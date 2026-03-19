福岡発・無添加お香「CRYSTAL INSENSE」が4月11日、博多駅直結の新施設HAKATA LABでお香づくりワークショップを初開催

九州産天然素材×アップサイクルお香体験。今回は特別に「香りが心の状態やビジネスに及ぼす影響」に焦点を当て、単なる制作体験にとどまらない、アートや文化を通じた新たなインスピレーションの場を提供します。

キャンプ女子株式会社

福岡市を拠点とする無添加手づくりお香ブランド「CRYSTAL INSENSE（クリスタルインセンス）」（運営：キャンプ女子株式会社）は、2026年4月11日（土）、博多駅筑紫口徒歩30秒に4月1日オープンする新しい複合ワークスペース「HAKATA LAB」のシェアラウンジにて、お香づくりワークショップを初開催いたします。午前・午後の2部制（各回定員10名）で、参加費は2,000円（税込）。福岡県産の椨（タブ）粉や八女杉など九州の天然素材に実際に触れながら、アップサイクル素材を活用したコーン型お香づくりを体験いただけます。

申し込みはこちら：https://hakatalabws.peatix.com

■ 開催背景 ── シェアオフィスの新施設で、なぜ "お香づくり" なのか

HAKATA LABは、博多駅筑紫口に2026年4月1日にオープンするシェアオフィス・シェアラウンジ・カフェの複合施設です。1,000平方メートル 超のフロアには、ビジネスパーソンだけでなく家族連れや観光客など、多様な人が訪れます。

施設のコンセプトは「働く・つながる・発信する」を一つのフロアで実現すること。カフェエリアやシェアラウンジは、ワークショップやポップアップイベントにも開放されており、新しいカルチャーやブランドとの出会いの場としても機能します。

CRYSTAL INSENSEは福岡市内に工房を構え、九州産素材を使った無添加お香を職人が一つひとつ手づくりしているブランドです。「福岡発のものづくりブランド」×「福岡に誕生した新しい交流拠点」── 地元同士のコラボレーションだからこそ実現する、ここでしかできないワークショップです。

近年、ビジネスの現場において「アート思考」や「文化的な体験」が新たなアイデアを生み出す源泉として注目されています。本イベントでは「香りとビジネス」をテーマに設定。 普段はシェアラウンジとして使われている空間が、1日限りで "お香の工房" に変わります。博多駅を行き交う人々に、九州の天然素材を使ったものづくりの魅力を体験してもらうとともに、香りがもたらすリフレッシュ効果や発想の転換のきっかけをお届けしたい ── それが、HAKATA LABでの開催を決めた理由です。

■ ワークショップの3つの特徴

１. 知る ── 日本のお香文化を学ぶミニレクチャー

1,400年以上の歴史を持つ日本のお香文化。淡路島に香木が漂着したとされる「香木伝来」のエピソードから、現代の暮らしに息づく"香りの力"まで、さらに、香りが集中力・発想力・リラックスに与える影響についても触れ、ビジネスや日常に香りを取り入れるヒントを香司・柴垣道宏がわかりやすくお話しします。

２. 触れる ── 九州産の天然素材に出会う

福岡県産の椨（タブ）粉や八女杉、海外素材など、さまざまなお香原料に実際に触れていただきます。椨粉は、福岡県内の小さな工房で水車の力だけで製粉される希少なもの。「お香はいったい何からできているのか」── その素材の背景を知ることで、ものづくりの奥深さを感じていただけます。

３. つくる ── アップサイクル素材で自分だけのコーン型お香を

お香の端材や規格外素材を活用した「アップサイクルお香」づくりに挑戦。環境に配慮しながら、世界にひとつだけのオリジナルお香を手づくりします。完成した作品はそのままお持ち帰りいただけます。

■ 開催概要

■ 講師プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46252/table/246_1_23e2080ff853c5942800948ad4fd4df8.jpg?v=202603200951 ]柴垣 道宏（しばがき どうこう） 香司

無添加手づくりお香ブランド「CRYSTAL INSENSE」の香司。ブランドの調香・調合・製造・デザインを一貫して担当。化学染料や合成香料を一切使用せず、山口県産の水晶パウダーや福岡県産の椨粉・八女杉など、日本各地の天然素材を生かした"からだと環境にやさしい香り"を追求している。

■ CRYSTAL INSENSE（クリスタルインセンス）について

CRYSTAL INSENCEは、「香と伝統、暮らしを整える」をコンセプトに、キャンプ女子株式会社が立ち上げた国産・無添加のお香ブランドです。

化学染料・合成香料を一切使用せず、九州を中心とした国産の天然素材のみで、職人が一本一本手作りしています。山口県産の希少な水晶パウダーを全てのお香に練り込んでいるのが特徴で、天然素材が持つ優しい香りを大切にしています。

スティック型お香「九州の森」「パロサント」「ホワイトセージ」などのレギュラーラインに加え、暦の節目に合わせた限定レシピを展開するスプレータイプの「リチュアルエッセンス」ムーンシリーズを2026年2月よりスタートしました。

また、有田焼の職人との協業で制作したお香の受け皿や、瞑想・集中・睡眠など目的別に設計したオリジナル機能性音楽のYouTube 24時間ライブ配信など、お香を軸にした「暮らしを整える」体験を多角的に提案しています。

・公式サイト：https://crystalinsence.com/

・公式Pinterest：https://jp.pinterest.com/crystalinsence/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/crystal_insence/

・公式note：https://note.com/crystal_insence

・オンラインショップ：https://camjyo.theshop.jp/

■ HAKATA LAB（ハカタ ラボ）について

2026年4月1日、博多駅筑紫口に開業する新しい複合ワークスペース。ホテルクリオコート博多2階に位置し、1,000平方メートル 超のフロアにシェアオフィス・シェアラウンジ・カフェを融合。ビジネス利用からイベント・ワークショップまで多様な目的に対応する。宣翔物産とZero-Ten Parkが運営。

HAKATA LAB 内 シェアラウンジ

住所：福岡市博多区博多駅中央街5-3 ホテルクリオコート博多2階「HAKATA LAB」

公式サイト：https://hakata-lab.jp/

電話番号 092-472-1153

本イベントに関するお問い合わせはHAKATA LABまでお問い合わせください。



