【東京・墨田区】「スナックミースタンド 押上」にて、所属タレント「りっす」のポップアップイベントを開催【3月20日(金)～3月22日(日)】

株式会社スナックミー

株式会社スナックミー(本社：東京都中央区 / 代表取締役：服部慎太郎)は、「snaq.me stand（スナックミースタンド）押上」にてスナックミー所属タレント・スナックミー所属タレントとして活躍する「りっす」のポップアップイベント「りっすおめたんPARTY」を開催することをお知らせいたします。

日頃からりっすを応援してくださるファンの皆さまはもちろん、おやつ好きの皆さまにも楽しんでいただける特別な3日間を企画しました。

2026年3月20日（金）から3日間限定で、春の訪れを感じる「りっすおめたんソフトクリーム」や、新作の「りっす＆くろねこランダムステッカー」、さらに日常使いに嬉しい「便利グッズ」をご用意しております。

この機会に、ぜひ「snaq.me stand 押上」へお立ち寄りください。

イベント概要

開催期間：2026年3月20日(金)～3月22日(日)

営業時間：11:00～18:00

会場：snaq.me stand 押上（東京都墨田区向島1-24-15 grande foret（グランフォレ）1F）

◆りっすおめたんソフトクリーム

りっすの大好物であるパイナップルと、旬の自家製清見オレンジソースをたっぷりかけた、春と夏をいいとこどりした贅沢なソフトクリームです。濃厚なソフトクリームに爽やかなフルーツの酸味が広がり、最後までさっぱりとお楽しみいただけます。トップにはりっすのキュートなお顔クッキーを添えてご提供いたします。

◆りっす＆くろねこランダムステッカー（春夏限定）

大人気のガチャステッカーに、暖かい季節を楽しむりっすたちが描かれた春夏限定バージョンが登場。暖かい季節を楽しむ、かわいらしいりっすたちをぜひ手にいれてくださいね。

種類：全6種（うち4種が新規デザイン、2種はシークレット）

内容：何が出るかはお楽しみのランダム形式です。

◆りっすのかわいい便利グッズ

毎日の生活にそっと寄り添う、数量限定の新作グッズ2種を発売いたします。

- りっすのリングノート- - 中紙は使いやすさを追求した方眼紙を採用。さりげない「りっす」のワンポイント入りで、お仕事や勉強の合間のリフレッシュにもぴったりです。- りっす＆くろねこの前髪クリップ- - 身だしなみのチェックにはもちろん、跡がつきにくい仕様。バッグのアクセントや、おやつの袋を留めるクリップとしても活用できる万能アイテムです。りっからのひとこと

みなさんこんにちは、りっすです。

3月はりっすのお誕生日月。

お祝いにおめたんパーティーを開いてくれるそうです～

りっすのために特別に作ってくれたソフトクリームや、オリジナルノート、前髪クリップなど限定アイテムが新登場～。

さらに、りっすのステッカーをガチャガチャできちゃいます！なんとシークレットもありますよ～。

りっすなーのみなさんのご来店、心よりお待ちしています🍍🐿

スナックミーのりっすについて

スナックミーの所属タレント。

おやつが大好きで、いつもおいしいおやつを探し求めています。

X(旧Twitter)：https://twitter.com/rissu_me

Instagram：https://www.instagram.com/rissu.me/

YouTube：https://youtube.com/channel/UCkNDQgQGTPjVyrtJXnAZguw

りっすのホームページ：https://mall.snaq.me/rissu

株式会社スナックミー 概要

「おやつと世界を面白く。」を理念とする当社は、おやつの可能性を信じ、探求する。おやつにもっとテクノロジーとアイデアを。おやつで社会をよくしていく。という考え方のもと、"お菓子"というモノではなく、"おやつ"という体験を提供するブランドを生み出していきます。デジタル発の新しいおやつメーカーとして、webサービスのようにお客様のフィードバックを活用し「永遠のβ版」としてサービス改善を続け、製菓業界の枠組みにとらわれない面白い挑戦を続けてまいります。

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル8階

代表者：代表取締役社長 服部慎太郎

事業内容：食品の開発・製造・販売

公式Instagram：https://www.instagram.com/snaq.me/

公式X：https://x.com/snaqme

コーポレートサイト：https://snaqme.com/

＜提供サービス＞

・ワクワクおやつの定期便 https://snaq.me/

・ヘルシーおやつの通販サイト https://store.snaq.me/

・できたておやつの専門店 https://stand.snaq.me/

・ヘルシーおやつの福利厚生 https://office.snaq.me/

・福利厚生の専門ウェブメディア https://magazine.snaq.me/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社スナックミー 広報 草野

Email： pr@snaq.me