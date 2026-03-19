フィットイージー × 揖斐川町 「すぐ実践！お家エクササイズ！」を開催しました

フィットイージー株式会社

フィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、揖斐川町との地域連携の一環として、2026年3月13日（金）と17日（火）に“特定保健指導対象者”や血糖値、コレステロール値、内臓脂肪の数値が比較的高い方を対象とした無料健康イベント「すぐ実践！お家エクササイズ！」を開催いたしました。

本イベントは、「運動が大切と分かっていても続かない」「何から始めればよいか分からない」といった悩みを持つ方に向けて、当社のインストラクターの藤川さんを講師に迎え、自宅ですぐに実践できる筋力トレーニングや脳トレ、ストレッチ、リズム体操（有酸素運動）を通じて、日常生活に無理なく取り入れ継続できる運動方法を学べる健康教室を実施しました。

健康教室の様子 2026年3月17日（火）◆フィットイージー×揖斐川町「すぐ実践！お家エクササイズ！」概要

開催日時：3月13日（金）、17日（火）10:30～12:00

会場：揖斐川町健康広場 2階 多目的競技室

〒501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方853-49

テーマ：～10年後も好きなものを楽しむために～

無理なく続けられる「すぐ実践！お家エクササイズ！」

参加人数：3月13日 18名、3月17日 25名（60代～80代）

参加費：無料

講師：藤川祐子 インストラクター（FIT-EASY千種店）

▼当日のプログラム

・ウォーミングアップ＆脳トレ

・体力測定

・自宅で実践できるエクササイズ（ストレッチ＆筋トレ）

・チャレンジ有酸素運動（リズム体操）

・クーリングダウン

・質疑応答

運動初心者の方でも安心してご参加いただける内容で、日頃、運動習慣のない方にも無理なく取り組んでいただけるプログラムを提供いたしました。

当日は、FIT-EASY千種店でマシンピラティスなどのレッスンを実施する藤川祐子インストラクターが講師を務め、座ったままでできるストレッチや脳トレを中心としたプログラムを実施し、自宅で実践できる運動に特化した日常生活に無理なく取り入れられる方法をレクチャーしました。

終始和やかな雰囲気で進行し、参加者の皆様が笑顔で積極的に取り組まれていた姿が印象的でした。藤川インストラクターによる参加者一人ひとりに寄り添った声かけや、楽しみながら取り組めるプログラムにより、運動初心者の方でも安心して参加できる内容となりました。

健康教室でストレッチをする参加者健康教室でストレッチをする参加者

レッスン後の質問コーナーでは、「運動をする際に呼吸の仕方はどうしたらよいか」といった質問に藤川さんからは「力を入れるときに吐き、伸ばすときも自然に呼吸を行うなど、ご自身が心地よいと感じる方法で無理なく行うことが大切」といったアドバイスがありました。参加者同士の交流も生まれ、健康づくりへの意識向上にもつながる機会となりました。

またイベント終了後には、藤川インストラクター監修の「就寝前・起床時に効果的なストレッチメニュー」を配布しました。参加者が自宅でも無理なく継続できるよう配慮し、日常的な健康づくりを促しました。

◆参加者の声

・68歳 女性

「自宅でも実践できる内容が多く、継続するために2回とも参加しました。日常生活の中で“ながら”で取り入れられる運動も多く、無理なく続けられる点がとても良いと感じました。また、姿勢を意識することで自身の身体の変化にも気づくことができ、健康への意識がより高まりました。」

・73歳 女性

「具体的で分かりやすい指導により、とても参考になりました。参加者同士で意識を高め合える環境もあり、前向きに取り組むことができました。」

・75歳 男性

「定年を迎えて自宅で過ごすだけでなく、こういった教室に参加し、同年代の方と一緒に取り組めることで安心感があり、健康づくりを見直す良い機会となりました。日常生活の中で継続して実践していきたいと感じています。」

◆講師紹介

講師：藤川 祐子 インストラクター

FIT-EASY千種店にて、

「ヨガ、ピラティスレッスン」などを実施。

・ヨガ歴20年、健康運動指導士

・乳がん術後機能改善等の専門知識の所持

・その他、大手スポーツ用品メーカー協賛イベントや

NPO活動などのイベントに参加

・医療機関との連携実績あり

◆揖斐川町との取り組みについて

当社は、揖斐川町との継続的な連携のもと、地域の健康づくり活動を支援しております。これまで「いびがわマラソン」において公式アンバサダーを3年連続で務めてまいりました。

こうした連携を背景に今年度は下記の2つの健康施策を実施し、町と共に町民の皆さまの健康増進を目指しております。

- 特定保健指導対象者への健康支援- 揖斐川町主催の健康教室へのインストラクター派遣

本健康教室は、揖斐川町とフィットイージーが協力して初めて実施した取り組みとなります。これまでの全3回の健康教室を通じて、地域住民の皆様に健康づくりのきっかけを提供してまいりました。

今後も揖斐川町との当社のインストラクターを起用した健康教室の開催を検討するとともに、誰もが気軽に健康づくりに取り組める環境を提供するなど、地域住民に向けた支援を積極的に行ってまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,357,449,180円

従 業 員 数：238名 ※2025年10月31日現在

店 舗 数：259店舗 ※2026年3月19日現在

U R L： https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）