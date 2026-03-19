STU48×内航海運コラボ企画弓削商船高専に潜入　内航海運の未来を担う若き船員たちに密着

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瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループ STU48 と、日本内航海運組合総連合会（内航総連）がコラボレーション企画を実施。岡田あずみ、諸葛望愛、曽我部あこ、濱田美惟の4名が、広島県と愛媛県の県境、愛媛県の離島にある弓削商船高等専門学校を訪れ、船員を目指す学生たちの学びと日常に密着した。

本企画は、内航海運業界の魅力を広く発信する取り組みの一環として行われたもの。撮影の模様は、STU48公式YouTubeチャンネルおよび内航総連公式チャンネル「ナイコ～海運CH」にて公開。

弓削丸での本格実習体験 弓削商船高専は、海技従事者を養成する商船系高専。商船学科には航海コースと機関コースが設けられ、5年半にわたる一貫教育が行われている。同校が所有する大型練習船「弓削丸」全長56.33m、幅10.60m、総トン数380トンでの実習にもメンバーが参加した。

諸葛と濱田は“船班”として乗船。係船索（船舶を陸に繋ぎ止めているロープ）の巻き上げ作業を見学し、3年生の指導のもとビットからロープを扱う作業にも挑戦した。トランシーバーでブリッジ（船橋、船の操舵室）と連携しながら進められる現場は、危険と隣り合わせ。緊張感の中での実践的な学びとなった。

ブリッジでは電子海図の読み方や操舵を体験。さらに三角定規とコンパスを用いたクロスベアリングによる位置測定にも挑戦した。目標物3点から方位線を引き、その交点を現在地とする技法に、航海士の正確さと迅速さが求められる理由を実感する。

船長は「20ノットで航行する船は、3分で約2km進む。正確さだけでなく速さも不可欠」と説明。二人の手際を見て「センスがありますね」と笑顔を見せた。

機関制御室（コントロールルーム）では発電機の並列運転を学習。圧力・周波数・電圧・位相を同期させる高度な作業で、失敗すればブラックアウト（船内の電源がロスト）につながる可能性もある。5年生の指導のもとデモ機で練習し、責任の重さを体感した。

諸葛は「初めて触れることばかりで貴重な体験でした。もっと長い船旅になったときには、どんな困難が待っているのか？甲板、ブリッジ、エンジンルームで知らない専門用語が飛び交っていたので、もっと勉強してみたいです。実は船の仕事に憧れた時期もあり、今日は本当に貴重な経験ができ嬉しかったです」と語り、濱田も「あの緊迫した空気感の中で同世代の高専生たちが、船乗りになる夢に向かって真剣に努力している姿がキラキラしていて、本当に船が好きなんだな、ということが伝わってきました。私もアイドルが好きでこの世界に入ったので、思いが理解できる部分があったように感じます」と刺激を受けた様子だった。

寮生活と等身大の青春 岡田と曽我部は“学校班”として校内を取材。男子寮・女子寮を訪れ、設備やセキュリティ体制を確認した。

岡田は「男子寮、女子寮にしっかり分かれていて、セキュリティも万全でした。寮生活に心配がある女の子、保護者の方も心強い環境だと感じました」と語る。

シミュレータ室での操船体験後には女子学生との座談会も実施。恋愛事情について「クラス内や実習での出会いもあります」との回答に、「恋愛禁止だったりするのかな、と思ってた。そうなんだ、皆さん青春しているんですね」と驚きの声が上がった。

乗船実習では北海道やシンガポールへ向かうこともあり、入港後にはご当地グルメを楽しむこともあるという。夜通し航行する船上生活や、洋上から見る満天の星空の話も印象的だった。

曽我部は「寮生活はもっと規則的なイメージでしたが、想像以上に自由で温かな雰囲気で学年の壁がない、と言いますか、皆さん歳が違っても仲良くされているのが印象的でした」と語り、学年を超えた交流にも感銘を受けていた。

