スウェーデン発のオーディオブランド企業・Sudio(スーディオ)は、同社の公式オンラインストアsudio.comにて、フラッグシップ完全ワイヤレスイヤホン「Sudio E4 Pro」をラテ、クラウディホワイト、ミッドナイトブラックの3色展開での販売を2026年3月20日(金)より開始いたします。





Sudio E4 Pro ラテ モデル着用画像





■製品概要：Sudio E4 Pro

Sudio E4 Proは、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング(ANC)と、風切り音を抑えるウィンドノイズリダクションマイクを搭載したフラッグシップ完全ワイヤレスイヤホンです。周囲の騒音や風切り音を効果的に抑え、通勤や移動中、屋外などあらゆる環境でもクリアな音楽再生と通話品質を提供し、快適なリスニング体験を実現します。





低周波のこもった環境音から、人の話し声、飛行機の機内エンジン音、工事の音、風による高周波ノイズまで幅広く抑制。オフィスや移動中、屋外などさまざまなシーンで没入感のある高解像度サウンド空間を生み出します。また通話時には周囲の雑音や風の影響を最小化し、クリアで安定した通話体験を可能にします。





音響性能は、高精度10mmダイナミックドライバーを搭載。澄んだ高音、豊かな低音、そして中音域の微細なニュアンスまで再現し、臨場感あふれるサウンドを提供します。新しいバージョンBluetooth 6.0対応により混雑した環境でも安定した接続を実現し、マルチポイント接続機能でスマートフォンやPCなど複数のデバイス間をシームレスに切り替えることが可能です。





イヤホン単体で最大6時間、充電ケース併用で最大30時間の連続再生に対応。ワイヤレス充電とUSB-C充電の両方に対応することで、日常の使用における利便性も極限まで高めています。さらに素材には20％のリサイクルプラスチックを採用し、サステナブルな設計にも配慮しています。





カラーはラテ、クラウディホワイト、ミッドナイトブラックの3色展開。北欧らしいシンプルでモダンなデザインに、メタルのシルバーカラーがアクセントとして映え、ファッションのワンポイントとしても楽しめます。





Sudio E4 Pro ラテ ライフスタイル画像





■次世代のサウンド

ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載。外側マイクで外部ノイズを拾い騒音を打ち消し、内側マイクで耳に届く音を拾い、リアルタイムで補正します。飛行機内でのエンジン音や電車の走行音、人の声や環境音にも従来のノイズキャンセリングより効果的にノイズを抑えます。周囲の音を効果的に抑えながら、音楽や動画の再生を高解像度サウンドを楽しめます。ウィンドノイズリダクション搭載マイクが風切り音を低減し、通話品質もよりクリアに保ちます。日常のざわめきから、思考を解き放つ静寂の領域へと誘います。

また、新しいバージョンBluetooth 6.0が動画視聴やゲームプレイ時の音の遅延を軽減、映像と音声の同期を損なわず、快適な体験を提供。フラッグシップモデルならではの高精度なオーディオ技術で、日常のあらゆる瞬間を特別なサウンド空間へと変えます。





Sudio E4 Pro ミッドナイトブラック モデル着用画像





■快適な操作性

Sudio E4 Proは多忙な生活にマッチする機能を豊富に搭載。イヤホン側面の直感的なタッチコントロールにより、音楽の再生・一時停止、曲の切り替え、音量調整、通話応答、音声アシスタントのオンオフなどの操作を指先ひとつでスムーズに行うことができます。

さらに、マルチポイント接続に対応しており、スマートフォンやパソコン、タブレットなど複数のデバイス間をシームレスに切り替えることが可能です。パソコンで音楽を聴いている最中にスマートフォンに着信があった場合でも、自動的に通話へ切り替えることができ、仕事や日常の動きを妨げません。

オンライン会議、動画視聴、音楽ストリーミングなど、あらゆるデジタルシーンで快適な操作性と高い利便性を提供します。Sudio E4 Proは、先進的なテクノロジーとシンプルな操作性を両立させた、現代のライフスタイルに寄り添うフラッグシップイヤホンです。





Sudio E4 Pro クラウディホワイト ライフスタイル画像





■デザイン

Sudio E4 Pro モダンハイブリッドアクティブノイズキャンセリングイヤホンは、アクティブなライフスタイルを送る人々のためにデザインされています。イヤホン本体は、北欧らしいエレガントで洗練されたミニマルデザイン。イヤホンとステム(イヤホン本体から伸びるスティック状の部分)の接続部分にはパンチング加工を施したメタルパーツをあしらい、上質感と存在感を演出しています。滑らかで自然な手触りになるよう精密に設計され、装着時の快適さにも配慮しています。

イヤホンケースは、手になじむ小石のような滑らかな感触で、丸みのある形状と硬質リサイクルプラスチック素材のコントラストが、手のひらに心地よくフィット。ポケットへの出し入れもスムーズで、日常使いの利便性を高めています。

