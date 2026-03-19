標高488mの絶景「高尾山ビアマウント」で楽しむ春のビアマウント！
新宿駅から約1時間で行く事ができる都心のオアシス高尾山にある、飲み放題＆食べ放題のビアガーデン「高尾山ビアマウント」。
2026年3月19日(木)から5月24日(日)の期間で「春のビアマウント」を開催します。
今年の「春のビアマウント」ではシーンに合わせて選べる【3つの営業スタイル】をご用意し、皆様をお待ちしております！
◆ビュッフェ
旬の食材の天ぷらをはじめ、八王子ラーメン、焼き鳥、ピザ、チョコフォンデュをはじめ様々なデザートなどのジャンル様々なお料理のバイキングや、国内4大メーカーの生ビール・レモンサワーや、日本酒、 焼酎、ワイン、ソフトドリンクが食べ・飲み放題で絶景と共にお楽しみいただけます。
料理人が目の前で焼き上げる炭火で焼き上げたメニューもビュッフェで楽しむことができます。
ビュッフェでは、仕込み状況や時間に応じて様々なお料理をローテーションで提供しています。その他炭火で焼き上げた料理など多くのメニューを楽しむことができます。
■バーベキュー
絶景を目の前に、溶岩プレートで焼くお肉は格別です！今年は「能登牛」や「能登豚」をご堪能いただける豪華なセットをご用意いたしました。（※ご予約は2名様から承ります）
■イベント情報
春のビアマウント・高尾山ではイベントも盛りだくさん！イベント限定の特別な料理や、全員で楽しめるイベントも開催いたします！
詳細は公式Instagramにて随時発表いたします。
最新情報はこちら： @mttakao_beermount(https://www.instagram.com/mttakao_beermount/)
【団体利用も受け付け中！】
高尾山ビアマウントでは歓迎会・懇親会に最適の団体利用も受付しております！
最大500名様対応可・雨天対応可・団体割引あり！
企業懇親会／労働組合イベント／サークル利用など、多数の実績がございます。ご検討の際はお気軽にご連絡ください！
専任の担当者が付き、ご対応させていただきます。
【団体予約専用 お問い合わせ先】
団体予約専用番号：050-3733-3437
団体予約担当直通：080-6802-4785
営 業 概 要
■開催期間 2026年3月19日(木)から5月24日(日)
（無休 ただし荒天時は休業することがあります）
■営業時間
3/19～3/31
11:00-16:30 ラストオーダー16:00
4/1～5/24
11:00-17:00 ラストオーダー16:30
■座席数 400席（雨天時はテント利用。通常の半分程度です）
■高尾山へのアクセス
京王線高尾山口駅より徒歩5分でケーブルカー清滝駅に到着します。
■会場へのアクセス
清滝駅からケーブルカーに乗り6分、ケーブルカー高尾山駅から歩いてすぐの階段が『高尾山ビアマウント』の入口です。
『ビュッフェ』（90分制）
飲み放題コース
大人・・・4,500円
シニア・・・4,200円
ドリンクバーコース
大人・・・3,800円
中学生・・・2,800円
小学生・・・1,500円
★延長（30分）・・・500円
★BBQオプション（1人前）・・・＋2,100円（※2名様からの受付、能登牛・能登豚・野菜2種付き）
＜お料理＞
人気の定番メニューの八王子ラーメン、天ぷら、餃子、から揚げなどに加え、いろいろな新メニューを加え30種類以上！高尾山名物の「天狗ドッグ」もお楽しみいただけます！
＜お飲み物＞
大人気、大手ビール４社を飲み比べ
その他のお酒：日本酒、芋焼酎、麦焼酎、ワイン（赤・白）、ハイボール、カクテルベース、各種サワー、果実酒
ソフトドリンク：ウーロン茶、オレンジジュース、コカ・コーラ 等各種
『バーベキュー』
能登牛(A5ランク)能登豚セット・・・4,500円
能登豚セット・・・3,000円
★アルコール飲み放題プラン（90分）・・・＋1,600円
★ドリンクバー（90分）・・・＋600円
※各セットには野菜3種、ライス、スープが付きます。
『店頭販売メニュー』
天狗ドッグ（プレーン）・・・980円
天狗チリドッグ・・・1,050円
天狗チリドッグ・・・1,200円
八王子ラーメン・・・1,200円
豆腐アイス / 抹茶アイス・・・450円 / 500円
ご予約はこちらから↓
https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014112201/28870#customer