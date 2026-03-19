NTTドコモ・スタジオ＆ライブとeggmanの新レーベルScrum Wave Musicより新人シンガーソングライター「くがあくた」第2弾デジタルシングル『アウトサイダー』配信決定！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

「くがあくた」 ： 2026/3/25（水）配信 第2弾デジタルシングル 『アウトサイダー』

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 智）は、eggmanの共同プロジェクト内で発足された新レーベル、『Scrum Wave Music』から、「くがあくた」の第2弾デジタルシングル『アウトサイダー』を、3月25日（水）に配信リリースすることをお知らせ致します。

「くがあくた」は東京を拠点に活動するシンガーソングライターです。「くがあくた」というアーティスト名の由来は、”空っぽで、最小単位のような存在”という意味が込められており、本人の中にある弱さや痛みを音楽に変えながら、聴く人の孤独を肯定し、寄り添えるような音楽をテーマとして活動しています。

楽曲の『アウトサイダー』は、シュワシュワと弾けるサイダーのような透明感のある春にふさわしい楽曲です。そして、この新曲は、FM802『RADIO∞INIFNITY』(毎週木曜深夜24:00放送)の3月19日（木）-深夜24:00-番組内でも先行OAが決定しています。翌日にはMusic Videoのティザーも公開となりますので、ぜひこの機会にチェックをしてください！！

▼先行OA情報

FM802 『RADIO∞INIFNITY』(毎週木曜深夜24:00放送)

3月19日（木）24:00番組内で先行OA

▼楽曲情報

2026/3/25(水)第2弾デジタルシングル 『アウトサイダー』

▼Link Fire

https://orcd.co/kuga-outsider

▼Music Video ティザー

https://youtu.be/gOU8ukpNaHY

＜2026.3.20.19:00より視聴公開＞

■SNS

X：https://x.com/Kuga_Akuta

Instagram：https://www.instagram.com/kuga_akuta/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kuga_akuta

YouTube：https://www.youtube.com/@kuga_akuta

■くがあくた Profile

東京を拠点に活動するシンガーソングライター。

名前には”空っぽで、最小単位のような存在”という意味が込められている。

虚無感や後悔、自責の念など、自分の中にある弱さや痛みを音楽に変えながら、

聴く人の孤独をそっと肯定し、心に静かに寄り添える作品を届ける。

現実と夢のあいだを漂うような音と言葉で、今日も歌う。

■Scrum Wave Music（スクラム ウェーブ ミュージック）

NTTドコモと吉本興業が立ち上げたNTTドコモ・スタジオ＆ライブとsumika・SUPER BEAVER ・マカロニえんぴつが所属するeggmanの共同プロジェクト内で発足された新しいレーベル、『Scrum Wave Music』。「スクラム(Scrum)」とは、エッグマンの「エッグ＝卵」から連想される料理、「スクランブルエッグ」のように様々な音楽を混ぜ合わせ、3社がラグビーのスクラムのように「一丸となって」進むというダブルミーニング、「ウェーブ(Wave)」は、音楽の波を作り上げていこうという意味が込められています。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/