「ABEMA」にて世界のトップブレイカーが集結するブレイキンチャンピオン大会 『「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」Tokyo World Final』の独占生中継が決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月21日（土）に開催されるブレイキン世界大会『「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」Tokyo World Final』を夜7時より独占生中継することを決定いたしました。

「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」は、世界各地で開催されるブレイキン世界王者を決めるワールドチャンピオンシップです。Tokyo World Finalでは各大会のチャンピオンが競い合い、熱いバトルを繰り広げます。

このたび「ABEMA」にて独占生中継が決定した『「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」Tokyo World Final』は、ブラジル・サンパウロ、オランダ・ヘールレン、南アフリカ・ケープタウン、インド・ニューデリーと、世界4か国で開催されてきた今シーズンの最終戦。各大会のチャンピオンのほか、世界トップクラスのブレイカーも加わり、ブレイキンのトップ・オブ・トップを決める頂上決戦です。競技はJunior Crew（3vs3 団体）、B-Girl（ソロバトル女子選手）、B-Boy （ソロバトル男子選手） 、Crew（5vs5 団体）の４つのバトルで構成され、ブレイキンの様々な大会のメダリストなども数多く参戦する世界トップクラスの大会として注目を集めています。

また、「ABEMA」では番組ゲストとして、ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの中務裕太、ガールズグループ・BiSHの元メンバーであるハシヤスメ・アツコ、進行としてアイドルグループ・SKE48の元メンバーでフリーアナウンサーの後藤楽々、解説者として日本が世界に誇るBBOY TAISUKEの出演も決定。超人たちが繰り広げるハイレベルなバトルとブレイキンの楽しみ方をゲストの生解説とともにお届けします。番組出演にあたり、中務は「世界各国のブレイカーがここ日本に集結すると考えるだけでもとてもワクワクしてきます！世界トップレベルのトップロック、フットワーク、パワームーブを実際に見られる機会に呼んで頂けたこと光栄に思います！」、ハシヤスメ・アツコは「パフォーマンスはもちろん、それぞれのスタイルやファッションなどにも注目して当日は皆様が最高の1日になるよう、全力で応援させていただきます！」、後藤は「会場の熱を共演者の皆さんと届けられるよう、精一杯頑張ります！」、BBOY TAISUKEは「Undisputed も気がつけば自分が出場した時と比べ格段に年齢層も厚くなり、今では若手からレジェンド世代までもが一挙に見れてしまう面白い大会になってると感じています」と、本大会に向けてそれぞれコメントを寄せています。（※一部抜粋、文末に全文掲載）

活躍目覚ましい世界のブレイカーたちが集結し、熱いバトルを繰り広げる『「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」Tokyo World Final』をぜひ、「ABEMA」にてお楽しみください。

＜GENERATIONS・中務裕太 コメント全文＞

遂に開催になりますTokyo World Final！

世界各国のブレイカーがここ日本に集結すると考えるだけでもとてもワクワクしてきます！

世界トップレベルのトップロック、フットワーク、パワームーブを

実際に見られる機会に呼んで頂けたこと光栄に思います！

出場選手の皆さんに最大のリスペクトを持って全力で盛り上げさせていただきます！

＜ハシヤスメ・アツコ コメント全文＞

世界トップクラスのブレイカーたちのパフォーマンス！今後さらに盛り上がっていくこと間違いなしのブレイキンを真近で見れること、今からとても楽しみにしております！パフォーマンスはもちろん、それぞれのスタイルやファッションなどにも注目して当日は皆様が最高の1日になるよう、全力で応援させていただきます！

是非、ご覧ください！！

＜後藤楽々 コメント全文＞

世界トップレベルのブレイキンを見られるという事で、当日どんなパフォーマンスが繰り広げられるのか、

今からもう楽しみです！！！

会場の熱を共演者の皆さんと届けられるよう、精一杯頑張ります！

ぜひ共に、盛り上がりを感じてください！！

＜BBOY TAISUKEコメント全文＞

Undisputed も気がつけば自分が出場した時と比べ格段に年齢層も厚くなり、今では若手からレジェンド世代までもが一挙に見れてしまう面白い大会になってると感じています。

またジャッジシステムを導入した一番初めの国際大会という歴史もあり、更に今回はそのシステムを考えた本人『STORM』もジャッジシートに座っているのも自分にとっては今回の楽しみの一つでもあります。今回もどの国のどんなイケてるダンサー達が登場するのか楽しみです！

■ABEMA独占生中継『「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」Tokyo World Final』 番組概要

放送日時：2026年3月21日（土）夜7時～（独占生中継）

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/CSnNYi5z5Gi7PM

出演： GENERATIONS中務裕太、ハシヤスメ・アツコ、後藤楽々（進行）、BBOY TAISUKE（解説）

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