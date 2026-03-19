ZARA SPRING / SUMMER 2026 STUDIO COLLECTION

株式会社ＩＴＸジャパン

色彩に映る記憶。質感を通して明らかになる個性。

ZARAのデザインチームとクリエイティブ・ディレクター兼スタ イリストのKarl Templer(カール・テンプラー)によって構想されたZara Studio 2026年春夏コレクションが、ウィメンズ、メンズ、キッズの3ラインで登場いたします。

丁寧にキュレーションされ、精緻に仕立てられた本コレクションは、Zara Studioならではの洗練された表現を体現しています。



SS26 Zara Studio Collectionは、2026年3月19日(木)よりオンラインストアおよび一部店舗にて発売予定です。

WOMAN STUDIO COLLECTION

ウィメンズコレクションでは、色彩、レイヤリング、コントラストへの新鮮なアプローチを通して、現代的なロマンティックスタイルを再解釈します。アンティーク風レースで縁取られ、ウォッシュド加工を施したフローラルプリントのスリップドレスは、ソフトな仕立てのツイードコートやストライプ柄のラウンジテーラリングの下にレイヤードされます。淡いミント色の レースの切り替えスカートにクロップド丈のホワイトTシャツを合わせたスタイル、キャミソールの上にスタイリングされた ピンクチェックのフリンジスーツ、レースバンドで仕上げたアイボリーのティアードドレスにシルバーのTストラップキトゥンヒールを合わせた装いが、パウダリートーンのシャーベットカラーに彩られたコレクションのムードを象徴しています。

今回ワードローブ全体を通して再構築されるのは、親しみのあるアイテムたち。レースの切り替えから広がるアシンメトリーなスリップドレスや、シアーなキャミソールで柔らかさを添えたストライプのセットアップ。裾をほつれさせたロングツイードコートはフローラルパンツとレイヤードし、透け感のあるニットはキャミソールやスリップの上に重ねられます。アクセサリーにもコレクションの世界観が反映され、ルビー、ティール、マスタードカラーのサテンボウ付きミュール、ギャザーを寄せたロゼットモチーフのクラッチ、クリスタルのドロップイヤリング、ホワイトのヘッドバンドなどが、淡いパレットにアクセントを添えています。

Zara Studioが掲げる女性像は、本能的でパーソナルな存在です。柔らかさと構築的な要素を掛け合わせ、記憶やクラフトマンシップ、そして心地よさに導かれたワードローブを描き出します。ダメージ感のあるインテリア空間を舞台にしたキャンペーンビジュアルの中で、その世界観が表現されています。

Key Pieces

アンティーク風レースで縁取られたウォッシュド加工のフローラルプリントスリップドレス

ソフトな仕立てのツイードコート

ストライプ柄のラウンジテーラリング

淡いミント色のレースの切り替えスカート

クロップド丈ホワイトTシャツのスタイリング

キャミソールとレイヤードされたピンクチェックのフリンジスーツ

レースバンドで仕上げたアイボリーのティアードドレス

アシンメトリーなスリップドレス

シアーなキャミソールのストライプセットアップ

価格帯：\1,790 - \32,990 (税込)

MAN STUDIO COLLECTION

メンズコレクションでは、旅の記憶や自分らしいスタイリングによって形づくられた、リラックス感があり、型にはまらない男性像を映し出します。複数のプリーツを施したパンツはワイドかつローライズのシルエットで、オーバーサイズのストライプ柄キャンプカラーシャツや、クロシェ編みをあしらったニット、軽やかなシャツとともにスタイリングされます。ガーゼシャツに合わせてソフトにベルトを締めたテーラリングや、ゆったりとしたパンツと組み合わせた刺繍ジャケット、さらにドローストリングウエストで絞ったピンストライプスーツが、コレクションのシルエットを形づくります。

コーディネートされたというよりも、自然に寄せ集められたようなルックたち。

ストライプニットのプルオーバーにはワイドな藍色のトラウザーズを合わせ、透け感のあるシャツにやわらかなジャケット、プリーツパンツにはサンダルを合わせます。クロシェパネルや刺繍、ウォッシュドコットン、軽やかなスエ ードといったテクスチャーが装飾の代わりとなり、過剰にならずに個性を語る装いを生み出しています。

仕立ての美しさとリラックス感、そして個性を備えた、自分のスタイルを貫く現代男性のためのワードローブです。

Key Pieces

ワイドかつローライズのプリーツパンツ

オーバーサイズのストライプ柄キャンプカラーシャツ

クロシェパネルを使ったアイテム

軽やかな素材感のガーゼシャツと刺繍ジャケット

ピンストライプスーツ

ストライプニットのプルオーバー

藍色のトラウザーズ

価格帯：\3,590 - \59,990 (税込)

KIDS STUDIO COLLECTION

キッズコレクションでは、クラフト感と夏の心地よさを称えます。クロシェを縁にあしらったカーディガン、パッチワークのサンドレス、ストライプセーター、リネンパンツが、 日差しで色あせたようなミント、ピーチ、ブルーで登場します。刺繍入りのオープンカラーシャツとコットンショーツを合わせ、ポンチョ風のニットはシンプルなワンピースの上 に重ね、ステッチ入りカーディガンはプリーツパンツとコーディネートされます。

ノスタルジックな雰囲気と実用性のバランスを取りながら、子どもたちが自由に動き、思い出を重ねていくためにデザインされたワードローブを提案します。

Key Pieces

クロシェ縁取りカーディガン

パッチワークのサンドレス

ストライプセーターとリネンパンツ

刺繍入りオープンカラーシャツとコットンショーツ

ポンチョ風ニットとシンプルなワンピース

価格帯：\2,590 - \11,990 (税込)

取扱店舗

ウィメンズ：ZARA銀座店、ZARA心斎橋店、ZARA新宿店

メンズ：ZARA MAN心斎橋筋店

キッズ：ZARA新宿店、ZARA心斎橋店

ZARAについて

ZARAは、Pull&Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、ZARA Homeを展開するグローバルファッションカンパニー「Inditex」の一員です。Inditexは継続的なイノベーションと顧客サービスを基盤とし、98の市場と200を超えるオンライン市場を有する高度に統合されたプラットフォームを運営し、2040年までの気候中立達成を目指しています。

ZARAは1998年、東京・渋谷で日本に初出店して以来、全国で店舗網を着実に拡大し、現在は日本国内で59店舗を展開しています。