TANAX　SRS-050　スマートライドモニター　AIO-5EVO　新登場

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タナックス株式会社

オートバイ・サイクル用品メーカー　タナックス株式会社（本社：千葉県流山市おおたかの森西3-5-7、代表取締役社長：田中　浩二、以下：タナックス）は2026年4月24日より　新型スマートモニター　SRS-050　スマートライドモニター　AIO-5EVOの販売を開始いたします。これにより従来のドラレコ機能＋スマートモニターという標準的なスマートモニターから、タナックスのスマートモニターのラインナップは、すべて、事故を抑制する安全支援機能やアクションカム連携、OBDデータ表示（オプション）が利用できる多機能モデルへと切り替え、一般的なスマートモニター製品との差別化を図る製品ラインアップといたしました。



SRS-050　スマートライドモニター　AIO-5EVO（2026年4月24日発売）


AIO（A：オール・I：イン・Oワン）ナビ・ドラレコ・安全支援「見る・知る・守る」を1台に集約



モニター上の通知は、安全運転のアシストです。後方確認は必ず行ってください。
「安全支援」事故を抑制すること

◆BSD（死角監視システム）


左右後方・真後ろから接近する車両をリアカメラで捉え、スマートAIで自動検知し、接近する車両をモニターに通知することで、ライダーに警告、車線変更時や接近車両などのオートバイにとって事故につながりやすい危険から身を守ります。



◆バックカメラ映像もモニター表示


リアカメラの映像を後方車両接近時、もしくは、常時映すことも可能、バックミラーの補助アイテムとしても、後方からの追突などに備え、接近車両を確認できます。








最新鋭　GALAXY CORE製200画素イメージセンサー搭載
万が一の事故に「ドラレコ」

◆136.6°の大きな視野角と最新鋭の色温度センサーとHDR搭載により、鮮明な映像を記録します。


◆マイクロSDカード


UHS-I　U3　（８～256GB）に対応　32GBマイクロSDカード付属


◆記録画素数　1920×1080P（FHD）


◆録画ファイル構成　１分/2分/3分選択可能








専用アプリで、本体で撮影した動画を簡単ダウンロード可能

◆CHIGEE GOアプリ


本体のマイクロSDカードを抜き取ることなく、スマートフォンと本体のWi-Fi接続するだけで、簡単にダウンロード・撮影した動画や画像も簡単にSNS等や共有することができます。






多くの車両に取り付けしやすい、スリムでコンパクトなディスプレイ（本体サイズ　W136×Ｈ79×Ｄ26ｍｍ）
明るい・反応が良い！5インチタッチパネルディスプレー

◆バイク用ディスプレーに最適なIPS液晶採用、


昼間でも見やすく、ラインディングの際の視角変化でも安定した視認性を確保します。



◆トンネルや昼夜走行で便利な、自動調光機能搭載。


◆1200nitの高輝度ディスプレイで直射日光下にも対応。


◆画面解像度1280×720ｐ（ＨＤ）









過酷なオートバイの雨天走行・高圧洗浄機の洗車にも対応
防水・防塵　IP69K　規格をクリア

◆防水・防塵性能の中でも最高レベルに近い、耐環境性能を示すIP69Kをクリア


「IP」はIngress Protection(侵入保護）のこと


防塵・6：完全防塵


防水・9K：80度の高水温・高圧洗浄機レベルの水圧に耐える。作動条件温度も-20～60°ｃで安心です。







1分間のカウントダウン後に自動的に接続されます。電波法違反をしますと、利用者が1年以下の懲役、または、100万円以下の罰金となります。
【重要】電波法に遵守し、安心してご利用いただけるスマートモニターです

◆CarPlay/Android Autoをバイク用のスマートライドモニターで快適にご利用いただくためには、高速通信である5GHz帯のWi-Fi利用が推奨となりますが、日本では厳しくルールが決まっており、屋外で利用するためには、5.6GHz帯（W56）の利用とDFS（気象レーダー・航空レーダー等の検知と干渉回避機能）が必要となります。タナックスのスマートライドモニターは、屋外用W56+DFS機能搭載により、利用開始時に１分間の干渉検知による待機時間がありますが、日本国内のライダーの皆様が安心してご利用いただける設計となっております。







OTA（オーバー・ジ・エア）による簡単アップデートで、永く、快適に、ご愛用頂けます

◆スマートフォンのWi-Fiテザリングなどで、いつでも、最新状態にアップデートできます。



◆日本向けのオリジナルのファームウェアを随時ご用意し、日本国内で安心して永くご利用いただけます。








INSTA360：X4・ACE・ACEPRO2　GOPRO：10以降　DJI：OSMOアクション5・OSMO360以降
アクションカメラ連携で、旅の楽しさに快適さをプラス

◆Insta360・Gopro・DJiなどの機種で、録画開始・停止など、リモートコントロール可能となりました。※未対応アクションカメラあり



◆2.4GhzでつながるGoproについては、撮影している動画をリアルタイムで、スマートライドモニターに映し出すことも可能です。







SRS-050　スマートライドモニター　AIO-5EVO（2026年4月24日　発売予定）74,800円（税込）



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FqVKWoV-FfE ]

タナックスのスマートライドモニター他のラインアップ


SRS-010 AIO-5lite

32GB内蔵メモリー＋マイクロSDカードでWメモリーの安心の1台　タイヤ空気圧センサー付き




SRS-015 AIO-5Play

USB接続で、バッテリー配線無しでも簡単に使える、ドラレコレスモデル




SRS-029C AIO-6 MAXカメラセット

6インチ　2300nit　スマートモニター＋ドラレコ＋安全支援モデル




SRS-030C　AIO-6　　LTEカメラセット

MAXに４G通信機能を＋盗難抑止機能や車両情報・SOS通知など備えた。TANAX最高峰モデル




便利な機能やアクセサリー盛りたくさん、


3画面融合モード

スマモニ＋リアカメラ映像＋スピードや空気圧などを１画面で確認できます。




OBDデータ表示　　（オプション）

OBDモジュール近日発売予定




ワイヤレスリモコン　（オプション）

SRS-006




タイヤ空気圧センサー　（オプション）

SRS-002




多くの車両に取り付け可能、各種本体取り付けステー


ハンドルマウントステー

付属品




ステムホールマウント

Φ12～19mm対応




マウントブラケット

Φ12～16㎟対応




ハンドルミラーマウント

10ｍｍミラーに対応




SRSシリーズ　オリジナルカメラステーもご用意（4月24日発売予定）


リアカメラステー１

SRS-051




リアカメラステー2

SRS-052




リアカメラステー3

SRS-053




フロントカメラステー1

SRS-054






タナックスWEBページ


https://www.tanax.co.jp



本件に関するお問い合わせ


タナックス株式会社　営業部　TEL：04-7150-2450



製品のアフターサービス・ご質問窓口


　　　　　　　　サービス部　TEL：04-7150-2450



タナックス株式会社　


郵便番号270-0128　千葉県流山市おおたかの森西3-5-7