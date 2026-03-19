選挙ドットコムは「社民党党首選 候補者公開討論会」を3月20日（金・祝）20時から公式チャンネルで生配信いたします

イチニ株式会社

日本最大級の選挙・政治情報サイト「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（東京都渋谷区：代表取締役社長 高畑卓）は、2026年3月20日（金・祝）20時より、「社民党党首選 候補者公開討論会」を開催します。



今回の討論会では、候補者同士のクロストークに加え、視聴者の皆様からチャット欄に寄せられたコメントに候補者が直接答える「リアルタイム質問コーナー」を実施。ネットメディアならではの双方向な対話を通じて、各候補者の素顔と政策を深掘りします。

■討論会概要- 日時：2026年3月20日（金・祝） 20時00分～21時00分終了予定- 主催：イチニ株式会社（選挙ドットコム）- 登壇者(候補者／届出順、敬称略)：大椿ゆうこ、ラサール石井、福島みずほ- MC：今野忍（政治記者）

■社民党党首選 候補者公開討論会はこちら



https://youtube.com/live/KlJAGP1_M6o(https://youtube.com/live/KlJAGP1_M6o)

■社民党党首選特設サイトはこちら

https://sdp.or.jp/2026leader/(https://sdp.or.jp/2026leader/)

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4,100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo