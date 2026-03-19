新製品 Pangolin「 BEYOND Performer Console 」

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ヴィーナスレーザー株式会社

新製品製品：Pangolin社「 BEYOND Performer Console 」



レーザー制御ソフトウェア「BEYOND」専用コントローラー


コントローラーには「BEYOND」のロゴ
BEYOND専用コントローラー

世界中のレーザー演出家が使用している、パンゴリン社の「BEYOND」(ビヨンド)　今回待望のメーカーより純正のコンソールが販売開始されました。　その名も「ビヨンド パフォーマー コンソール」







発光ボタンにより確実な操作感
世界限定50台 再販はありません。

パンゴリン社のWEBアナウンスでは、たったの世界限定50台。最高レベルでBEYONDとの親和性が優れたコンソールが、50台しか手に渡ることがありません。そして、51台目の製造は行われないとこと、






端子部
USB MIDI & フィジカルMIDI

接続はUSBケーブル1本でOK


もちろんMIDI端子も搭載しています。






高品位フェーダーを採用
PCの画面からBEYONDが飛び出してきた？

BEYONDユーザーであれば、体験する面倒なコントローラーとのセットアップ。


「 BEYOND Performer Console 」なら、USBを接続し起動するだけで、電源のセッティングすら不要です。






フェーダー間隔も最適
やっば！Q-Shift フェーダー あるじゃん

レーザーデザイナーがよく使う、Q-Shiftももちろん制御可能。


これでリアルタイムでの制御が思うままに






ソフトウェアと同一のUIボタン
UI（ユーザーインターフェィス）が統一

安全をも司る「Enable」ボタンも、右上に配備


UIが統一されているので、迷うことなく設定が可能です






キャリングケース付属
さぁ！世界へ行こう

キャリングケースが付属


これで、世界中の会場へ持ち出せます。






4つのレイヤー構成により、普段BEYONDで使用する機能はもちろん、プラグインにもすばやくアクセス可能。カラーピッカー、カスタムワークスペース、ディレイ設定、ゾーンの反転や選択など、ライブに必要な操作をスムーズに行えます。



【製品仕様】


電源：USB給電（ACアダプターは付属しません。）


サイズ：幅450mm 高340　厚38（突起部含まず）


重量：4.11Kg



【販売価格】


オープンプライス


完全世界限定50台（メーカー公式発表）につき、都度お問い合わせください。



【各種サービス】


EDMフェスなどで海外LJへのレンタルなど、お気軽にご相談ください。



【製品に関するお問い合わせ先】


ヴィーナスレーザー株式会社　レーザー演出部


メールアドレス：info@venuslaser.jp