カラーはラテ、クラウディホワイト、ミッドナイトブラックの3色展開。各色とも北欧デザインのシンプルさを基調としつつ、メタルパーツのシルバーアクセントがさりげなく光り、ファッションのワンポイントとしても楽しめます。カジュアルからビジネスまで、さまざまなシーンに自然に馴染むデザインです。





Sudio E4 Pro クラウディホワイト モデル着用画像 屋外の環境音がある状況での使用もクリアな通話品質





■一日中快適なフィット感

Sudio E4 Proは、人間工学に基づき精密に設計された付属の4サイズのシリコンイヤーチップにより、耳の形状に沿うカナル構造と柔軟なシリコン素材を採用することで、装着時の圧迫感を最小限に抑えつつ、安定したフィット感を確保します。これにより、通勤、リモートワーク、ランニングなど、長時間にわたる使用でも疲労を感じにくく、あなたのアクティブな毎日に寄り添います。

また、高い密閉性と快適な装着感の両立により、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を最大限に発揮し、周囲の雑音を効率的に遮断します。さらに、音漏れを抑えつつ音質の精度を維持する構造により、クリアで没入感のあるサウンド体験を一日中安定して楽しむことが可能です。

加えて、精密設計による軽量化とバランス調整により、耳への負荷を最小限に抑えつつ、イヤホン本体の先進テクノロジーを余すところなく体感できます。





Sudio E4 Pro クラウディホワイト モデル着用画像





■水しぶきや汗にも耐える先進仕様

汗や水しぶきに強く、ジムやランニング、突然の雨などでも安心して使用可能です。精密に設計された内部シーリング構造が、ANCや高解像度サウンドを含むイヤホンの先進テクノロジーを保護し、途切れのない音楽体験を維持します。









■充電はワイヤレスもUSB-Cでも可能

ワイヤレス充電とUSB-C充電の両方に対応することで、日常使用の利便性を高めました。ワイヤレス充電パッドに置くだけで手軽に充電できるほか、USB-Cケーブルを使用すれば安定した充電が可能。自宅やオフィス、外出先など、さまざまな環境に合わせて柔軟に充電方法を選ぶことができます。

イヤホン単体で最大6時間、充電ケース併用で最大30時間の連続再生に対応しており、通勤や仕事、移動などの長い一日でも安心して使用可能。毎日使うデバイスだからこそ、充電の手間を抑えながら快適にスムーズに充電・再生が行え、日常の使用における利便性を高めています。









■サステナブルエフォート

Reuse、Reduce、Recycle。選び直し、減らし、活かしていく。Sudio E4 Proは、20％のリサイクルプラスチックを使用し、パッケージはプラスチックフリー、FSC認証紙とソイインクを採用しています。フラッグシップモデルとして高性能であるだけでなく、環境への配慮も追求しています。さらに、2025年以降はすべての新製品にリサイクルプラスチックを使用し、毎年の植樹活動を通じてCO2排出量をオフセットしていきます。





Sudio E4 Pro ラテ 製品画像





Sudio E4 Pro クラウディホワイト 製品画像





Sudio E4 Pro ミッドナイトブラック製品画像





【製品情報】

発売日 ：2026年3月20日(金)

販売価格：14,900円(税込)

Sudio公式サイト( https://www.sudio.com/jp/ )で購入可能









【主要スペック】

製品名 ：Sudio E4 Pro(スーディオイーフォープロ)

製品タイプ ：カナル型完全ワイヤレスイヤホン

ドライバー形式 ：10mm ダイナミックドライバー

ノイズキャンセリング：ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング(ANC)

タッチパネル ：2(タッチコントロール)

電源オンオフ／アクティブノイズキャンセリングへの切り替え／

通話応答／通話終了／着信拒否／音楽再生／音楽一時停止／

曲送り／曲戻し／音量調整／音声アシスタントのオンオフ

マイク ：計2、ウィンドノイズリダクションマイク搭載

重さ ：合計49g

寸法 ：25.6mm x 19.1mm x 33.2 mm

通信方式 ：Bluetooth 6.0

対応コーデック ：SBC

充電形式 ：USB Type-C、ワイヤレス充電

連続使用時間 ：最大30時間

フル充電所要時間：90分

付属品 ：シリコンイヤーチップ(4サイズ)、USB-C充電ケーブル、充電ケース

カラー展開 ：ラテ、クラウディホワイト、ミッドナイトブラック









【Sudio ブランド情報】

Sudioは毎日のサウンド体験に寄り添うサウンドパートナーです。2012年に北欧スウェーデンの首都ストックホルムで設立されて以来、ワクワクするようなサウンドと感動的なメロディーを皆さんの日常にお届けしてきました。Sudioでは、人と環境にやさしいサステナブルビジネス構築に向け第三者機関であるCarbon Footprint Ltd.と共に活動し、100％カーボン・ニュートラルな組織となるよう取り組んでいます。





公式サイト(日本)： https://www.sudio.com/jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/sudio/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@sudio

YouTube ： https://www.youtube.com/@sudio8600