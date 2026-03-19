PUMAよりURBAN RESEARCH DOORS限定『SPEEDCAT BALLET』が登場！

株式会社アーバンリサーチ

PUMAからURBAN RESEARCH DOORSだけのEXCLUSIVEモデル『SPEEDCAT BALLET』が登場。3月下旬の販売に先駆け、現在オンラインサイトにて予約受付中です。

今回登場するオールブラックカラーは、URBAN RESEARCH DOORSのみ手に入る特別な一足。

ミニマルでありながら存在感のあるデザインが、日常のスタイリングにさりげないエッジを添えてくれます。

バレエシューズの軽やかさと、モータースポーツ由来の機能美を掛け合わせたデザイン。

甲部分にあしらわれた複数のストラップが足元に繊細なアクセントを添え、フィット感とデザイン性を両立しています。

すっきりとしたフォルムは、パンツにもスカートにも合わせやすく、足元をスマートな印象に。

アッパーには牛革を使用し、マットな質感がオールブラックのカラーリングをより洗練された雰囲気に引き立てます。

また、グリップ力のあるラバーアウトソールが安定した履き心地をサポート。

シンプルでありながら個性を感じさせるデザインで、日常のスタイリングにさりげないアクセントを添えてくれるSPEEDCAT BALLET。

ぜひお近くの店舗やオンラインストアでご覧ください。

別注SPEEDCAT BALLET(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-2210251/?_ga=2.181872740.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

品番：CD26110-2210251

価格：\12,100 (税込)

カラー：BLACK

サイズ：23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5

【発売日】

2026年3月下旬

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-2210251/?_ga=2.113576900.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

※オンラインストアでの販売は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。