夢と誇りを胸に 親元を離れ、寮生活を送りながら専門性を磨く学生たち。岡田は「親の元を離れて寮に入り、仲間たちと一緒に頑張っている姿を見て、まだ学生さんですが、すでにプロの意識を持ちながら学んでいて、頼もしさも感じました。その背中が、純粋に格好良いなと思いました」と敬意を表し、曽我部も「お部屋を見ても、どなたの本棚にも難しそうな本がズラリと並んでいて、そこには付箋もびっしり付いていて。ひたむきに勉強されているのが伝わってきて、同世代として尊敬するばかりでした。たまにお部屋に集まって、勉強会もしているそうです。そうして、また絆が深まっていくんだろうな、と思いました」と語った。

卒業後は内航海運業界へ進む予定の学生の中には、「いつか自分の船で祖父を釣りに連れて行きたい」と夢を語る姿もあった。

内航海運の未来へ 日本の物流を支える内航海運は、船員不足や高齢化といった課題に直面している。業界の認知向上と次世代人材の確保は喫緊のテーマだ。

STU48は、アイドルという立場から海の仕事の魅力を発信する。海を愛し、夢に向かって努力する若者たちの姿、その真剣なまなざしと輝きを、ぜひ動画で確かめてほしい。

◆公開チャンネル

内航総連YouTube公式チャンネル「ナイコ～海運CH」https://www.youtube.com/@naiko-kaiun

STU48 YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/@stu4858

STU48 TikTok https://www.tiktok.com/@stu48.official

内航総連YouTube公式チャンネル「ナイコ～海運CH」https://www.youtube.com/@naiko-kaiunSTU48 YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/@stu4858STU48 TikTok https://www.tiktok.com/@stu48.official

◆コメント

岡田あずみ（広島県出身）

弓削商船高等学校の生徒さんのお話を伺っていく中で、船員を目指して真っ直ぐに夢を追いかけている姿や仲間との寮生活の中で育まれる絆や助け合いの心を直接感じることができ、年下の高校生のその姿に背筋がピンと伸びるような学びを貰えた時間でした。

しっかりとした一面の中に学生らしい無邪気なエピソードや青春を謳歌している姿も見えて、より一層学生の皆さんのこれからを応援したい気持ちが強くなりました。

諸葛望愛（広島県出身）

わたしは数時間で船酔いしてしまうので、船の中で数日過ごすと聞きとても驚きました。

寮の部屋名が12星座で、扉には星座について書かれていました。

昔は星を頼りに航海していたと本で読んだことがあり、豆知識を伝えていていいなと思いました。

実際に船を操縦したり、海図を書いたり、普段経験できないことを弓削商船高等専門学校で学ぶことができて素敵だなと感じました。

曽我部あこ（愛媛県出身）

生徒さんの船を運転しているときの真剣な表情からは、プロ意識を感じました。今回の経験を通して船への理解が深まり、知れば知るほど「船乗り」という仕事へのリスペクトが強くなり、気づけば船そのものがさらに好きになっていました。

また、生徒さん同士は年齢が違っていてもまったく壁を感じさせず、本当に深い関係を築いていることが伝わってきました。

会話の端々から、先輩へのリスペクトや、同じ寮で生活する仲間への信頼が感じられ、とても素敵な関係だと思いました。

思わず私も弓削商船高等専門学校で生活してみたくなりました！

貴重な経験を本当にありがとうございました。

濱田美惟（愛媛県出身）

弓削商船高等専門学校さんにお邪魔させていただいて、先生や生徒さんから色々教えていただき、とても貴重な経験になりました！船と関わっているときの生徒さんの目がとてもキラキラしていていたのがとても印象に残っていて、同年代なのにすごいなと思いました！船という自分の好きなものについて熱中して学び、取り組んでいる姿はとてもかっこよかったです。たくさんの刺激をいただき、本当に素敵な時間でした。

この経験を通して挑戦することの大切さを改めて実感しました。

私も夢に向かって前向きに頑張ります！