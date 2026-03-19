【累積実績7億円超】海外不動産事業を展開する株式会社manga、法人向け伴走支援サービスを公に正式開始！！全国対応可能で、新規事業創出と海外展開を支援

株式会社manga

株式会社mangaはこれまで、米国、英国、東南アジア、中央アジアなどにおいて、

海外不動産の売買、売買仲介、投資支援、プロジェクト組成、開発支援を展開してきました。

おかげさまで海外不動産での売買及び仲介での累積取引額は2026年の年初でついに100億円を超えました！！

近年、

・新規事業を立ち上げたい

・国内事業の海外展開に挑戦したい

・投資・アライアンスを強化したい

といったニーズが増加する一方で、

「何から始めればいいか分からない」

「現地との接点がない」

「社内に推進できる人材がいない」

といった課題を抱える企業も多く存在します。

本サービスでは、単なる「アドバイス」や「助言」にとどまらず、

社内に“海外事業責任者レベルの機能”を外部で持つことができる伴走支援を提供します。

戦略立案から実行、プロジェクト組成まで一体で支援することで、

企業の事業成長を加速させます。

また、既に本サービスは創業からこれまでに複数の上場企業、中小企業、個人の資産管理会社様に対して支援を行っており、

企業によっては5,000万円～6億円規模の粗利益創出に貢献した実績を有しています。

【対象企業】

本サービスは以下の企業を主な対象としています。

・不動産会社

・投資会社

・建設会社

・資産コンサルティング会社

・事業会社の新規事業部門

・海外展開を検討している企業

・資産管理会社

【サービス概要】

企業のニーズに応じて3つのプランを用意しています。

■ ライトプラン

・月額：10万円（税抜）

・月2回の定例ミーティング

・チャット／メッセージ等による（案件、新規事業立案、従業員レクチャー等）対応

■ スタンダードプラン

・月額：30万円（税抜）

・週1回の定例ミーティング

・チャット/メッセージ等の原則制限無し

・案件DD支援／新規事業立案サポート

■ コミットパートナープラン

・月額：70万円（税抜）

・新規事業立案～組成まで伴走（法務、税務、マーケティング、セールスなど横断的に総合支援）

・商談同席／プロジェクト支援及び実行

・海外ネットワーク接続

・その他

【提供体制】

本サービスは全国の企業を対象に、オンラインを中心に提供しています。

企業の状況やニーズに応じて、対面での打ち合わせや現地対応も柔軟に実施可能です。

現在、サービス開始に伴い、

初回無料相談（オンライン）を受付中です。

新規事業や海外展開に関するご相談など、

お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社manga

カスタマーサービス

Email：info@manga-group.jp

URL：https://manga-group.jp/foam/

【注意文】

・本リリースは投資勧誘を目的とするものではありません

・成果や収益は個別案件により異なります