働き方」を実践し、アイデアを発信していくお店です。

元気なお爺ちゃんお婆ちゃんから、お茶と一緒に元気を受け取れるお店

G-CHA & Ba-CHA（ジーチャバーチャ）は、テイクアウト専門のお茶屋です。

爺茶や婆茶と名付けたお茶メニューや、抹茶を使ったアレンジメニューなど全7種類のドリンクをご用意しております。



ご提供の際は、お爺ちゃんお婆ちゃんスタッフがお客様のお名前をシールに書いて、可愛いカップやバッグと一緒にお渡しします。お店で元気を受け取って、お出かけを楽しんで頂けたらと思います。

求められるシルバー世代の活躍と、日本の元気な高齢者

日本では少子高齢化が進む中で、 シルバー世代の社会参加や再活躍が求められています。

一方、日本は世界でも有数の健康長寿国として知られており、日本のお爺ちゃんお婆ちゃんは世界と比較しても元気な人が多いと言われています。

しかし、その元気な高齢者が活躍できる場所は、まだ十分とは言えません。

「G-CHA & Ba-CHA」は、 元気なお爺ちゃんお婆ちゃんが主役になるお店として生まれました。

専門家への相談を経て考案した「シルバー世代の楽しい働き方」を実践し発信

G-CHA & Ba-CHAでは、シルバー世代が安心して働ける環境をつくるため、産業医などシルバー世代の雇用について詳しい方々に相談しながら、独自の働き方を考案しました。若者の街・渋谷で、シルバー世代の「楽しく新しい働き方」を実践し、アイデアを発信していきます。

高齢のスタッフが無理なく楽しく働き続けられるよう「3つのG&Bルール」と「5つのG&Bアイデア」を考案し、身体的な負担の軽減や働き方の柔軟性などを考慮した制度を導入しています。



【3つのG&Bルール】

１.休みたい時に休む

２.疲れたらすぐ言う

３.楽しいから働く

高齢スタッフの働きやすさを考えた「5つのG&Bアイデア」

１.座って接客

長時間立ちっぱなしの接客は体への負担も大きいです。

スタッフは基本的に座った状態で接客します。

２.注文を「オーダーシート制」に

注文はお客さんにオーダーシートを記入していただくスタイルです。

口頭で複雑な注文を覚えて、レジに打ち込んでいくのは、高齢の方に限らず難しいことです。お客様にご記入いただいたシートをもとにスタッフは紙を読みながらレジ打ちを行います。またスタッフと相談の上、文字が読みやすいサイズでシートを用意しております。

３.営業中の自由休憩制度

11:00～19:00の通し営業ですが、スタッフが疲れて休みたい場合は

営業中でも、自由に一時休憩を取らせていただきます。

お客様にも温かい気持ちでお店を見守っていただけたら幸いです！

４.サポートスタッフが常駐

サービススタッフはすべてお爺ちゃんお婆ちゃんになりますが、お店の裏にはドリンク作りや、サポートを行うスタッフが 1名お店に常駐しています。高齢スタッフと一緒に楽しく働く環境を目指して、連携しながらお店を運営していきます。

５.「孫」助っ人制度

忙しい時や人手が必要な時には、お客さんにお店を手伝ってもらう通称 「孫制度」を始めます。

手伝っていただく方にはユニフォームを着てもらい、お礼としてお好きなドリンクを1杯プレゼントします。



※「孫」制度でのお手伝い内容は、行列の整理や、お客様注文のサポートなどを想定しております。衛生面管理の観点から、ドリンク作り等でキッチンにお客様が立ち入ることはございません。

渋谷の未来は、世界の未来。渋谷から新しい働き方のヒントを発信

渋谷はこれまで、ファッション、音楽、カルチャーなど、日本の新しい価値観や文化を世界に発信してきた街でもあります。渋谷の価値観が、次の日本や世界のヒントになることを目指して、この場所を選びました。



スローガンは「若さって、年齢じゃなくて気持ちのこと！」



若者の街・渋谷から、たくさんのアイデアをこれからも継続的に発信していきます。

ドリンクは『JANAI COFFEE』を手がける吉田純貴が監修。TeaRoomと連携し静岡産の茶葉および抹茶を使用

爺茶（ジンジャーほうじ茶）や婆茶（ジャスミン緑茶） といったメニューのほか、抹茶を使用したアレンジメニューなど計7種のドリンクメニューをご用意しております。



ドリンクは、恵比寿『JANAI COFFEE』など複数の飲食店を手掛けてきた吉田純貴が監修。株式会社TeaRoomより、厳選した静岡県産の抹茶および茶葉をご提供いただいております。



TEA

爺茶（ジンジャーほうじ茶） \780

婆茶（ジャスミン緑茶） \800

グリーンハーブティー \760

TEA LATTE

抹茶ラテ \930

塩キャラメル抹茶ラテ \980

チョコレート抹茶ラテ \960

コーヒー抹茶ラテ \960

FOOD&GOODS

抹茶アイスクリーム \400

G&B BAG \300

G&B CAP \4,000

T-shirt（BLACK） \6,300

T-shirt（WHITE） \6,000

Sticker \200(1pc) / \500(3pcs)

スタッフクレジット

Creative Director: Suguru Myoen

Art Director : Eiichi Tanigawa

Producer : Junki Yoshida / Saki Miyazaki

Stylist：Shuhei Kai



[G&B Staff Photo]

Photographer : SEIYA FUJII (W)

Photographer Assistant : Takuma Takase, Mihoko Wanishi

Hair and Makeup：Taro Yoshida / Narutaka Hirata

[G&B Shop Photo]

Photographer : Sato Ryohei

[Space]

HAKUTEN

Director：Mizuki Sakamoto / Shunsuke Aizawa / Yumi Akiyama

Space Design：Aki Ito / Mizuki Sakamoto / Kyosuke Nihei

Construction management：Yoshihiro Watanabe

produced by ENTAKU / Tokyu

店舗概要

店名：G-CHA & Ba-CHA（ジーチャバーチャ） 略称：g&b

開業日：2026年3月20日（金）

所在地：東京都渋谷区渋谷1-12-24 707渋谷ビル1階（渋谷駅 徒歩2分）

営業時間：11:00～19:00（※スタッフが疲れた場合、一時休憩を取ることがあります）

※テイクアウト専門のお店です

※キャッシュレスのみ

Instagram：https://www.instagram.com/g_and_b_shibuya/

運営者情報

本店舗「G-CHA & Ba-CHA（ジーチャバーチャ）」は、株式会社ENTAKU produceと「Playwork」をキャッチコピーに、渋谷で働く方に心躍るワークライフを提供することを目指している東急株式会社の共同企画により実現しました。

ENTAKU produceは、「体験」をプロデュースする会社です。『友達がやってるカフェ』『ME ME COFFEE』『JANAI COFFEE』『言葉のない喫茶店』など、 新しい店舗体験を生み出す飲食プロジェクトのほか、『いい人すぎるよ展』『そういうことじゃないんだよ展』『やだなー展』などの展示を日本や世界各国で展開しています。

お問い合わせ先：

ENTAKU produce

info@entaku.co.jp