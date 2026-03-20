4月11日（土）に1日だけ。奈良にある二つの桜の名所を、地上と空から眺められます。しだれ桜約1,000本が山の斜面を埋め尽くす「高見の郷」を歩き、世界遺産「吉野山」の桜約3万本をヘリコプターで空から見下ろす。よみうりサポナ（たびサポナ）と小川航空の共同企画。大阪発着・お一人様25,800円、お花見弁当付きです。

三大桜名所を、空から見下ろす8分間

津風呂湖（つぶろこ）ヘリポートから約8分間。小川航空のヘリコプターで、奈良・吉野山の上空を飛びます。吉野山は世界遺産であり、日本三大桜名所であり、日本さくら名所100選でもある山。1,300年の歴史を持つ約3万本の山桜が、尾根から谷へと続きます。眼下に広がるのは、地上からは決して見られない、8分間の景色です。

しだれ桜1,000本の高見の郷を歩く

ジョルダン花見特集2026の花見人気ランキング、奈良県内1位。高見の郷は標高650mの山間部にあり、しだれ桜が約1,000本。毎年、全国から多くの花見客が集まり、公式サイトにも「満開時、特に土日はご入場いただけない場合があります」と案内されています。今回のツアーではマイクロバスで直行するため、その心配はありません。運転も駐車場も気にせず、お花見弁当を持って、しだれ桜の中を歩くだけです。

2026年の最新開花予想で見る「4月11日」

吉野ビジターズビューローが公表した2026年の開花予想（3月13日時点）では、吉野山の桜は麓から山頂へ順に咲き、4月上旬から中旬にかけて満開が移っていきます。ツアー催行日の4月11日は、山の最も奥にある「奥千本」が満開を迎える直前。麓の桜は咲き終わりに近づき、山頂に向かうほど満開に近づきます。一方、高見の郷のしだれ桜は例年4月13日頃に満開のピーク。4月11日は見頃から満開へ向かう途中で、日ごとに花の密度が増していく時期です。

※桜の開花時期はその年の気温や天候により前後します。※ツアーは開花状況に関わらず出発します。

ご予約とお問い合わせ

※残席わずかのため、お早めのご予約をおすすめします。＜ ご予約はこちらから ＞ https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2601290003?shop_code=000318&key=npH33ba95y≪お電話でのお問い合わせ・お申し込み≫・電話：06-7526-3069（たびサポナ） ・電話受付時間：月～土 10:00～17:00【ツアー概要】・内容：吉野山散策＋ヘリコプター遊覧＋高見の郷・日程：2026年4月11日（土）1日限定・出発：新大阪7:00→大阪駅7:30→天王寺8:00・帰着：19:00頃・料金：お一人様 25,800円・含まれるもの：吉野山ヘリコプター遊覧（約8分）、吉野山散策、高見の郷散策、お花見弁当（昼食）、バス移動、添乗員同行※最少催行人員25名

施設・運営情報

【施設情報】・施設名：高見の郷・住所：〒633-2304 奈良県吉野郡東吉野村杉谷298-1・電話：090-5136-9844（高見の郷事務局）・開園期間：2026年4月1日開園予定・公式サイト：https://shidare-sakura.jp・公式Instagram：https://www.instagram.com/takaminosato__official416【運航協力】・会社名：小川航空株式会社・本社：大阪市此花区北港緑地2-1-1・代表者：小川 正勝・電話：06-4804-1333・公式サイト：https://ogawa-air.co.jp・公式Instagram：https://www.instagram.com/ogawa_air_inc1【運営情報】・運営会社：株式会社よみうりサポナ（たびサポナ）・住所：大阪市中央区常盤町2丁目1-9・電話：06-7526-3069・総合旅行業務取扱管理者：宮谷 佳岳 （大阪府知事登録旅行業 第2-3205号 ANTA正規会員）・公式サイト：https://tabi.sapona.co.jp【掲載・取材に関するお問い合わせ先】・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp【参考情報（本記事で参照したデータの出典）】・吉野山の2026年開花予想（令和8年・3月13日更新）：吉野ビジターズビューローhttps://yoshino-kankou.jp/cherryblossom・高見の郷の見頃データ：高見の郷 公式サイトhttps://shidare-sakura.jp/about_us・高見の郷の花見人気ランキング（奈良県1位）：ジョルダン花見特集2026 https://sp.jorudan.co.jp/hanami/spot_345.html・日本三大桜名所：環境省https://kinki.env.go.jp/blog/2020/03/post-130.html