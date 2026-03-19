おそ松さん「人生4カット」コラボフレームを期間限定展開！

株式会社DONGRAMYPROJECT

おそ松さん10th ANNIVERSARY 人生４カット

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発のセルフフォトブランド「人生4カット」は、人気アニメ『おそ松さん』とのスペシャルコラボレーションを実施いたします。

本コラボでは、物販イベント「大松の市」限定で、ここでしか撮影できないオリジナルフレームが登場。6つ子たちと一緒に写真撮影が楽しめる、ファン必見の特別仕様となっております。

さらに、撮影した写真はQRコードから簡単に保存が可能です。静止画はもちろん、撮影中の様子を収めた動画も無料でダウンロードできるため、大切な思い出をそのまま残していただけます。

『おそ松さん』の世界観と「人生4カット」が融合した、本コラボレーションでしか体験できない特別な撮影体験をぜひお楽しみください。推しと一緒に、あなただけの一枚を残せる機会となっております。

本イベントにご来場の際は、ぜひお立ち寄りください。

■おそ松さんフレーム概要

おそ松さん人生４カットフレームOPEN

【おそ松さん x人生4カット】コラボフレーム

フレーム：全6種

販売期間：2026年3月26日(木)～2026年3月31日(火)

価 格：おそ松さん限定コラボフレーム 1,000円（税込）

※撮影するには、当日レジにて撮影用コインのご購入が必要となります。

■会場情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/165_1_24849b8584319f135e39cc9dc8e3c6c1.jpg?v=202603201051 ]

おそ松さん10周年 特設サイト:https://osomatsusan.com/osmt10th/(https://osomatsusan.com/osmt10th/)

■おそ松さんとは

2015年、赤塚不二夫生誕80周年記念作品として、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作に、大人になった6つ子たちを描いた物語。TVアニメは、2025年までにシリーズ第4期まで制作・放送され、かつての「おそ松くん」を知る世代にとどまらず、幅広い層から圧倒的な支持を集め社会現象に。今なお多くのファンを魅了し続けている作品です。

▼TVアニメ「おそ松さん」公式サイト

https://osomatsusan.com/(https://osomatsusan.com/)

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagram(https://www.instagram.com/life4cuts_jp/)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)