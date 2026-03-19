Stray Kids × ビオレUV新曲「Endless Sun」を起用したアンセムフィルムを3月19日より世界同時公開。

花王ビオレPR事務局

花王株式会社の日やけ止めブランド「ビオレUV」は、世界的ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」を起用したグローバルキャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」を2026年3月19日（木）20:30(JST)より15以上の国と地域*1で世界同時展開します。

本キャンペーンでは、ビオレUVとの初の楽曲コラボレーションとして、Stray Kids自身が作詞・作曲を手掛けたアンセムソング「Endless Sun」を起用したアンセムフィルムや各種グラフィックのほか、さまざまな施策を展開します。

さらに3月に、大阪・心斎橋および韓国・聖水（ソンス）にて、Stray Kidsとのコラボレーションコンテンツの展開やビオレUVの製品を体験できる場として期間限定のPOP-UPイベントをオープンします。

本キャンペーンを通じて、紫外線から肌を守る「高いUV防御性能」と「毎日使いたくなる驚きの使い心地」の両立という、ビオレUVの価値をグローバルに発信してまいります。

特設サイト：https://www.kao.co.jp/bioreuv/sunlightisyourspotlight/

*1 2026年3月時点予定の展開国・地域数。今後変更の可能性あり

■グローバルキャンペーン実施の背景

気候変動による地球沸騰化や紫外線環境の変化を背景に、近年、太陽の下での活動を避け、行動を控える意識が広がっています。「ビオレUV」はこうした社会環境の変化を受け、太陽を“避ける存在”から“あなたが輝くためのスポットライト”へと再定義。世界的ボーイズグループ「Stray Kids」を起用し、2025年より「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」というメッセージを掲げたグローバルキャンペーンを展開してきました。

2年目を迎える本キャンペーンでは、その象徴的な取り組みとして、ブランドとして初となる楽曲コラボレーションが実現。本キャンペーンのために書き下ろされたアンセムソング「Endless Sun」は、Stray Kids自身が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた完全オリジナル楽曲です。本アンセムソングを使用したアンセムフィルムには、高い紫外線防御力を持つビオレUVが、太陽の下で活動するすべての人々を応援するという想いが込められています。

■ブランドの想いを共有し、Stray Kidsと共創したアンセムソング「Endless Sun」

本アンセムソングは、単なるタイアップの枠を超え、ブランドとアーティストが互いの想いを重ねながら生まれた、2年目だからこそ実現した特別なコラボレーションです。

キャンペーンメッセージである“SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.”を歌詞に織り交ぜ、Stray KidsのメンバーがビオレUVを使用する中で感じた「太陽の下でも自分らしくいられる安心感」や「光の中で輝くことの素晴らしさ」を歌い上げ、きらめく太陽の下で輝くすべての人を後押しする一曲が完成しました。

【楽曲情報】

タイトル：Endless Sun

配信開始日：2026年3月13日

作詞・作曲・プロデュース：Stray Kids

配信はこちら : https://straykids.lnk.to/G40KKT

【Stray Kidsよりコメント】

今回、ビオレUVとのコラボレーションとして楽曲を制作することができ、とても光栄です。僕たち自身も日々の活動の中でビオレUVを使用してきたからこそ感じていた、太陽の下でも自分らしく輝ける安心感や前向きな気持ちを、楽曲のメッセージに込めました。この楽曲が、聴いてくださる皆さんにとって、太陽の下へ踏み出すきっかけや、自分らしく輝く瞬間を後押しする存在になれば嬉しいです。

■アンセムフィルムについて ―SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.

