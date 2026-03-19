asAhi、初デジタルシングル「Over the Moon」配信開始　雑誌「STARSIDE Spring 2026」公式イメージソングに起用　新宿ユニカビジョンで特典映像、渋谷駅前ビジョンでMV放映

Over the Moon Records合同会社asAhi「Over the Moon」 デジタル版ジャケット画像

Over the Moon Records合同会社（本社：東京都渋谷区 代表：隈部兼作）は、所属アーティストasAhiの初となるデジタル配信曲「Over the Moon」を各種音楽ストリーミングサービスにて、2026年3月14日より配信中です。

本楽曲は、俳優・藤本洸大、簡秀吉が特集されている雑誌「STARSIDE Spring 2026」の公式イメージソングとして起用されています。

さらに、2026年3月14日より東京・新宿の大型街頭ビジョン「ユニカビジョン」にて、雑誌一部セット購入者向け特典映像の放映が開始され、2026年4月6日からは渋谷駅前フォーラムビジョンにて「Over the Moon」ミュージックビデオの放映も予定されています。

楽曲について

「Over the Moon」は、シンガーソングライターasAhiによる初のデジタル配信シングル。雑誌「STARSIDE Spring 2026」の公式イメージソングに加え、asAhiが創立に携わったOver the Moon Recordsのテーマソングでもあります。

アコースティックギターとストリングスを中心としたサウンドに、透明感あるボーカルが重なり、爽やかな広がりの中で、尽きることのない愛の世界観を描いた楽曲です。

本作のプロデュースは2021年よりasAhiの作品を手がける久保田邦夫が担当しています。

asAhi写真

アーティストコメント

「Over the Moon」という言葉には、月を超えて行けるほど幸せという意味が込められています。

この曲を聴いてくださる皆さま、関わってくれたミュージシャンやクリエイター、スタッフの皆さんが、幸せな気持ちに包まれて欲しいという想いから制作しました。

「STARSIDE Spring 2026」のイメージソングに起用していただけたこと、そして自身初のデジタル配信シングルとして、この楽曲を多くの方に届けられることを、とても嬉しく思っています。

街頭ビジョンでの放映も始まり、たくさんの方の目に触れる機会をいただけたことに感謝しています。

ぜひ楽曲とミュージックビデオを楽しんでいただけたら嬉しいです。

- asAhi

プロデューサーコメント

「彼女が作るデモ音源はアカペラの歌のみで、その自由な発想から生まれるメロディはとても秀逸です。

『Over the Moon』のメロディも翼を持って羽ばたくようで、歌詞には大きな意味での愛が込められています。

その世界観をさらにブラッシュアップし、今の閉塞感ある世界へのメッセージ・ソングとして制作しました。」

- 久保田邦夫（プロデューサー）

街頭ビジョン放映情報

新宿ユニカビジョン

放映期間：2026年3月14日～20日

内容：雑誌「STARSIDE Spring 2026」Everything Set購入者向け特典映像

放映時間：毎時21分30秒～、毎時53分00秒～

場所：ユニカビジョン

新宿ユニカビジョンで放映中の特典映像

渋谷駅前フォーラムビジョン

放映期間：2026年4月6日～4月12日

内容：「Over the Moon」ミュージックビデオ

放映時間：未定

場所：渋谷駅前フォーラムビジョン

渋谷駅前フォーラムビジョン

配信情報

配信開始日：2026年3月14日

配信サービス：Spotify、Apple Music、Youtube Musicなど主要音楽ストリーミングサービスにて配信中

▼配信はこちら

Apple Music

URL：https://music.apple.com/jp/album/over-the-moon-single/1884610626

Spotify

URL：https://open.spotify.com/intl-ja/album/3hRr7KJKyCKIb2YTHPq2tt

Youtube Music

URL：https://music.youtube.com/watch?v=hZp54v192mc

▼楽曲の世界観を表現したMusic Videoを展開中

URL：https://youtu.be/-WvJ8tqdooE

なお、本楽曲はライブ会場を中心に展開されているCD作品にも収録されています。

作品情報

タイトル：Over the Moon

アーティスト：asAhi

レーベル：Over the Moon Records

クレジット

作詞・作曲：asAhi

編曲・プロデュース：久保田邦夫

Musicians

AG / EG / Mandolin / Cho/Synth Programming：久保田邦夫

Bass：スティング宮本

Drums：GAAA（小川幸夫）

Piano：久保田響

Viollin：志賀恵子

Chorus：ヒロコ

Soprano Sax：藤田明夫

Recording Engineer：玉井玄太

Music Video

Director：松田彰（Studio AGIRA）

Camera：蔵原これむつ、武藤隆

Art direction & Design：萩一訓

Digital Cover

Photographer：田村玲央奈

asAhiプロフィール

asAhiは、東京を主に拠点に活動するシンガーソングライター。透明感のあるボーカルで心に寄り添う音楽を届けている。

多感な時期に海外の音楽院教授よりピアノ指導を受けたことをきっかけに音楽の道を志す。

舞台『ザ・シェフ～人生のレシピ～』（原作：剣名舞）では、劇中歌を書き下ろすとともに、オリジナルキャラクターとして出演。日中友好歌『風月同天 同じ月を見つめて』では訳詞および歌唱を担当。

アメリカの芸術誌『Art House～芸術家たち～』では表紙および特集が組まれるなど海外からも評価を受けており、神社仏閣での奉納祭や法要コンサートへの出演など、多岐に渡る音楽活動を展開。

会社概要

会社名：Over the Moon Records合同会社

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目5番16号

設立：2021年11月11日

お問い合わせ

Over the Moon Records合同会社

asAhiオフィシャルサイト内お問い合わせフォーム

URL：https://asahiofficial.com

以上