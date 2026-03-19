【伊豆・伊東市教育委員会後援】親子で海の冒険準備！「親子シュノーケル教室」開催『水の家』のプールでプロから基礎を学ぼう

株式会社E20

静岡県伊東市の伊豆高原に佇む温泉スパ施設「水の家（MIZU NO IE）」にて、2026年3月28日（土）に、小学3年生から中学生とその保護者を対象とした「春休み 親子シュノーケル教室」を開催いたします。

日本水中連盟理事を務めるプロダイビングインストラクター・松元 恵氏を講師に迎え、夏の本番を前に、海で安全に遊ぶための正しい知識と器材の使い方を、水の家のモダンなプール環境でじっくりと学びます。

【主なカリキュラム】

安全の知恵： 海で遊ぶときに注意すべきこと、天候や潮の流れについて

器材マスター： マスク・シュノーケル・フィンの正しい装着・使用方法

スキルアップ： 3点セットを使った基本の泳ぎ方

開催日

2026年3月28日（土）

時間

１.9:00～ / ２.12:00～ / ３.15:00～（各回約90分）

会場

水の家（MIZU NO IE）静岡県伊東市池614-188

伊豆高原駅より車で9分

対象

小学3年生～中学生とその保護者（身長130cm以上）

※高校生以上は単独参加可。各回定員10名。

参加費用

子ども：500円 / 大人（高校生以上）：1,500円

※当日＋500円～1,000円で温泉スパ利用可

持ち物

水着、水泳キャップ、タオル

※マスク・シュノーケル・フィンは無料貸出。持込も可。

後援

伊東市・伊東市教育委員会

お申し込み・お問い合わせ

申込URL： https://x.gd/88gUQ

締切： ※定員になり次第受付終了

上記のGoogleフォームよりお申し込みください。お電話・メールでも承っております。

【主催・お問い合わせ先】 株式会社E20

TEL：0557-52-6357

MAIL：info@mizunoie.jp

公式サイト：https://mizunoie.jp/

■ 開催の背景：夏の海を「もっと楽しく、もっと安全に」

伊豆の豊かな海を目前に控えた春休み。本格的なシーズンを前に、水難事故を防ぎ、海洋レジャーを正しく楽しむための基礎知識を身につけていただくことを目的としています。 単なるレジャー体験に留まらず、「自分の身を守る技術」と「海のルール」をプロから直接学ぶことで、親子の自信と自然への理解を深める機会を提供いたします。

■ プロインストラクターによる本格的な指導

講師には、長年ダイビングの世界で活躍し、日本水中連盟の理事も務める松元 恵氏を招聘。初心者でも安心して参加できるよう、少人数制（各回8程度）で丁寧にレクチャーいたします。

■ 建築美と自然が融合する「水の家」での特別な体験

会場となる「水の家」は、伊豆高原の静謐な森の中に位置する、洗練された建築が特徴の施設です。開放感あふれるプールでの講習は、お子様にとって忘れられない春休みの思い出となるはずです。講習後は、優待価格で施設内の温泉スパを利用でき、親子でリフレッシュして帰路につくことができます。

＜「水の家」について＞

外観（夜）25m×3レーンのスイミングプール自然光の入るフィンランド式サウナ温泉は天然温泉のかけ流し

豊かな自然に抱かれ、水との新たな出会いを創出するアクティビティ施設『水の家』は

伊豆高原駅から車で9分の美しい森林に囲まれたロケーションのもと、マスクやスノーケル、フィンを装着してのご利用が可能なスイミングプールと全国的にも珍しい深さ8mのダイビングプールを有するウォータースポーツの拠点として、海や自然とつながるさまざまな体験を創出します

『水の家』のより詳しい施設情報については、以下の過去プレスリリースをご覧ください。

観光とダイビングの新拠点『水の家』が誕生 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000151715.html

「水の家」概要

HP：https://mizunoie.jp/

公式インスタグラム：＠mizu.noie(https://www.instagram.com/mizu.noie/)

電話番号：0557-52-6357

アドレス：info@mizunoie.jp

所在地：静岡県伊東市池614-188

アクセス：伊豆高原駅から車で約9分

運営：株式会社E20