アンセムフィルム60秒版： http://youtube.com/watch?v=cLeUaxOk81w

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cLeUaxOk81w ]

本映像では、Stray Kidsのメンバーが思い思いに陽の光と戯れる様子が描かれています。

フィリックスが太陽を見つめながら「I wanna kiss you back.」と囁くシーンから始まり、メンバーたちは光に満ちた街へと歩みを進めます。差し込む光や反射する輝きの中で、それぞれが自分らしく進む姿を通じて、太陽の下で輝くことの素晴らしさを表現しています。

クライマックスでは、メンバー全員の姿とともに、太陽の下へと踏み出すすべての人にメッセージを届けます。

■グラフィック

特設サイトでは、本キャンペーンのイメージに合わせたグラフィックも公開します。今後、SNSや店頭キャンペーン等でも活用を予定しています。

■撮影時の衣装を特別展示！日韓でPOP-UPイベント 「Biore UV × Stray Kids“STAY in Spotlight”」を展開

「Biore UV × Stray Kids“STAY in Spotlight”」を展開 本キャンペーンの世界観を体感できる場として、大阪・心斎橋に加え、ビオレUVが2026年より本格参入 を果たす韓国の中心地、ソウル・聖水（ソンス）の2か所で、期間限定POP-UPイベント「Biore UV × Stray Kids“STAY in Spotlight”」を展開します。

本ストアでは、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」というメッセージのもと、キャンペーンの世界観 で演出された空間の中で、プロダクトを体験いただけるだけでなく、Stray Kidsメンバーのサイン入り等身 大パネルやフィルム撮影時の着用衣装の展示、ラッキードローの展開など盛りだくさんの内容をご用意して います。

【POP-UPイベントの特長】

*店舗により、一部内容が異なる場合がございます。

１. ブランドメッセージを体感できる空間

新アンセムフィルムがお客様をお出迎えします。キャンペーンビジ ュアルやアンセムフィルムの世界観を再現した空間演出を通じ て、ビオレUVのブランドストーリーを体感いただけます。

２. Stray Kidsとのコラボレーションコンテンツ キービジュアルの世界観から飛び出したようなStray Kidsの等 身大パネルや、フィルム撮影時にメンバーが実際に着用した衣装 の展示のほか、メンバー自らがオリジナルSKZOOシールでデコ レーションしたビオレ製品などの特別展示を実施。

３. 商品体験ゾーン

ビオレUVの高い紫外線防御力と軽やかな使用感を実際に試せ るタッチ＆トライエリアを設置。ブランドが提唱する「リアルプロテ クション」の価値を体感いただけます。

＜韓国・聖水会場＞

会期：2026年3月20日（金）～3月29日（日）

会場：LECT聖水 所在地：ソウル特別市城東区練武場キル65

営業時間：12:00～20:00(KST)

入場方法：Naver事前予約および当日入場



＜大阪・心斎橋会場＞

会期：2026年3月30日（月）～6月30日（火）

会場：Kao Wow

所在地：大阪府大阪市中央区南久宝寺町３丁目６－１３ 泰幸ビル1階

営業時間：11:00～18:00(JST) (定休日：土曜日・日曜日・祝日)

入場方法：当日入場 ※展示内容・入場方法は変更となる可能性がございます。

※衣装、デコレーション製品の展示は4月20日（月）～4月24日（金）を予定。

■2026年コラボレーション記念！限定グッズが当たるキャンペーンを実施中

アンセムフィルムの公開およびグローバルキャンペーンの開始を記念し、限定グッズが当たるキャンペーン を2026年2月2日（月）より実施しています。※日本限定施策となります。

本キャンペーンは、「ビオレUV」商品を１本以上ご購入いただいたレシートを１口として応募ができ、抽選 で2,500名様に「ビオレUV×Stray Kids 限定グッズ」をプレゼントいたします。

【対象商品】日本国内で販売されているすべての「ビオレUV」商品（本体/つけかえ/限定品含む）

※プレゼントの発送先は、日本国内に限らせていただきます。

【レシート対象期間】2026年2月2日（月）～4月30日（木）

【応募締切】2026年5月7日（木）23:59:59(JST)

