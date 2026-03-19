新製品 Pangolin「 BEYOND Performer Console 」

ヴィーナスレーザー株式会社

新製品製品：Pangolin社「 BEYOND Performer Console 」

レーザー制御ソフトウェア「BEYOND」専用コントローラーコントローラーには「BEYOND」のロゴBEYOND専用コントローラー

世界中のレーザー演出家が使用している、パンゴリン社の「BEYOND」(ビヨンド) 今回待望のメーカーより純正のコンソールが販売開始されました。 その名も「ビヨンド パフォーマー コンソール」

発光ボタンにより確実な操作感世界限定50台 再販はありません。

パンゴリン社のWEBアナウンスでは、たったの世界限定50台。最高レベルでBEYONDとの親和性が優れたコンソールが、50台しか手に渡ることがありません。そして、51台目の製造は行われないとこと、

端子部USB MIDI & フィジカルMIDI

接続はUSBケーブル1本でOK

もちろんMIDI端子も搭載しています。

高品位フェーダーを採用PCの画面からBEYONDが飛び出してきた？

BEYONDユーザーであれば、体験する面倒なコントローラーとのセットアップ。

「 BEYOND Performer Console 」なら、USBを接続し起動するだけで、電源のセッティングすら不要です。

フェーダー間隔も最適やっば！Q-Shift フェーダー あるじゃん

レーザーデザイナーがよく使う、Q-Shiftももちろん制御可能。

これでリアルタイムでの制御が思うままに

ソフトウェアと同一のUIボタンUI（ユーザーインターフェィス）が統一

安全をも司る「Enable」ボタンも、右上に配備

UIが統一されているので、迷うことなく設定が可能です

キャリングケース付属さぁ！世界へ行こう

キャリングケースが付属

これで、世界中の会場へ持ち出せます。

4つのレイヤー構成により、普段BEYONDで使用する機能はもちろん、プラグインにもすばやくアクセス可能。カラーピッカー、カスタムワークスペース、ディレイ設定、ゾーンの反転や選択など、ライブに必要な操作をスムーズに行えます。

【製品仕様】

電源：USB給電（ACアダプターは付属しません。）

サイズ：幅450mm 高340 厚38（突起部含まず）

重量：4.11Kg

【販売価格】

オープンプライス

完全世界限定50台（メーカー公式発表）につき、都度お問い合わせください。

【各種サービス】

EDMフェスなどで海外LJへのレンタルなど、お気軽にご相談ください。

【製品に関するお問い合わせ先】

ヴィーナスレーザー株式会社 レーザー演出部

メールアドレス：info@venuslaser.jp