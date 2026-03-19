4月も5月も！豪華ゲスト出演のミキ企画のイベントが目白押し！『ミキ・ツートライブの逆襲漫才！in新宿末廣亭』＆『ミキ寄席in銀座ブロッサム』開催決定！

吉本興業株式会社

ミキによる企画イベント『ミキ・ツートライブの逆襲漫才！in新宿末廣亭』および『ミキ寄席in銀座ブロッサム』を開催することが決定しました。

先日、全国ツアー「ミキ漫2026全国ツアー」の開催を発表したミキですが、今年は全国ツアーだけにとどまらず、豪華ゲストを迎えて行う企画イベントも積極的に開催し、たくさんの皆様に漫才をお届けします！

2026年4月14日(火)には「ミキ・ツートライブの逆襲漫才！in新宿末廣亭」を開催します。

今年で開催6年目を迎える、ミキとツートライブのユニットライブ「逆襲漫才！」。よしもと漫才劇場・ルミネtheよしもとを飛び出し、3年ぶりに新宿末廣亭にて開催します。今回はゲストにリニアとロングロングを迎え、歴史ある場所で4組のネタをたっぷりと堪能できる1時間をお届けします！どうぞご期待ください。

続いて2026年5月10日（日）には「ミキ寄席in銀座ブロッサム」を開催します。

ミキが袖でネタを見たいゲストに迎える「ミキ寄席」。2年ぶりの開催となる今回は、ゲストにロングコートダディ・セルライトスパ・ドンデコルテ・阿佐ヶ谷姉妹・こたけ正義感・豆鉄砲・コメジマンの全7組を迎えます。ネタはもちろん、ゲスト全員参加で行う亜生考案のゲームコーナーも必見です！

いずれの公演もオンライン配信はありませんので、ぜひ劇場にご来場ください。

チケットの先行受付は、3月20日(金)11:00よりFANYチケットにて開始します。

『ミキ・ツートライブの逆襲漫才！in新宿末廣亭』 概要

【公演名】 ミキ・ツートライブの逆襲漫才！in新宿末廣亭

【公演日程】 2026年4月14日（火）21:00開場 21:30開演

【会場】 新宿末廣亭（新宿区新宿3-6-12）

【料金】 前売3,000円 当日3,500円

【出演】 ミキ／ツートライブ

ゲスト：リニア（プロダクション人力舎）／ロングロング（ワタナベエンターテインメント）

【チケット販売スケジュール】

・FANY先行受付：3月20日(金)11:00～3月23日(月)11:00

・一般発売：3月29日(日)10:00

【FANYチケットサイト】 https://ticket.fany.lol/event/detail/14211

ミキ コメント

▼昴生

リニアさんは初めまして。ロングロングさんは若手のころめちゃめちゃお世話になりました。なのでロングロングさんのほうが思い入れは深いですがリニアさんもこれを機会に思い入れたいと考えております。

▼亜生

逆襲が完了できるように、頑張ります！！

ツートライブ コメント

▼周平魂

久しぶりの逆襲漫才は有難いことに新宿末廣亭で開催させていただきます！正味是非なニュアンス！！

▼たかのり

新宿末廣亭でみる漫才はまた格別だと思います。それぞれ漫才２本ずつ、逆襲漫才へぜひお越しくださいませ！

『ミキ寄席in銀座ブロッサム』 概要

【公演名】 ミキ寄席in銀座ブロッサム

【公演日程】 2026年5月10日（日）18:00開場 18:30開演

【会場】 銀座ブロッサム（中央区銀座2-15-6）

【料金】 前売4,000円 当日4,500円

【出演】 ミキ

ゲスト：ロングコートダディ／セルライトスパ／ドンデコルテ／阿佐ヶ谷姉妹（ASH＆Dコーポレーション）／こたけ正義感（ワタナベエンターテインメント）／豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）／コメジマン（ワタナベエンターテインメント）

【チケット販売スケジュール】

・FANY先行受付：3月20日(金)11:00～3月23日(月)11:00

・一般発売：3月28日(土)10:00

【FANYチケットサイト】 https://ticket.fany.lol/event/detail/14209

ミキ コメント

▼昴生

袖からネタを見たいと思い呼ばせてもらった方々。

皆様は是非客席からご覧ください。

▼亜生

たくさんのおもろい人たちが見れます！！！

たくさん笑ってる人が見れるように僕らも頑張ります！！

こちらの分け方で問題ないでしょうか？