【創業100周年のカネテツ】純金のマスコットが当たるSNSキャンペーンを開催！「純金てっちゃんプレゼントキャンペーン」3月19日より開始

カネテツデリカフーズ株式会社

創業100周年を迎えたカネテツデリカフーズ（本社：兵庫県神戸市 代表取締役社長：村上寛）は、4月1日の記念日「ほぼカニの日」にあわせ、当社のキャラクターを純金製にした「純金てっちゃん」が当たるSNSキャンペーン「純金てっちゃんプレゼントキャンペーン」を2026年3月19日（木）より開始いたします。

本キャンペーンは、創業100周年を記念した企画の一つとして実施するもので、誕生から75年を迎えるカネテツの長年愛されるキャラクター“てっちゃん”をモチーフにした、特別仕様の純金製オリジナルグッズ「純金てっちゃん」を抽選で1名様にプレゼントいたします。

キャンペーン概要

キャンペーン情報はこちら :https://kanetetsu.ownly.jp/join/37307

▼キャンペーンページの詳細はこちら▼

https://kanetetsu.ownly.jp/join/37307

【キャンペーン名称】

純金てっちゃんプレゼントキャンペーン

【賞品内容】

純金でできた「てっちゃん」を抽選で1名様にプレゼント。

【応募期間】

2026年3月19日（木） ～ 4月30日（木）23:59 まで

【応募資格・応募方法】

1） X（旧Twitter）で、カネテツ公式アカウント（@kanetetsu_1926）をフォロー。

2）キャンペーン対象投稿をリポスト

3）当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。

カネテツ公式アカウント（@kanetetsu_1926）をフォローして、@ kanetetsu_1926から投稿される対象の投稿をリポスト。

詳細は『純金てっちゃんプレゼントキャンペーン』ページをご確認ください。

「ほぼカニの日」について

4月1日は、カネテツが制定した記念日「ほぼカニ」の日です。

「エイプリルフール」にちなみ、“まるで本物のカニのような”カニ風味かまぼこ「ほぼカニ(R)」を通して、仕掛ける人も仕掛けられる人も笑顔になれる“遊び心のあるやさしい嘘”を楽しんでいただきたいという想いから記念日の申請を行いました。

本記念日は、2022年（令和4年）に一般社団法人日本記念日協会により認定・登録されています。

「カネテツ」が販売する「ほぼシリーズ」について

まるで本物のような味・食感・見た目を再現した新カテゴリーの練り製品です。高価なため普段は手が届かない食材や調理に手間がかかるなどの、お客様が抱える食の課題や不満を少しでも解決することを目指して開発を行っています。

2014年3月発売の「ほぼカニ(R)」以降、「ほぼホタテ(R)」「ほぼエビフライ(R)」「ほぼカキフライ(R)」「ほぼうなぎ(R)」「ほぼタラバガニ(R)」「ほぼズワイ(TM)」「ほぼエビ(R)」「ほぼいくら(R)」「ほぼ毛ガニ(R)」など様々な商品を展開。2025年2月までにシリーズ累計販売数量1億パックを突破しました。

《ほぼシリーズ商品のお困りごと解決内容》

１．ほぼカニ(R)、ほぼタラバ(R)、ほぼホタテ(R) ・・・ 水産資源の保護、価格高騰の背景

２．ほぼうなぎ(R) ・・・ 絶滅危惧種の保護

３．ほぼエビ(R)、ほぼいくら(R) ・・・ 甲殻類、魚卵アレルギーフリー

４．ほぼカキフライ(R) ・・・ 貝類アレルギー、食あたりが心配な方

■カネテツデリカフーズについて

2026年3月に創業100周年を迎えた、兵庫県神戸市・六甲アイランドに工場を持つ魚肉練り製品の製造業(代表取締役社長：村上 寛)。1990年には全商品合成保存料無添加を実施。さらに2018年には、練り製品の製造工場として初めて「ISO22000」「FSSC22000」「JFS-C」の3つの食品安全管理システムの認証を取得。現在もFSSC22000認証を維持し、「安心・安全」な商品作りに取り組んでいます。また、蒲鉾を立体的に表現する技術、すり身を使用したシーフードの再現技術など、独自性あふれるモノ作りをおこなっています。まるで本物のような味・食感・見た目を再現し、そのネーミングでも話題の「ほぼカニ (R) 」をはじめとする“ほぼシリーズ”商品は、シリーズ累計販売数量 1億 パックを突破。