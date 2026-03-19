「第4回 BEST SDGs AWARD for University」に企業ブースを出展

株式会社アナログPR

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する、株式会社アナログPR(本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介)は、2026年2月2２日(日)にトンネル東京(セガサミーホールディングス株式会社本社)で開催された「第4回 BEST SDGs AWARD for University」に企業ブースを出展いたしました。

本アワードは、THAT'S FASHION WEEKEND実行委員会(事務局：株式会社Banksy)が主催し、「学生×企業で未来をデザイン！」をテーマに、SDGsに取り組む全国の大学生にスポットライトを当てることを目的とした国内最大級の学生向けアワードです。

今回は、全国108大学から5,718名の学生が参加し、企業・行政・著名人が審査員として登壇しました。

当社ブースでは、企業および学生双方と直接交流し、相互理解を深める機会となりました。また、Z世代向け経済メディア「Future Leaders Hub」の紹介を行いました。今後も、持続可能な社会の実現に向け、学生と企業をつなぐ接点の拡充に取り組んでまいります。

■「Future Leaders Hub」概要

当社では、株式会社扶桑社と共同で、Z世代向けの経済メディア「Future Leaders Hub」の企画運営を行っております。「若者のリアルな視点と経営者の知見が融合する共創の場」をコンセプトとしており、今後もメディアプラットフォームを通じて、志ある学生や若手起業家の活動をバックアップしてまいります。

Future Leaders Hub :https://flh.jp/

■株式会社アナログPR会社概要

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供するPR会社です。また、マーケティング視点でテレビ番組やラジオ番組の企画制作なども手掛ける等、多角的にメディアと企業を組み合わせることによるシナジーの創出を得意としております。

【会社情報】

社名：株式会社アナログPR

設立：2011年3月

代表者：松浦啓介

事業内容：PR事業、広告代理事業、キャスティング、番組制作(TV・ラジオ)、メディアコンサルティング、海外進出支援、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号：13-ユ-318199)

本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/