【TAC中小企業診断士講座】3/25（水）20:30開催！独学受験生 1次試験戦略オンラインセミナー

1次試験対策は順調に進んでいますか？

TAC株式会社TAC中小企業診断士 独学受験生向け1次試験戦略セミナー

中小企業診断士の1次試験対策を独学で勉強している方で、「勉強しても点数が伸びない」「初見問題になると解けない」といったお悩みを持つ方はは多いのではないでしょうか。

GWを過ぎてから慌てないためにも、いまから学習計画を見直して戦略的に勉強をすすめていきましょう！

セミナーでは、いまから1次試験にむけて、効率的な勉強方法、よくある失敗パターンなどをお話しします！また、後半「質疑応答」でご質問・ご相談に回答します。

実施概要

■ 日時：3/25（水）20:30～21:30（※セミナー約40分＋質疑応答）

■ 担当講師 下野 大介

■ 開催方法：オンライン（Zoom）

■ 参加費：無料

■ 対象：中小企業診断士を独学で学習されている方（他校で学習されている方も歓迎）

■ 予約方法：下記よりお申込みください

https://lp.tac-school.co.jp/-20260325-_03-LP3.html

オンライン相談会（セミナー参加者限定）

また、セミナー参加者限定特典として、オンライン相談会を実施します。

オンラインセミナーの話を聞いたけれど、少し不安が払しょくできなかったという方は、是非ご参加ください。疑問点や不安点にTAC講師が直接アドバイスします。

日時：3/29（日）10:00～13:00

※お一人様 20分、予約制

※予約方法は、参加者に別途ご案内いたします。

▼資格の学校TAC 中小企業診断士講座について

資格の学校TAC中小企業診断士講座は、1次試験対策から2次試験対策までオールインワンの「合格カリキュラム」、経験豊かな講師の受験指導と手厚い「フォロー制度」、そして、全国のTAC生から集まる圧倒的な情報量に基づいた分析力で、毎年多数の最終合格者を輩出しています。

TAC 中小企業診断士講座の詳細

https://www.tac-school.co.jp/kouza_chusho.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/