【応募方法】詳細は、下記特設サイトをご覧ください。

レシート応募キャンペーンLP：https://www.kao.co.jp/bioreuv/teasersite2026/

【プレゼント内容】

Aコース（ビオレUV商品1点購入） Bコース（ビオレUV商品２点購入）

SKZOO オリジナルステッカー SKZOO オリジナルキーホルダー



■Stray Kids（ストレイキッズ） 起用背景

現在、39の国と地域で商品を展開している「ビオレUV」は、その高い紫外線防御力とみずみずしい使い 心地で、お客さまにご支持いただいています。 「Stray Kids」は、各メンバーが練習生時代から様々な困難を一歩一歩乗り越えながら、まぶしい光の下へ と勇気をもって踏み出し、世界への挑戦を続けてきました。まさに“SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.”を体現するグループであると確信しています。世界的な人気を誇る「Stray Kids」との継 続的な取り組みを通じて、グローバルに生活者との接点を広げながら、「ビオレUV」が一人ひとりの毎日に 寄り添い、かけがえのない存在へと進化していきます。そして、世界中の人々にブランドの想いを届け、太陽 の下へと踏み出すすべての人々を応援します。

今後も「ビオレUV」は、いつでもどこでも使いやすい商品提案により、お客さまが快適で楽しい日常を過 ごせるような暮らしづくりに貢献することをめざしていきます。

■Stray Kids（ストレイキッズ） プロフィール

Stray Kids は 2018 年にデビューした JYP エンターテインメ ント所属のボーイズグループ。“Stray Kids”というグループ名 の“Stray”には、古い伝統や形式、システムを打ち破り、そこから 抜け出すという意味が込められている。メンバー自ら作詞・作曲・ プロデュースを手掛け、2025 年にはアメリカで最も売り上げた K-POP アルバムという記録の保持者となっている。

そして昨年 11 月に発売したアルバム、SKZ IT TAPE『DO IT』で米「ビルボード 200」チャートに 1 位で初登場して以来、8 作連続で 1 位を記録。8 作のアルバム で連続して初登場 1 位を獲得したアーティストは前例がなく、全世界で史上初の快挙となり、Stray Kids は「ビルボード 200」において 2000 年代トップチャートを誇るグループの一つとして認められている。 また、昨年には自身最大規模となるワールドツアー「Stray Kids World Tour ＜dominATE＞」を成功させ、彼らの人気は日本や韓国のみにとどまらず、アメリカなど世界中で現象化している。

■About Biore

「Biore」は、花王株式会社のグローバルスキンケアブランドです。日々の暮らしに自然に寄り添う、高機 能なフェイシャルクレンジング、ボディケア、毛穴汚れケア、UV ケア製品を展開しています。長年にわたる研 究開発で培った独自技術を活かし、多様な肌ニーズに応える高い効果と快適な使用感を両立した製品を 提供しています。

現在、日本、アジア、米州、欧州を含む世界 66 の国と地域で展開し、グローバルでの存在感を高めながら、世界中の生活者に選ばれ続けています。

■ビオレUVの代表作「アクアリッチエッセンス」および新作「アクアリッチ エアリーホールドクリーム」

ビオレUVでは、「アクアリッチエッセンス」を2011年に発売以来、展開国を順次拡大。今では世界39の 国と地域で販売を行い、累計出荷数量*2 １億本を突破しました。さらに2026年は、次世代のグローバル基 幹商品として、新作「アクアリッチ エアリーホールドクリーム」（通称：呼吸感ベールUV）の海外展開を拡大 し、グローバルにおけるビオレUVの価値伝達をより一層強化します。

*2 チューブタイプ（数量限定の香り、クールタイプ、大容量を含む）を合算。 海外向けの輸出品、および現地生産品も含む（2011年1月～2023年10月）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139800/table/11_1_a5d3c68a758caee50884adf2de439fa7.jpg?v=202603201051 ]

*3 メイクアップ効果

*4 ヒアルロン酸・ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）・BG

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139800/table/11_2_a45c22f8e14f37bef80e709a911cebe2.jpg?v=202603201051 ]

*6 独自製法により、ベヘン酸グリセリル、ジステアリン酸ソルビタンを含む両親媒性成分(水にも油にもなじむ性質)からなる“UV 防御剤内包カプセル”を配合した日やけ止め処方（先行技術調査及びMintel Japan社データベース内2018年7月当社調べ）

*7 アスコルビルグルコシド

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

【SPF・PA表示について】

SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。 SPF、PA表示は国際的な基準で1平方センチメートルあたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安とお考えくだ さい。



ビオレUV公式ブランドサイト： https://www.kao.co.jp/bioreuv/