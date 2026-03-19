DOLKより、人気イラストレーター・和泉つばす氏プロデュース『LUNA 猫魔導師ver.』が期間限定で受注販売スタート
双子の「猫魔導士」が紡ぐ幻想の物語。
人気イラストレーター・和泉つばす氏プロデュースのキャストドール『LUNA 猫魔導士ver.』が、
ついに受注開始！
アニメ・ゲーム業界で第一線を走り続けるイラストレーターでありながら、ドールとイラストが響きあう独自の展示会を手掛けるなど、ドールへの深い愛情と確かな美学を持つ「和泉つばす」氏。
その和泉氏が長年魅了され続けてきたドールメーカー・PUYOO DOLLと、名だたる実力派アーティスト達が集結し、完全新作「LUNA」が誕生しました。
和泉つばす氏が細部まで作り上げた幻想的な世界観を、FloralGarden、chatora、ふにゃほわ、CALULU、あいまいみどる という錚々たる面々が、緻密な造形と彩りで可憐な双子へと昇華させています。
至高の才能が響きあい、一筋の光のように紡がれた奇跡の造形美。
月の光に導かれて現れた「LUNA」の姿を、どうぞご覧ください。
和泉つばす氏 による「LUNA - 黒猫魔導士」イラスト
和泉つばす氏 による「LUNA - 白猫魔導士」イラスト
LUNA - 魔導士 ver. Collaboration Edition 世界50体限定
ヘッド （by PUYOO DOLL）
和泉つばす氏が描き下ろした原型イメージをもとに、PUYOO DOLLが完全新作ヘッド「LUNA」を制作。
原型段階で何通りものバランスを検証し、アイホールの位置をミリ単位で調整することで、イラスト特有のニュアンスとドールとしての愛らしさを、高次元で三次元へと落とし込みました。
メイク＆アイ（Makeup & Eye Design）
◆黒猫魔道士：Designed by FloralGarden
LUNA - 黒猫魔導士 ver. Collaboration Edition 世界50体限定
数々の人気コラボドールを手掛けてきた「FloralGarden」が、黒猫のメイクとアイを担当。
考案された何十ものデザイン案から、和泉氏が理想のメイクを厳選。
その繊細な筆致によって、黒猫の魅力が細部まで美しく表現されています。
◆白猫魔導士：Designed by chatora
LUNA - 白猫魔導士 ver. Collaboration Edition 世界50体限定
実力派のchatoraが、白猫の清廉さを引き立てるメイクとアイを制作。
猫のような愛らしい口元のデザインや、こだわりの白いアイラインには、和泉氏の理想のニュアンスが余すことなく反映されています。
唯一無二の透明感と愛くるしさを放つ、至高の表情が完成しました。
ウィッグ（Wig Design Produced by 和泉つばす）
◆LUNA - 黒猫魔導士 ver.
理想のヘアスタイルを追求し、厳選した繊維で複数のサンプルを制作。
ツインテールの高さにも徹底してこだわり、最終的には和泉氏自らがフィッティングを行い、最も美しいシルエットを描く髪型を選定しました。
◆LUNA - 白猫魔導士 ver.
純白とシルバーの狭間で吟味を重ね、透明感ある発色を実現。
和泉氏の熱い希望により追加された「外ハネ」のラインが、白猫らしい躍動感を演出します。妥協なく選び抜かれた、こだわりのウィッグです。
ドレスセット（Dress Designed by ふにゃほわ、CALULU）
ふにゃほわ と CALULU が、対の美しさを求めて資材選びから共に歩んだ特別な限定ドレス。
共通のコンセプトを分かち合いながら、それぞれが一着ずつ、想いを込めて仕立て上げました。
生地の質感やパイピングの重なり、魅力的な装飾の一つひとつを、互いのドレスとの調和を考えながら吟味しています。
魔導士の杖（Wizard's Staff Designed by あいまいみどる）
DOLK初コラボとなる「あいまいみどる」の高い感性により、猫と月を冠した至高の杖が誕生。
金と銀の丁寧な彩色はもちろん、先端が可動するギミックを搭載するなど、遊び心と高級感を兼ね備えた特別仕様です。
ドール展示情報
和泉つばす限定モデル「LUNA 猫魔導士ver. キャストドール」を
DOLK店舗にて実物展示いたします。
展示期間
◆2026年3月20日(金・祝)～
展示店舗
◆DOLK ラジオ会館店
住所：〒101-0021
東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館７階
やわらかさを感じる造形にほどこされた繊細なメイク、細やかな衣装の隅々まで、ぜひ実物にてご覧ください！
製品情報
商品名：LUNA - 黒猫魔導士 ver. Collaboration Edition 世界50体限定
・ドール本体 (メイクアップ済み、組み立て済み)
・ウィッグ
・アイ
・ドレスセット
・シューズ
・魔導士の杖
・ボックス
販売価格：258,000円（税込）
商品名：LUNA - 白猫魔導士 ver. Collaboration Edition 世界50体限定
・ドール本体 (メイクアップ済み、組み立て済み)
・ウィッグ
・アイ
・ドレスセット
・シューズ
・魔導士の杖
・ボックス
販売価格：258,000円（税込）
受注期間 : 2026年3月27日（金）19:00～ 2026年4月30日（木）23:59
受注方法 : DOLKオンライン
お届け時期 : 2027年1月頃より順次配送予定
販売サイト : https://dolk.jp
販売元：株式会社ボーダレス
著作権表示 ：
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特設サイト：https://dolk.jp/pages/izumitsubasu2026