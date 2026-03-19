新製品 Pangolin「 BEYOND Performer Console 」
新製品製品：Pangolin社「 BEYOND Performer Console 」
レーザー制御ソフトウェア「BEYOND」専用コントローラー
コントローラーには「BEYOND」のロゴ
BEYOND専用コントローラー
世界中のレーザー演出家が使用している、パンゴリン社の「BEYOND」(ビヨンド) 今回待望のメーカーより純正のコンソールが販売開始されました。 その名も「ビヨンド パフォーマー コンソール」
発光ボタンにより確実な操作感
世界限定50台 再販はありません。
パンゴリン社のWEBアナウンスでは、たったの世界限定50台。最高レベルでBEYONDとの親和性が優れたコンソールが、50台しか手に渡ることがありません。そして、51台目の製造は行われないとこと、
端子部
USB MIDI & フィジカルMIDI
接続はUSBケーブル1本でOK
もちろんMIDI端子も搭載しています。
高品位フェーダーを採用
PCの画面からBEYONDが飛び出してきた？
BEYONDユーザーであれば、体験する面倒なコントローラーとのセットアップ。
「 BEYOND Performer Console 」なら、USBを接続し起動するだけで、電源のセッティングすら不要です。
フェーダー間隔も最適
やっば！Q-Shift フェーダー あるじゃん
レーザーデザイナーがよく使う、Q-Shiftももちろん制御可能。
これでリアルタイムでの制御が思うままに
ソフトウェアと同一のUIボタン
UI（ユーザーインターフェィス）が統一
安全をも司る「Enable」ボタンも、右上に配備
UIが統一されているので、迷うことなく設定が可能です
キャリングケース付属
さぁ！世界へ行こう
キャリングケースが付属
これで、世界中の会場へ持ち出せます。
4つのレイヤー構成により、普段BEYONDで使用する機能はもちろん、プラグインにもすばやくアクセス可能。カラーピッカー、カスタムワークスペース、ディレイ設定、ゾーンの反転や選択など、ライブに必要な操作をスムーズに行えます。
【製品仕様】
電源：USB給電（ACアダプターは付属しません。）
サイズ：幅450mm 高340 厚38（突起部含まず）
重量：4.11Kg
【販売価格】
オープンプライス
完全世界限定50台（メーカー公式発表）につき、都度お問い合わせください。
【各種サービス】
EDMフェスなどで海外LJへのレンタルなど、お気軽にご相談ください。
【製品に関するお問い合わせ先】
ヴィーナスレーザー株式会社 レーザー演出部
メールアドレス：info@venuslaser.jp