入野自由、4/8リリース「驚きの子」特典DVD詳細解禁！横浜中華街を堪能する、ダイジェスト映像公開！
数々の人気アニメ作品や話題作の舞台で活躍中の入野自由、4月8日(水)にニューシングル「驚きの子」をリリースすることが発表されているが、豪華盤に収録される特典DVD「みゆさんぽ～驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ～」の詳細が明らかになった。
表題曲「驚きの子」は4月4日(土)よりテレ朝系列にて放送開始予定のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のオープニングテーマに決定しており、ソロアーティスト活動初のアニメ主題歌を担当する。
特典DVD「みゆさんぽ～驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ～」は入野が横浜中華街を中心に様々な体験をしていく模様を30分超にわたって収録。この度、ダイジェスト映像がYouTubeにて公開され、ドライブの模様やトルコランプの手作り体験、中華街の散策、トリックアート体験、北京ダックを堪能する一部始終を観ることができるので、YouTubeでぜひチェックしてほしい。
▼「みゆさんぽ～驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ～」ダイジェスト映像
https://www.youtube.com/watch?v=JE4V_Xw-OU8
4月より開催予定の「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」は、先日Zepp Haneda（TOKYO）での追加公演が発表され、現在プレリクエスト先行を3月24日(火)まで受付中。
◇「みゆさんぽ～驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ～」ダイジェスト映像
https://www.youtube.com/watch?v=JE4V_Xw-OU8
◇RELEASE information
2026年4月8日(水)
入野自由 ニューシングル「驚きの子」
豪華盤(CD＋DVD) 品番：COZC-2310～1／価格：\3,000 (税込)
通常盤(CD) 品番：COCC-18324／価格：\1,500 (税込)
CD予約URLはこちら： https://irinomiyu.lnk.to/odorokinoko_ec
《CD収録内容》 ※通常盤、豪華盤共通
M1.「驚きの子」 作詞・作曲：尾崎雄貴 編曲：Galileo Galilei
M2.「つま先踏んで」 作詞・作曲：尾崎雄貴 編曲：Galileo Galilei
M3.「驚きの子」(Instrumental)
M4.「つま先踏んで」(Instrumental)
《豪華盤収録内容（初回生産限定封入特典）》
・特典DVD「みゆさんぽ～驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ～」
・入野自由撮影！携帯用ステッカー
・フォトカード1枚（全3種からランダムで1枚封入）
・スリーブケース
CDの詳細はオフィシャルサイトをご確認ください
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
■「驚きの子」発売記念イベント
3/22(日) 東京：お渡し会
4/18(土) 大阪：お渡し会【申込期間】～2026/3/23(月)まで
5/23(土) 東京：トーク＆お見送り会【申込期間】～2026/4/20(月)まで
詳細は入野自由公式HP（ https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/ ）にてご確認ください。
■「驚きの子」アニメイト発売週キャンペーン実施決定！
【実施期間】4月7日(火)～4月12日(日)
【対象商品】4月8日発売「驚きの子」豪華盤・通常盤（アニメイト限定セット含む）
【内容】ポスタージャックキャンペーン、オリジナルレシートキャンペーン
ポスタージャック：対象店舗での購入1点につき、ポスタービジュアル絵柄L判ブロマイドを1枚進呈
オリジナルレシート：全国アニメイト（通販除く）にてサイン＆コメント入りレシートを発行します
さらに、アニメイト87店舗にて、直筆サイン入りポスターを掲出決定！
詳細は入野自由公式HP（ https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/ ）にてご確認ください。
◇Digital Release
新曲「アイニ」「僕らの歌」好評配信中！
・「アイニ」配信URL https://irinomiyu.lnk.to/INeed
・「僕らの歌」配信URL https://irinomiyu.lnk.to/BokuraNoUta
◇LIVE INFORMATION
IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”
(C)Hattori-Graphics
■開催日程
2026年4月13日(月) 17：00開場／18：00開演
東京：東京ドームシティkanadeviaホール
2026年4月17日(金) 17：00開場／18：00開演
大阪：Zepp Osaka Bayside
2026年5月1日(金) 17：00開場／18：00開演
福岡：Zepp Fukuoka
2026年5月27日(水) 17：00開場／18：00開演
東京公演：Zepp Haneda（TOKYO）
＜“Zepp Haneda”チケット発売情報＞
■Lencore/ HMVプレミアム会員先行
【受付期間】3/19(木)12:00～3/22(日)23:59
【受付URL】 https://l-tike.com/irinomiyu/
■プレリクエスト抽選先行
【受付期間】3/19(木)12:00～3/24(火)23:59
【受付URL】 https://l-tike.com/irinomiyu/
＜【東京/大阪/福岡】一般発売中！（※Zepp Haneda公演除く）＞
【受付期間】3月7日(土)15:00～
ローソンチケット https://l-tike.com/irinomiyu/
アニメイトチケット https://animate-ticket.com/events/79
詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
◇PROFILE
入野自由（IRINO MIYU）
東京都出身。2001年映画「千と千尋の神隠し」のハク役に抜擢され注目を集める。その後も声優として数々の作品に出演、ティモシー・シャラメの吹替も多く演じている。
また、声優のみならず、舞台やドラマ、映画など多方面で活躍している。最近の主な出演作品は、吹替『ウィキッド ふたりの魔女』『DUNE』、映画『言の葉の庭』、アニメ『おそ松さん』『ハイキュー！！』『ONE PIECE』『DIGIMON BEATBREAK』『CITY THE ANIMATION』、ドラマ「元彼の遺言状」、舞台『リア王』『消失』『浪人街』などがある。
◇公式HP/SNS
■OFFICIAL SITE https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
■X https://x.com/miyuuu_official
■Instagram https://www.instagram.com/uuu_red/
■YouTube https://www.youtube.com/@irinomiyu-uuu_official
■LINE公式アカウント https://lin.ee/NmBMlJT