TANAX　SRS-050　スマートライドモニター　AIO-5EVO　新登場

タナックス株式会社

オートバイ・サイクル用品メーカー タナックス株式会社（本社：千葉県流山市おおたかの森西3-5-7、代表取締役社長：田中 浩二、以下：タナックス）は2026年4月24日より 新型スマートモニター SRS-050 スマートライドモニター AIO-5EVOの販売を開始いたします。これにより従来のドラレコ機能＋スマートモニターという標準的なスマートモニターから、タナックスのスマートモニターのラインナップは、すべて、事故を抑制する安全支援機能やアクションカム連携、OBDデータ表示（オプション）が利用できる多機能モデルへと切り替え、一般的なスマートモニター製品との差別化を図る製品ラインアップといたしました。

SRS-050 スマートライドモニター AIO-5EVO（2026年4月24日発売）

AIO（A：オール・I：イン・Oワン）ナビ・ドラレコ・安全支援「見る・知る・守る」を1台に集約

モニター上の通知は、安全運転のアシストです。後方確認は必ず行ってください。「安全支援」事故を抑制すること

◆BSD（死角監視システム）

左右後方・真後ろから接近する車両をリアカメラで捉え、スマートAIで自動検知し、接近する車両をモニターに通知することで、ライダーに警告、車線変更時や接近車両などのオートバイにとって事故につながりやすい危険から身を守ります。

◆バックカメラ映像もモニター表示

リアカメラの映像を後方車両接近時、もしくは、常時映すことも可能、バックミラーの補助アイテムとしても、後方からの追突などに備え、接近車両を確認できます。

最新鋭 GALAXY CORE製200画素イメージセンサー搭載万が一の事故に「ドラレコ」

◆136.6°の大きな視野角と最新鋭の色温度センサーとHDR搭載により、鮮明な映像を記録します。

◆マイクロSDカード

UHS-I U3 （８～256GB）に対応 32GBマイクロSDカード付属

◆記録画素数 1920×1080P（FHD）

◆録画ファイル構成 １分/2分/3分選択可能

専用アプリで、本体で撮影した動画を簡単ダウンロード可能

◆CHIGEE GOアプリ

本体のマイクロSDカードを抜き取ることなく、スマートフォンと本体のWi-Fi接続するだけで、簡単にダウンロード・撮影した動画や画像も簡単にSNS等や共有することができます。

多くの車両に取り付けしやすい、スリムでコンパクトなディスプレイ（本体サイズ W136×Ｈ79×Ｄ26ｍｍ）明るい・反応が良い！5インチタッチパネルディスプレー

◆バイク用ディスプレーに最適なIPS液晶採用、

昼間でも見やすく、ラインディングの際の視角変化でも安定した視認性を確保します。

◆トンネルや昼夜走行で便利な、自動調光機能搭載。

◆1200nitの高輝度ディスプレイで直射日光下にも対応。

◆画面解像度1280×720ｐ（ＨＤ）

過酷なオートバイの雨天走行・高圧洗浄機の洗車にも対応防水・防塵 IP69K 規格をクリア

◆防水・防塵性能の中でも最高レベルに近い、耐環境性能を示すIP69Kをクリア

「IP」はIngress Protection(侵入保護）のこと

防塵・6：完全防塵

防水・9K：80度の高水温・高圧洗浄機レベルの水圧に耐える。作動条件温度も-20～60°ｃで安心です。

1分間のカウントダウン後に自動的に接続されます。電波法違反をしますと、利用者が1年以下の懲役、または、100万円以下の罰金となります。【重要】電波法に遵守し、安心してご利用いただけるスマートモニターです

◆CarPlay/Android Autoをバイク用のスマートライドモニターで快適にご利用いただくためには、高速通信である5GHz帯のWi-Fi利用が推奨となりますが、日本では厳しくルールが決まっており、屋外で利用するためには、5.6GHz帯（W56）の利用とDFS（気象レーダー・航空レーダー等の検知と干渉回避機能）が必要となります。タナックスのスマートライドモニターは、屋外用W56+DFS機能搭載により、利用開始時に１分間の干渉検知による待機時間がありますが、日本国内のライダーの皆様が安心してご利用いただける設計となっております。

OTA（オーバー・ジ・エア）による簡単アップデートで、永く、快適に、ご愛用頂けます

◆スマートフォンのWi-Fiテザリングなどで、いつでも、最新状態にアップデートできます。

◆日本向けのオリジナルのファームウェアを随時ご用意し、日本国内で安心して永くご利用いただけます。

INSTA360：X4・ACE・ACEPRO2 GOPRO：10以降 DJI：OSMOアクション5・OSMO360以降アクションカメラ連携で、旅の楽しさに快適さをプラス

◆Insta360・Gopro・DJiなどの機種で、録画開始・停止など、リモートコントロール可能となりました。※未対応アクションカメラあり

◆2.4GhzでつながるGoproについては、撮影している動画をリアルタイムで、スマートライドモニターに映し出すことも可能です。

SRS-050 スマートライドモニター AIO-5EVO（2026年4月24日 発売予定）74,800円（税込）

タナックスのスマートライドモニター他のラインアップ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FqVKWoV-FfE ]SRS-010 AIO-5lite

32GB内蔵メモリー＋マイクロSDカードでWメモリーの安心の1台 タイヤ空気圧センサー付き

SRS-015 AIO-5Play

USB接続で、バッテリー配線無しでも簡単に使える、ドラレコレスモデル

SRS-029C AIO-6 MAXカメラセット

6インチ 2300nit スマートモニター＋ドラレコ＋安全支援モデル

SRS-030C AIO-6 LTEカメラセット

MAXに４G通信機能を＋盗難抑止機能や車両情報・SOS通知など備えた。TANAX最高峰モデル

便利な機能やアクセサリー盛りたくさん、

3画面融合モード

スマモニ＋リアカメラ映像＋スピードや空気圧などを１画面で確認できます。

OBDデータ表示 （オプション）

OBDモジュール近日発売予定

ワイヤレスリモコン （オプション）

SRS-006

タイヤ空気圧センサー （オプション）

SRS-002

多くの車両に取り付け可能、各種本体取り付けステー

ハンドルマウントステー

付属品

ステムホールマウント

Φ12～19mm対応

マウントブラケット

Φ12～16㎟対応

ハンドルミラーマウント

10ｍｍミラーに対応

SRSシリーズ オリジナルカメラステーもご用意（4月24日発売予定）

リアカメラステー１

SRS-051

リアカメラステー2

SRS-052

リアカメラステー3

SRS-053

フロントカメラステー1

SRS-054

タナックスWEBページ

https://www.tanax.co.jp

本件に関するお問い合わせ

タナックス株式会社 営業部 TEL：04-7150-2450

製品のアフターサービス・ご質問窓口

サービス部 TEL：04-7150-2450

タナックス株式会社

郵便番号270-0128 千葉県流山市おおたかの森西3-5-7