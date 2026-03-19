DOLKより、人気イラストレーター・和泉つばす氏プロデュース『LUNA 猫魔導師ver.』が期間限定で受注販売スタート

株式会社ボーダレス

双子の「猫魔導士」が紡ぐ幻想の物語。

人気イラストレーター・和泉つばす氏プロデュースのキャストドール『LUNA 猫魔導士ver.』が、

ついに受注開始！



アニメ・ゲーム業界で第一線を走り続けるイラストレーターでありながら、ドールとイラストが響きあう独自の展示会を手掛けるなど、ドールへの深い愛情と確かな美学を持つ「和泉つばす」氏。

その和泉氏が長年魅了され続けてきたドールメーカー・PUYOO DOLLと、名だたる実力派アーティスト達が集結し、完全新作「LUNA」が誕生しました。

和泉つばす氏が細部まで作り上げた幻想的な世界観を、FloralGarden、chatora、ふにゃほわ、CALULU、あいまいみどる という錚々たる面々が、緻密な造形と彩りで可憐な双子へと昇華させています。

至高の才能が響きあい、一筋の光のように紡がれた奇跡の造形美。

月の光に導かれて現れた「LUNA」の姿を、どうぞご覧ください。

ヘッド （by PUYOO DOLL）

和泉つばす氏 による「LUNA - 黒猫魔導士」イラスト和泉つばす氏 による「LUNA - 白猫魔導士」イラストLUNA - 魔導士 ver. Collaboration Edition 世界50体限定

和泉つばす氏が描き下ろした原型イメージをもとに、PUYOO DOLLが完全新作ヘッド「LUNA」を制作。

原型段階で何通りものバランスを検証し、アイホールの位置をミリ単位で調整することで、イラスト特有のニュアンスとドールとしての愛らしさを、高次元で三次元へと落とし込みました。

メイク＆アイ（Makeup & Eye Design）

◆黒猫魔道士：Designed by FloralGarden

LUNA - 黒猫魔導士 ver. Collaboration Edition 世界50体限定

数々の人気コラボドールを手掛けてきた「FloralGarden」が、黒猫のメイクとアイを担当。

考案された何十ものデザイン案から、和泉氏が理想のメイクを厳選。

その繊細な筆致によって、黒猫の魅力が細部まで美しく表現されています。

◆白猫魔導士：Designed by chatora

LUNA - 白猫魔導士 ver. Collaboration Edition 世界50体限定

実力派のchatoraが、白猫の清廉さを引き立てるメイクとアイを制作。

猫のような愛らしい口元のデザインや、こだわりの白いアイラインには、和泉氏の理想のニュアンスが余すことなく反映されています。

唯一無二の透明感と愛くるしさを放つ、至高の表情が完成しました。

ウィッグ（Wig Design Produced by 和泉つばす）

◆LUNA - 黒猫魔導士 ver.

理想のヘアスタイルを追求し、厳選した繊維で複数のサンプルを制作。

ツインテールの高さにも徹底してこだわり、最終的には和泉氏自らがフィッティングを行い、最も美しいシルエットを描く髪型を選定しました。

◆LUNA - 白猫魔導士 ver.

純白とシルバーの狭間で吟味を重ね、透明感ある発色を実現。

和泉氏の熱い希望により追加された「外ハネ」のラインが、白猫らしい躍動感を演出します。妥協なく選び抜かれた、こだわりのウィッグです。

ドレスセット（Dress Designed by ふにゃほわ、CALULU）

ふにゃほわ と CALULU が、対の美しさを求めて資材選びから共に歩んだ特別な限定ドレス。

共通のコンセプトを分かち合いながら、それぞれが一着ずつ、想いを込めて仕立て上げました。

生地の質感やパイピングの重なり、魅力的な装飾の一つひとつを、互いのドレスとの調和を考えながら吟味しています。

魔導士の杖（Wizard's Staff Designed by あいまいみどる）

DOLK初コラボとなる「あいまいみどる」の高い感性により、猫と月を冠した至高の杖が誕生。

金と銀の丁寧な彩色はもちろん、先端が可動するギミックを搭載するなど、遊び心と高級感を兼ね備えた特別仕様です。

ドール展示情報

和泉つばす限定モデル「LUNA 猫魔導士ver. キャストドール」を

DOLK店舗にて実物展示いたします。



展示期間

◆2026年3月20日(金・祝)～

展示店舗

◆DOLK ラジオ会館店

住所：〒101-0021

東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館７階

やわらかさを感じる造形にほどこされた繊細なメイク、細やかな衣装の隅々まで、ぜひ実物にてご覧ください！

製品情報

商品名：LUNA - 黒猫魔導士 ver. Collaboration Edition 世界50体限定

・ドール本体 (メイクアップ済み、組み立て済み)

・ウィッグ

・アイ

・ドレスセット

・シューズ

・魔導士の杖

・ボックス

販売価格：258,000円（税込）

商品名：LUNA - 白猫魔導士 ver. Collaboration Edition 世界50体限定

・ドール本体 (メイクアップ済み、組み立て済み)

・ウィッグ

・アイ

・ドレスセット

・シューズ

・魔導士の杖

・ボックス

販売価格：258,000円（税込）

受注期間 : 2026年3月27日（金）19:00～ 2026年4月30日（木）23:59

受注方法 : DOLKオンライン

お届け時期 : 2027年1月頃より順次配送予定

販売サイト : https://dolk.jp

販売元：株式会社ボーダレス

著作権表示 ：

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特設サイト：https://dolk.jp/pages/izumitsubasu2026