韓国コスメを代表するアモーレパシフィックがA:PERSで限定イベントを開催！ポップアップイベント第6弾

株式会社L＆K

A:PERSにて、韓国化粧品業界のリーディングカンパニーであるアモーレパシフィックの人気ブランド「LANEIGE・espoir・ETUDE」の新商品や人気アイテムを体験できるPOP-UPイベントを開催いたします。

開催期間は2026年3月24日（火）～4月20日（月）で春のイベントにふさわしい桜色のブースに彩ります。

～春は、新しい出会いや始まりに心弾む季節～

東京新大久保に誕生した韓国のビューティートレンドを発見できる体験型店舗「A:PERS」で、

春の訪れとともに、心がときめく“新しいコスメとの出会い”をお楽しみください。

■Amorepacific（アモーレパシフィック）について

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。「美」を外見だけのものではなく、人々の自信や幸福、社会を豊かにする価値であると捉えています。

～We Make A MORE Beautiful World.（より美しい世界を創造する）～

企業理念のもと、自然由来の原料研究と皮膚科学に基づいた革新的な技術を融合させ、世界中の人々に新しい美の価値を提供しています。

■各ブランドのアイテム紹介

LANEIGE（ラネージュ）

”La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。独自の「Water Science（水分科学）」をベースに、肌のうるおいに着目した製品を展開しています。リップスリーピングマスクやクッションファンデなどが世界中で人気を集めています。

リップスリーピングマスクレモンソルベ

保湿成分ベリーフルーツコンプレックス*¹と保湿や肌荒れ予防成分である「ココナッツオイル」（ヤシ油）を配合。乾燥や古い角質が気になる唇を眠っている間にうるおいを与えてにケア。翌朝つやのあるふっくらとした唇に仕上げます。

*¹ ザクロ果汁、ブドウ果汁、キイチゴ果汁

espoir（エスポア）



韓国のメイクアップアーティストのノウハウから生まれたメイクアップブランド。

ブランド名の由来はフランス語で「希望」を意味し、発色や質感にこだわったプロフェッショナル仕様のコスメを展開しています。トレンド感のあるベースメイクやリップアイテムが大人気です。

シルクスキンレイヤークッション

エイジングケアとしても注目を集めるNMN成分*¹や、植物由来の2種類のPDRN成分*²、5種類のヒアルロン酸*³など、たっぷりのスキンケア成分を配合。

メイクをしながら肌をすこやかに保ちリカバリーさせる#リカバリークッション

*¹ ニコチンアミドモノヌクレオチド（保湿成分）

*² クロレラプロトテコイデスエキス、乳酸桿菌培養溶解質(いずれも保湿整肌成分）

*³ ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（いずれも保湿成分）

ETUDE（エチュード）



ショパンが作曲した美しい練習曲からインスピレーションを受けて誕生し、メイクを楽しむことをコンセプトにした韓国発のコスメブランド。ポップで可愛らしいデザインが特徴です。ティントやアイメイクなど、トレンド感のあるメイクアイテムを展開しています。

カールフィックスマスカラ

韓国10年連続No.1*！メイク初心者さんでも簡単上向き束感カールを叶える大人気マスカラ！

細かく密集したブラシがまつ毛1本1本をキャッチ。

ダマになりにくくするんとセパレートして、印象的な束感まつ毛を長時間キープ。

定番のカールタイプに加え、昨年冬に仲間入りした極細スキニータイプなど、

なりたい印象や仕上がりに合わせて使い分けて。

*カールタイプマスカラ売上シェア（外部機関調べ）集計期間2015/9/14~2025/9/7

■イベント内容

１.A:PERS限定！お得なLUCKY BAG

イベント期間中、espoir・LANEIGE・ETUDEのアイテムが一気に試せるお得なLUCKY BAGをご用意。新しいコスメでメイクやスキンケアを見直して、春の新生活をより一層楽しんでください！

２.豪華ミニサイズサンプルが当たる！カプセルトイキャンペーン開催

イベント期間中、対象店舗にて4,000円（税抜）以上ご購入いただいた方に、3ブランドの豪華なミニサイズサンプルが当たるカプセルトイに1回チャレンジ。

３.インスタグラムをフォローで3ブランドの人気アイテムサンプルをプレゼント

イベント期間中、A:PERSへお越しいただき、各ブランドのインスタグラムをフォローしてくださった方に各ブランドのパウチサンプルをプレゼント！

■来場者プレゼント第1弾

期間：3/24～4/6

配付ブランド：LANEIGE（ラネージュ）・ETUDE（エチュード）

■来場者プレゼント第2弾

期間：4/7～4/20

配付ブランド：LANEIGE（ラネージュ）・espoir（エスポア）

※全てのイベントは数量限定のため、無くなり次第終了となります。

４.A:PERS公式アカウントではプレゼントキャンペーンを開催！

いいね&リポストをしていただいた方に抽選で20名様にLUCKY BAGをプレゼント！

詳細はA:PERS公式アカウントをチェック！

■開催概要

イベント名：Amorepacific × A:PERS POP-UP

開催期間：2026年3月24月（火）～4月20日（月）

会場：A:PERS

住所：東京都新宿区百人町2-1-1 K-PLAZA 1号館 1階 A:PERS

営業時間：10:00～22:00

アクセス：JR新大久保駅 徒歩3分

■A:PERSとは

A:PERS は、“多様な美しさを、一つの空間に”をテーマに、韓国コスメを中心としたビューティー・ライフスタイルアイテムを展開する体験型セレクトショップです。

店内は、コンクリートグレー×メタル×モノトーンを基調としたギャラリーのような空間設計となっており、スキンケア・メイクアップ・フレグランス・ライフスタイルアイテムまで、「感性で選ぶ美しさ」を五感で体験いただけます。また、A:PERSの中心にはPOP UPゾーンを常設し、ブランドの世界観を体験できる展示や新商品の販売、限定イベントなどを通して、ブランドと人が出会う“きっかけの場”を創出しています。

アモーレパシフィックのイベントは、A:PERSが提案する“体験型ビューティー”を象徴するPOP-UPとして、各ブランドの雰囲気が合うイベントです。

■会社概要

会社名：株式会社L&K

所在地：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル10F

代表者：代表取締役 李 政益

URL：https://www.landkcosme.com

【A:PERS公式SNS】

公式Instagram：https://www.instagram.com/apers_official

公式X：https://x.com/APERS_Official

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社L&K PR担当：趙 載成

MAIL：info@landkcosme.com

TEL：03-6272-8319(#)