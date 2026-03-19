標高488mの絶景「高尾山ビアマウント」で楽しむ春のビアマウント！

株式会社アーバン

新宿駅から約1時間で行く事ができる都心のオアシス高尾山にある、飲み放題＆食べ放題のビアガーデン「高尾山ビアマウント」。

2026年3月19日(木)から5月24日(日)の期間で「春のビアマウント」を開催します。

今年の「春のビアマウント」ではシーンに合わせて選べる【3つの営業スタイル】をご用意し、皆様をお待ちしております！

◆ビュッフェ

旬の食材の天ぷらをはじめ、八王子ラーメン、焼き鳥、ピザ、チョコフォンデュをはじめ様々なデザートなどのジャンル様々なお料理のバイキングや、国内4大メーカーの生ビール・レモンサワーや、日本酒、 焼酎、ワイン、ソフトドリンクが食べ・飲み放題で絶景と共にお楽しみいただけます。料理人が目の前で焼き上げる炭火で焼き上げたメニューもビュッフェで楽しむことができます。

ビュッフェでは、仕込み状況や時間に応じて様々なお料理をローテーションで提供しています。その他炭火で焼き上げた料理など多くのメニューを楽しむことができます。

■バーベキュー

絶景を目の前に、溶岩プレートで焼くお肉は格別です！今年は「能登牛」や「能登豚」をご堪能いただける豪華なセットをご用意いたしました。（※ご予約は2名様から承ります）

■イベント情報

春のビアマウント・高尾山ではイベントも盛りだくさん！イベント限定の特別な料理や、全員で楽しめるイベントも開催いたします！

詳細は公式Instagramにて随時発表いたします。

最新情報はこちら： @mttakao_beermount(https://www.instagram.com/mttakao_beermount/)

【団体利用も受け付け中！】

高尾山ビアマウントでは歓迎会・懇親会に最適の団体利用も受付しております！

最大500名様対応可・雨天対応可・団体割引あり！

企業懇親会／労働組合イベント／サークル利用など、多数の実績がございます。ご検討の際はお気軽にご連絡ください！

専任の担当者が付き、ご対応させていただきます。

【団体予約専用 お問い合わせ先】

団体予約専用番号：050-3733-3437

団体予約担当直通：080-6802-4785

営 業 概 要

■開催期間 2026年3月19日(木)から5月24日(日)

（無休 ただし荒天時は休業することがあります）

■営業時間

3/19～3/31

11:00-16:30 ラストオーダー16:00

4/1～5/24

11:00-17:00 ラストオーダー16:30

■座席数 400席（雨天時はテント利用。通常の半分程度です）

■高尾山へのアクセス

京王線高尾山口駅より徒歩5分でケーブルカー清滝駅に到着します。

■会場へのアクセス

清滝駅からケーブルカーに乗り6分、ケーブルカー高尾山駅から歩いてすぐの階段が『高尾山ビアマウント』の入口です。

『ビュッフェ』（90分制）

飲み放題コース

大人・・・4,500円

シニア・・・4,200円

ドリンクバーコース

大人・・・3,800円

中学生・・・2,800円

小学生・・・1,500円

★延長（30分）・・・500円

★BBQオプション（1人前）・・・＋2,100円（※2名様からの受付、能登牛・能登豚・野菜2種付き）

＜お料理＞

人気の定番メニューの八王子ラーメン、天ぷら、餃子、から揚げなどに加え、いろいろな新メニューを加え30種類以上！高尾山名物の「天狗ドッグ」もお楽しみいただけます！

＜お飲み物＞

大人気、大手ビール４社を飲み比べ

その他のお酒：日本酒、芋焼酎、麦焼酎、ワイン（赤・白）、ハイボール、カクテルベース、各種サワー、果実酒

ソフトドリンク：ウーロン茶、オレンジジュース、コカ・コーラ 等各種

『バーベキュー』

能登牛(A5ランク)能登豚セット・・・4,500円

能登豚セット・・・3,000円

★アルコール飲み放題プラン（90分）・・・＋1,600円

★ドリンクバー（90分）・・・＋600円

※各セットには野菜3種、ライス、スープが付きます。

『店頭販売メニュー』

天狗ドッグ（プレーン）・・・980円

天狗チリドッグ・・・1,050円

天狗チリドッグ・・・1,200円

八王子ラーメン・・・1,200円

豆腐アイス / 抹茶アイス・・・450円 / 500円

ご予約はこちらから↓

https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014112201/28870#customer