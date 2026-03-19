TOOS × URBAN RESEARCH KYOTOショップのアイデンティティを象徴する、ソリッドなグレーを投影したカプセルコレクション

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCHの旗艦店、URBAN RESEARCH KYOTOとビーズバッグブランド「TOOS」が初コラボ。2026年3月27日(金)より、ショップのアイデンティティを象徴する、ソリッドなグレーを投影したカプセルコレクションを発売いたします。

別注アイテムの発売を記念してブランドの世界観を体現したポップアップストアを開催。

URBAN RESEARCH KYOTOの「店舗カラー」を再解釈した別注アイテム

今回のコラボレーションでは、URBAN RESEARCH KYOTOの象徴的な内装カラーである「グレー」をインスピレーションソースに採用。TOOSを象徴するシグネチャーアイテムである「ビーズバッグ」をはじめ、デイリーに愛用できる「カードケース」「キーケース」の計3型を、洗練された配色で仕立てました。

独自の製法で高い強度を誇るTOOSのクラフトマンシップと、都市の空気感に馴染むモダンなカラーリングが融合した、URBAN RESEARCH KYOTOでしか手に入らない限定コレクションです。

ポップアップテーマは「GIRL’S CLOSET（ガールズクローゼット）」

期間中、店内には「ガールズクローゼット」をテーマにした特設スペースが登場。思わず心がときめくような、遊び心溢れるワードローブをイメージした売り場を展開します。TOOSが掲げる“〈好き〉を貫きとおす”という想いを、空間全体で体感いただける特別な機会となります。

ポップアップでは別注アイテムだけでなく、TOOSのインライン商品も多数展開いたします。

商品ラインナップ

別注3WAY CHAIN BAG BIG

ブランドの顔である、独自のフォルムと実用性を兼ね備えたバッグ。

品番：CD26110-2220282価格：41,800円 (税込)

別注CARD CASE

ギフトにも最適な、ミニマルかつキャッチーなカードホルダー。

品番：CD26110-2260283

価格：13,750円 (税込)

別注KEY CASE

ビーズの質感が手に馴染む、遊び心と機能性を両立したキーケース。

品番：CD26110-2260284

価格：9,350円 (税込)

ポップアップ期間中、TOOSのアイテムを税込 22,000円以上お買い上げの方にハートのチャームをプレゼント。

（数量限定につき、なくなり次第終了）

TOOSの独創的なクラフトマンシップと、URBAN RESEARCH KYOTOの美学が融合した、この場所だけの特別なコレクション。クローゼットを開けるときのような高揚感とともに、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

Launch Event

URBAN RESEARCH KYOTO別注アイテムの発売、POP UP開催を記念してどなたさまもご参加いただけるローンチイベントを開催。

ご来場の方には別注3WAY CHAIN BAG BIGをデザインしたオリジナルステッカーをプレゼント。ささやかながら軽食をご用意して、皆様のご来場をお待ちしております。

Launch Event

【日時】

2026年3月27日(金) 15:00～18:00

上記お時間はデザイナーのお2人がみなさまのご来店をお待ちしております。

TOOS POP UP

【開催期間】

2026年3月27日(金)～4月5日(日)

【開催店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

住所：〒604-8045 京都市中京区寺町通円福寺前町285

営業時間：平日 12:00～20:00 / 土日祝 11:00～20:00

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

InstaLIVE

【実施日時】

2026年3月27日(金) 10:00～

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

POP UPの店内をいち早くご覧いただけます。

デザイナーのお2人をお招きして、TOOSの魅力をお伝えします。

※ 配信時間や配信内容は予告なく変更する場合がございます。

TOOS

2022年に田中姉妹（有沙氏・真依氏）によって設立された日本発のバッグ・アクセサリーブランドです。

ブランド名には”〈好き〉を貫きとおす”という想いが込められており、年齢や性別を問わず、持つ人の気持ちを明るくするカラフルでユニークなデザインが特徴です。シグネチャーであるビーズバッグは、独自の製作方法で高い強度を追求しており、デリケートなイメージを覆す実用性も兼ね備えています。ビーズとウッドボールを組み合わせた斬新なフォルムなど、遊び心溢れる「ときめき」を日常に提案し、感度の高い層から支持を集めています。

Instagram @ toos_official(https://www.instagram.com/toos_official/)