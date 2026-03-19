【累積実績7億円超】海外不動産事業を展開する株式会社manga、法人向け伴走支援サービスを公に正式開始！！全国対応可能で、新規事業創出と海外展開を支援
株式会社mangaはこれまで、米国、英国、東南アジア、中央アジアなどにおいて、
海外不動産の売買、売買仲介、投資支援、プロジェクト組成、開発支援を展開してきました。
おかげさまで海外不動産での売買及び仲介での累積取引額は2026年の年初でついに100億円を超えました！！
近年、
・新規事業を立ち上げたい
・国内事業の海外展開に挑戦したい
・投資・アライアンスを強化したい
といったニーズが増加する一方で、
「何から始めればいいか分からない」
「現地との接点がない」
「社内に推進できる人材がいない」
といった課題を抱える企業も多く存在します。
本サービスでは、単なる「アドバイス」や「助言」にとどまらず、
社内に“海外事業責任者レベルの機能”を外部で持つことができる伴走支援を提供します。
戦略立案から実行、プロジェクト組成まで一体で支援することで、
企業の事業成長を加速させます。
また、既に本サービスは創業からこれまでに複数の上場企業、中小企業、個人の資産管理会社様に対して支援を行っており、
企業によっては5,000万円～6億円規模の粗利益創出に貢献した実績を有しています。
【対象企業】
本サービスは以下の企業を主な対象としています。
・不動産会社
・投資会社
・建設会社
・資産コンサルティング会社
・事業会社の新規事業部門
・海外展開を検討している企業
・資産管理会社
【サービス概要】
企業のニーズに応じて3つのプランを用意しています。
■ ライトプラン
・月額：10万円（税抜）
・月2回の定例ミーティング
・チャット／メッセージ等による（案件、新規事業立案、従業員レクチャー等）対応
■ スタンダードプラン
・月額：30万円（税抜）
・週1回の定例ミーティング
・チャット/メッセージ等の原則制限無し
・案件DD支援／新規事業立案サポート
■ コミットパートナープラン
・月額：70万円（税抜）
・新規事業立案～組成まで伴走（法務、税務、マーケティング、セールスなど横断的に総合支援）
・商談同席／プロジェクト支援及び実行
・海外ネットワーク接続
・その他
【提供体制】
本サービスは全国の企業を対象に、オンラインを中心に提供しています。
企業の状況やニーズに応じて、対面での打ち合わせや現地対応も柔軟に実施可能です。
現在、サービス開始に伴い、
初回無料相談（オンライン）を受付中です。
新規事業や海外展開に関するご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社manga
カスタマーサービス
Email：info@manga-group.jp
URL：https://manga-group.jp/foam/
【注意文】
・本リリースは投資勧誘を目的とするものではありません
・成果や収益は個別案件により異なります