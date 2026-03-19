クラシック音楽会社がDPOで資本調達へ。最大9,000万円の優先株式募集を開始

株式会社Nature & Musicphoto：(C)中村ユタカ

株式会社Nature & Music（所在：神奈川県横浜市 代表取締役：村中大祐）は、2026年10月2日に横浜みなとみらいホールで開催される「自然と音楽」コンサートシリーズVol.14を節目として、正式に優先株式の募集を開始いたしました。募集総額は最大9,000万円で、関東財務局に有価証券通知書を提出済みです。

クラシック音楽会社がDPO型で資本調達を行う取り組みは、公開情報の範囲では前例が確認されておらず、極めて稀な挑戦となります。

株式会社Nature & Musicとは

株式会社Nature & Musicは、指揮者・村中大祐が設立した音楽文化事業会社です。2013年に開始した「自然と音楽」演奏会シリーズを中核事業とし、日本発の文化的視点を世界へ発信してきました。同シリーズは2016年、オランダ・ロッテルダムで開催された国際音楽祭「Classical:NEXT」において、世界約2500団体の中からイノヴェーション・アワードのトップ10に選出されています。



＜主な事業内容＞

DPOについて

- クラシック音楽を中心とする演奏会・フェスティバルの主催- 音楽コンテンツ（CD・配信）の制作・販売- 教育事業および国際音楽交流事業

DPO（Direct Public Offering）とは、企業が金融商品取引業者等の引受を介さず、直接一般投資家から資金を調達する手法です。IPOと異なり、証券取引所への上場を前提とせず、企業の理念やビジョンに共感する投資家と直接つながることが可能です。本件では、優先株式を発行する形で最大9,000万円の資本調達を行います。

なぜ株式なのか？ 文化資本形成という視点

クラシック音楽の分野では、従来、助成金や寄付が主な財源でした。しかし当社は、文化活動を一過性の支援に依存するのではなく、持続可能な「文化資本」として形成する必要があると考えています。

株式による資本形成は、長期的視点での文化基盤構築、事業成長と理念共有の両立、地域と国際社会をつなぐ文化ハブ形成を可能にします。音楽を消費ではなく「未来への投資」と位置づける、新しい文化経済モデルへの挑戦です。

優先株主は、単なる出資者ではなく、当社の文化構想に伴走するパートナーです。優先株主には以下の機会を提供予定です。

- 年次事業報告会および構想説明会への参加- 今後の「自然と音楽」シリーズ公演の優先案内- レーベル作品の先行情報提供- 国際プロジェクトの進捗共有- 文化交流イベントへの招待

これらは優待制度ではなく、事業成長と理念の共有を目的とする仕組みです。

優先株主取得フォーム(https://form.run/@natureandmusic-ps2-survey)

株式会社Nature & Music事業計画書(https://shizen-to-music-13b1uf5.gamma.site/)

※株式取得の締切は2026年3月末を予定しています

募集の背景

2026年10月2日、横浜みなとみらいホールで開催される「自然と音楽」コンサートシリーズVol.14は、本構想の節目となります。演奏活動と資本形成を同時に進めることで、思想と経営を統合した文化事業モデルを提示します。

＜調達資金の使用用途＞

- 国際音楽人材流通システムの構築- 横浜を拠点とした国際文化交流基盤整備- レーベル事業の拡充- 教育事業の国際展開

村中大祐メッセージ

私は30年にわたり、ヨーロッパと日本を往復しながら指揮活動を続けてきました。その中で強く感じたのは、文化は理念だけでは持続しないという現実です。「自然と音楽」は震災を契機に生まれました。自然との共生という日本の叡智を音楽で世界に提示する試みです。

しかし思想を持続させるためには、資本の基盤が必要です。今回のDPOは単なる資金調達ではありません。文化を共有された未来として築くための第一歩です。音楽は消費ではなく、未来への投資です。横浜から、世界へ。ともに文化資本を形成していただければ幸いです。

指揮者 村中大祐 プロフィール

1995年に国際的指揮者としてデビュー。英国グラインドボーン音楽祭に東洋人初の指揮者として登場し、以降、ヴェネツィア・フェニーチェ歌劇場、テアトロ・マッシモ、新国立劇場、ザンクトガレン・オペラ祭、カリアリ歌劇場など、世界の主要オペラ座で活躍してきた。イタリア国営シチリア交響楽団のシーズン開幕公演をはじめ、欧州各地のオーケストラを指揮。イギリス室内管弦楽団より「国際招聘指揮者」の称号を授与され、英国王室からも高い評価を受けている。2006年より横浜市と協働し、オペラカンパニーとオーケストラを設立。その芸術監督として若手音楽家の育成に尽力し、ヨーロッパ歌劇場へと送り出す人材育成モデルを構築。横浜市の創造都市イメージ向上に貢献した。2013年、Orchester AfiAを設立。

国内ではNHK交響楽団をはじめ主要オーケストラに客演。第11回出光音楽賞ほか受賞多数。近年は横浜みなとみらいホールを拠点にシリーズを再始動。Orchester AfiAとの録音も精力的に行い、シューベルト「グレート」、マーラー交響曲第9番（AfiAレーベル第一弾）などをリリースし、高い評価を得ている。6か国語を自在に操り、音楽を超えた分野においても自由な表現活動を続けている。

Daisuke Muranaka, conducting English Chamber Orchestra and Italian pianist Gloria Campaner. Cadogan Hall, London, Britain｜photo：(C)Alex MacNaughton

※2026年10月2日に横浜みなとみらいホールで開催される「自然と音楽」第14回公演は、本構想の具体的実践の一つです。



公演詳細 ＜合同会社AfiAのプレスリリース＞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000179373.html)