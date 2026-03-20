株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、鳥取県湯梨浜町が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「グラウンド・ゴルフ国際化プロジェクト」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=G_D6J4b7z1Y

ボールをクラブで打ち、ホールポストに入れるスポーツ「グラウンド・ゴルフ」は、昭和57（1982）年に湯梨浜町（旧泊村）で誕生しました。ルールが簡単で、高度な技術を必要としないことから、子どもから大人まで誰でも楽しめるスポーツとして国内で広く普及しました。諸外国でも多くの人に親しまれており、アジアやヨーロッパを中心に、グラウンド・ゴルフ協会が設立されている国や地域もあります。このような状況を踏まえ、湯梨浜町は友情と健康の輪をさらに広げようと、グラウンド・ゴルフの国際化を推進しています。具体的にはトップセールスによるルールの海外普及、海外のグラウンド・ゴルフ協会への用具提供・販売、国際大会の開催など幅広い施策を展開しています。

鳥取県湯梨浜町の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/278/

鳥取県の中央に位置し、日本海に面した湯梨浜町は、人口約1万6千人の豊かな自然に恵まれた町です。町の中心には周囲約10kmの東郷湖があり、湖畔には「はわい温泉」と「東郷温泉」の二つの温泉地があります。さらに、日本有数の二十世紀梨の産地としても知られています。湯梨浜町では、人口減少・少子高齢化に直面しているほか、町内温泉旅館を含む地域経済の衰退も懸念されています。このため、グラウンド・ゴルフの国際的な普及により、世界中の愛好者が多く集まる発祥地を目指し、インバウンドを促進します。少子高齢化については海外諸国でも進んでおり、グラウンド・ゴルフの普及により、世界の人々の健康維持や地域の活性化に寄与することもできます。そして、グラウンド・ゴルフの国際大会が世界各地で行われ、相互にスポーツツーリズムを振興することを目指します。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/?type=lg&prefecture_id=31&lg_cd=31370

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form