入野自由、4/8リリース「驚きの子」特典DVD詳細解禁！横浜中華街を堪能する、ダイジェスト映像公開！

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日本コロムビア株式会社








数々の人気アニメ作品や話題作の舞台で活躍中の入野自由、4月8日(水)にニューシングル「驚きの子」をリリースすることが発表されているが、豪華盤に収録される特典DVD「みゆさんぽ～驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ～」の詳細が明らかになった。


表題曲「驚きの子」は4月4日(土)よりテレ朝系列にて放送開始予定のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のオープニングテーマに決定しており、ソロアーティスト活動初のアニメ主題歌を担当する。


特典DVD「みゆさんぽ～驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ～」は入野が横浜中華街を中心に様々な体験をしていく模様を30分超にわたって収録。この度、ダイジェスト映像がYouTubeにて公開され、ドライブの模様やトルコランプの手作り体験、中華街の散策、トリックアート体験、北京ダックを堪能する一部始終を観ることができるので、YouTubeでぜひチェックしてほしい。



▼「みゆさんぽ～驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ～」ダイジェスト映像


https://www.youtube.com/watch?v=JE4V_Xw-OU8



4月より開催予定の「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」は、先日Zepp Haneda（TOKYO）での追加公演が発表され、現在プレリクエスト先行を3月24日(火)まで受付中。



◇「みゆさんぽ～驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ～」ダイジェスト映像


https://www.youtube.com/watch?v=JE4V_Xw-OU8



◇RELEASE information


2026年4月8日(水)


入野自由 ニューシングル「驚きの子」


豪華盤(CD＋DVD)　品番：COZC-2310～1／価格：\3,000 (税込)







通常盤(CD)　品番：COCC-18324／価格：\1,500 (税込)







CD予約URLはこちら： https://irinomiyu.lnk.to/odorokinoko_ec



《CD収録内容》　※通常盤、豪華盤共通


M1.「驚きの子」　作詞・作曲：尾崎雄貴　編曲：Galileo Galilei


M2.「つま先踏んで」　作詞・作曲：尾崎雄貴　編曲：Galileo Galilei


M3.「驚きの子」(Instrumental)


M4.「つま先踏んで」(Instrumental)



《豪華盤収録内容（初回生産限定封入特典）》


・特典DVD「みゆさんぽ～驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ～」


・入野自由撮影！携帯用ステッカー


・フォトカード1枚（全3種からランダムで1枚封入）


・スリーブケース



CDの詳細はオフィシャルサイトをご確認ください


https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/



■「驚きの子」発売記念イベント


3/22(日) 東京：お渡し会


4/18(土) 大阪：お渡し会【申込期間】～2026/3/23(月)まで


5/23(土) 東京：トーク＆お見送り会【申込期間】～2026/4/20(月)まで


詳細は入野自由公式HP（ https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/ ）にてご確認ください。



■「驚きの子」アニメイト発売週キャンペーン実施決定！


【実施期間】4月7日(火)～4月12日(日)


【対象商品】4月8日発売「驚きの子」豪華盤・通常盤（アニメイト限定セット含む）


【内容】ポスタージャックキャンペーン、オリジナルレシートキャンペーン



ポスタージャック：対象店舗での購入1点につき、ポスタービジュアル絵柄L判ブロマイドを1枚進呈


オリジナルレシート：全国アニメイト（通販除く）にてサイン＆コメント入りレシートを発行します



さらに、アニメイト87店舗にて、直筆サイン入りポスターを掲出決定！


詳細は入野自由公式HP（ https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/ ）にてご確認ください。



◇Digital Release


新曲「アイニ」「僕らの歌」好評配信中！


・「アイニ」配信URL　https://irinomiyu.lnk.to/INeed


・「僕らの歌」配信URL　https://irinomiyu.lnk.to/BokuraNoUta



◇LIVE INFORMATION


IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”



(C)Hattori-Graphics





■開催日程


2026年4月13日(月) 17：00開場／18：00開演


東京：東京ドームシティkanadeviaホール


2026年4月17日(金) 17：00開場／18：00開演


大阪：Zepp Osaka Bayside


2026年5月1日(金) 17：00開場／18：00開演


福岡：Zepp Fukuoka


2026年5月27日(水) 17：00開場／18：00開演


東京公演：Zepp Haneda（TOKYO）



＜“Zepp Haneda”チケット発売情報＞


■Lencore/ HMVプレミアム会員先行


【受付期間】3/19(木)12:00～3/22(日)23:59


【受付URL】 https://l-tike.com/irinomiyu/



■プレリクエスト抽選先行


【受付期間】3/19(木)12:00～3/24(火)23:59


【受付URL】 https://l-tike.com/irinomiyu/



＜【東京/大阪/福岡】一般発売中！（※Zepp Haneda公演除く）＞


【受付期間】3月7日(土)15:00～


ローソンチケット　https://l-tike.com/irinomiyu/


アニメイトチケット　https://animate-ticket.com/events/79



詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください


https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/



◇PROFILE


入野自由（IRINO MIYU）


東京都出身。2001年映画「千と千尋の神隠し」のハク役に抜擢され注目を集める。その後も声優として数々の作品に出演、ティモシー・シャラメの吹替も多く演じている。


また、声優のみならず、舞台やドラマ、映画など多方面で活躍している。最近の主な出演作品は、吹替『ウィキッド ふたりの魔女』『DUNE』、映画『言の葉の庭』、アニメ『おそ松さん』『ハイキュー！！』『ONE PIECE』『DIGIMON BEATBREAK』『CITY THE ANIMATION』、ドラマ「元彼の遺言状」、舞台『リア王』『消失』『浪人街』などがある。



◇公式HP/SNS


■OFFICIAL SITE　https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/


■X　https://x.com/miyuuu_official


■Instagram　https://www.instagram.com/uuu_red/


■YouTube　https://www.youtube.com/@irinomiyu-uuu_official


■LINE公式アカウント　https://lin.ee/NmBMlJT