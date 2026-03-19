ただ贈るだけじゃ終わらない。“ありがとう”がつながる春のセレモニーキャンペーンを開始【ハラペコラボ】

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社(所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ)は、卒業・送別・新生活など「感謝」を伝える機会が増える春のセレモニーシーズンにあわせ、2026年3月17日～3月31日まで、期間限定の「春のセレモニーキャンペーン」を開始いたします。本キャンペーンでは、春のギフトに最適な人気商品3種を10％オフの特別価格でご提供いたします。また、先着100名様に限定デザインの【yodare柄紙袋】をプレゼント。さらに、ご購入いただいた方には次回のお買い物で使えるクーポンを配布します。ハラペコラボは本企画を通して、「贈る・受け取る」という一度きりの体験にとどまらず、感謝の気持ちが連鎖していく新しいセレモニーのかたちをご提案します。

ハラペコラボ公式オンラインストア

URL :https://harapecolab.com/collections/%E6%98%A5%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88

春のセレモニーキャンペーン開催中！

春は、卒業や送別、新生活のスタートなど、「ありがとう」を伝える機会が最も増える季節です。ハラペコラボが手がける、宝石や鉱物のような琥珀糖「こうぶつヲカシ」は、“まるで宝石を食べるような体験”ができる特別なお菓子として、大切な方への贈り物に選ばれてきました。受け取った瞬間に心が弾む、その特別なひとときを思い描きながら、ひとつひとつ丁寧に制作しています。本キャンペーンでは、ギフトシーズンにあわせた特別価格での提供に加え、次回のお買い物にご利用いただけるクーポンをご用意。母の日や父の日など、次の「ありがとう」へとつながるきっかけをお届けします。ハラペコラボは、「ありがとう」を気軽に、そして美しく伝えられるギフトとして、「こうぶつヲカシ」を通じた新しいセレモニー体験を提案します。

■キャンペーン名

春のセレモニーキャンペーン

■開催場所

ハラペコラボオンラインショップ

URL ：https://harapecolab.com/

配送について： 送料別途・全国発送

ハラペコラボ 福岡店

所在地 ： 〒815-0073 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1F

営業時間 ： 10：00～17:00

定休日 ： 日、祝日（不定休）

TEL ： 092-710-1136

Instagram： https://www.instagram.com/harapecolab/(@harapecolab)

■開催期間

3月17日(火)～3月31日(火)まで

■キャンペーン概要

・対象商品 10％OFF

・次回使える10％OFFクーポン配布（有効期限：2026年6月末まで）

・yodare柄オリジナル紙袋プレゼント（先着100名様）

■10％オフ対象商品

・Thankyouのこうぶつヲカシ カプセルタイプ

定価 680円（税込）→割引後 612円（税込）

・九州のこうぶつヲカシ

定価 2,980円（税込）→割引後 2,682円（税込）

・こうぶつのカケラ

定価 3,980円（税込）→割引後 3,582円（税込）

Thankyouのこうぶつヲカシ カプセルタイプ

沢山数を配りたい方や、ちょっとしたギフトにぴったりのカプセル入りこうぶつヲカシ。3種類から、ランダムにおひとつお届けします。

【Thankyouのこうぶつヲカシ カプセルタイプ】コロンとかわいいカプセル入り３種類からランダムにおひとつお届けします

九州のこうぶつヲカシ

福岡からものづくりを発信しているハラペコラボが、九州沖縄の美味しいをお菓子で届けたいと開発した、濃厚な味が自慢の琥珀糖。シーグラスのような風合いが魅力です。

【九州のこうぶつヲカシ】

こうぶつのカケラ

宝石や鉱物、小さなかけらや板を一箱に詰め合わせました。箱によって、少しずつ色や形が違っていたり、季節の小さなモチーフが入っていたり、わくわくと宝探しのような気分でお楽しみいただけます。

【こうぶつのカケラ】

ハラペコラボについて

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。