【petit main】プティマイン15周年アニバーサリーイヤー！お客さまと楽しむ1年を。

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）が展開する子ども服ブランド「petit main（プティマイン）」（https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/)）は、2026年にブランド誕生15年を迎え、周年を記念した特設サイトを3月19日(木)より公開いたします。

今後1年間にわたり、ノベルティや限定商品、特別な記念イベントの情報を順次発信してまいります。

全国の百貨店、ショッピングセンターを中心に、トレンドファッションに子どもらしさをプラスしたアイテムを展開するガールズ＆ボーイズブランド「petit main（プティマイン）」は、デイリープライスでありながら、上品で洗練されたデザインのアイテムを多数ラインナップしています。

『MERCY 15th Anniversary』 特別な1年を一緒に！

子ども服でもトレンドのファッションを楽しめるブランドとして、今までになかった日常の中の「かわいい」や「あったらいいな」という想いをカタチにするモノづくりをしてきました。

ブランド誕生から15周年を記念し、これまでご愛顧いただいた多くのお客さまに感謝の気持ちを込めて、3月19日（木)を皮切りに1年間にわたり、お客さまと共にワクワクするイベントを開催いたします。

たくさんの笑顔に感謝し、家族の想い出に残る「とき」をお届けします！

各イベントの詳細は、下記特設ページで随時公開いたします。

15周年特設ページはこちら！ :https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/PM_15thanniversary.aspx?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pm_0318

◆15周年イベント第1弾、ノベルティフェアがスタート！

ノベルティフェア詳細

期間中、\11,000（税込）以上お買い上げのお客様に、トートバッグをプレゼントいたします。

■開始日

2026年3月20日(金・祝)～

※なくなり次第終了です。

■開催店舗

petit main店舗：https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=18

NARUMIYA ONLINE：https://www.narumiya-online.jp/

◆petit main モデルオーディション開催決定！

最新コーディネートを着こなすWEBモデルや、公式インスタグラム（@petitmain_official）への出演など、petit mainを一緒に盛り上げてくれるキッズモデルのオーディションを開催いたします。

応募要項など、オーディション参加に関する詳細は、随時お知らせいたします。

◆キッズフォトスタジオ「LOVST」とのスペシャルコラボが決定！

同社が展開するキッズフォトスタジオ「LOVST PHOTO STUDIO ラブストフォトスタジオ(https://lovstmade.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pm_0319)」との、スペシャルコラボ企画が決定！

詳細は「LOVST」より、追って発表いたします。

and more！

その他にも、15周年限定の特別アイテムの発売や店舗イベントなどを企画しております。

特別なこの1年間を、ぜひ一緒に楽しんでください！

■ ブランドについて

「petit main（プティマイン）」

トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。

対象： 0～12歳（プティマイン）

サイズ： 50～130cm（プティマイン）、F（レディースブランド：リアン）



Instagram 公式アカウント「@petitmain_official」

https://www.instagram.com/petitmain_official/(https://www.instagram.com/petitmain_official/)

公式サイト

http://petitmain.jp/(http://petitmain.jp/)

公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR)

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx