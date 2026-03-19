【羽田エリア】「TOKYO CREATIVE SALON 2026」会期中レポート

東京クリエイティブサロン実行委員会

国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン 2026）」（以下、TCS 2026）が2026年3月13日（金）に開幕しました。羽田空港は、日本と世界、伝統と未来、人と人が交差する日本の空の玄関口です。TCS 2026では、「FUTURE BLOOM JAPAN ～桜とめぐる、日本の美と技～」をテーマに、日本各地で育まれてきた技術や文化を現代の視点で再解釈しています。展示や体験を通じて、日本のものづくりの奥行きと創造性を体感できる場を創出しております。

羽田空港第2ターミナルでは、日本を8つのエリアに分け、桜の名所とともに各地で育まれてきた伝統技術と最先端技術を紹介。匠の技とテクノロジーが融合する展示や体験を通じ、つくり手と出会い、日本のものづくりの奥行きを体感できる創造の場を羽田から広げています。

さらに、羽田空港第3ターミナル出国エリア内の「JAPAN MASTERY COLLECTION（JMC）」では、地方創生型ラグジュアリーブティックを実施。伝統素材や技術、美意識を現代的に再解釈し羽田から世界へ発信し、特別展示と販売を通じ、日本文化の継承と進化を体感する場を創出させています。

羽田空港という日本と世界をつなぐ場所から、日本各地の文化やものづくりの魅力を発信するTOKYO CREATIVE SALON 2026は、3月22日（日）まで開催中。

ぜひ“日本の美と技が感じられる”羽田空港に足をお運びください。

■羽田エリアで開催予定のコンテンツ概要

オリジナルプリントグッズ制作体験

開催日時：3月20日（金）～21日（土）[1]12:00／[2]14:00／[3]16:00

所要時間：約20分

会 場：羽田空港第2ターミナル5F「FLIGHT DECK TOKYO」

お好きなマークをTシャツやトートバッグに、思いのままに配置してデザインできるワークショップです。自分だけの特別な一枚をお作りいただけます。

金箔貼り体験

開催日時：3月22日（日）[1]10:00／[2]12:00／[3]14:00／[4]16:00

所要時間：約20分

会 場：羽田空港第2ターミナル5F「FLIGHT DECK TOKYO」

日本の金箔生産量の98％以上を占める金沢で創業し、金箔工芸品の製造販売を行う株式会社箔一の職人による金箔貼り体験。制作物はお持ち帰りいただけます。

また、来場者には羽田エリア限定トートバッグを各日120点限定で配布します。

TOKYO CREATIVE SALON 2026 開催概要

名称:TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）

開催期間:2026年3月13日（金）～22日（日）

開催エリア:赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木

入場料:無料

主催:東京クリエイティブサロン実行委員会

公式HP:https://tokyo-creativesalon.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/

公式X:https://x.com/tokyo_c_s