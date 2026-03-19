【3日間限定】睡眠アロマブランド「MUJUU」がアスレジャーブランド「RAWU」のローンチ展示会にて合同POP-UPを開催｜3月27日より渋谷

株式会社U.S

株式会社U.S（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井澤佑介）が手がける睡眠アロマブランド「MUJUU（ムジュウ）」は、2026年3月27日（金）から3月29日（日）の3日間限定で、渋谷にて開催される日本発のアスレジャーアパレルブランド「RAWU（ロウ）」のローンチPOPUPの会場内にて、合同POP-UPを開催いたします。

2026年3月にローンチしたRAWUは「オンとオフを行き来するビジネスパーソン」をターゲットに、日常のライフスタイルに溶け込むアスレジャーウェアを提案しています。一方、MUJUUは、“香りで睡眠をケアする”をコンセプトに忙しい毎日を生きる人々のライフスタイルを提案。今回のPOP-UPは、両ブランドの考えや哲学が共鳴した形で実現しました。

今回のPOP-UPでは、RAWUの最新コレクションの展示・販売に加え、MUJUUの睡眠アロマ製品を実際に体験・購入いただける空間をご用意。心と身体を整える「ウェルネス」をテーマに、日常に寄り添う新しいライフスタイルの提案を行います。

■ 2026年3月にローンチしたアスレジャーブランド「RAWU」ローンチPOP-UPにて合同開催

RAWUは、2026年3月にローンチした、ヨガやトレーニングといったアクティブなシーンだけでなく、日常生活の中でも心地よく着用できるアスレジャーウェアを提案するブランドです。

RAWU Official brand site：https://rawu.jp/

機能性とデザイン性を兼ね備えたウェアは、身体を動かす時間からリラックスする時間まで、ライフスタイル全体に寄り添います。

今回のPOP-UPでは、ブランド初となるコレクションを公開するとともに、同会場にて睡眠アロマブランドMUJUUとの合同POP-UPを開催。それぞれのブランドの世界観を体験いただける機会となっています。

香りで休息の時間を整えるMUJUUと、身体を動かす時間からリラックスシーンまで寄り添うRAWU。

それぞれ異なるアプローチから、心地よい日常をつくるウェルネスなライフスタイルを提案します。

■ 「香りで睡眠をケアする」をコンセプトにした、MUJUUアロマシリーズ

当日はMUJUU全商品を、会場でお試し・購入いただけます。



＜STEP1 RELAX(ほぐす) ハンド＆ボディウオッシュ＞

洗いながらツボやリンパをマッサージ。

MUJUU HAND&BODY WASH 内容量：500ml 価格：4,950円（税込）

肌に優しい成分を活用したソープに、海藻エキスを配合したことで、さっぱりした洗い心地と保湿の両方を実現。しっかり手のひらで泡立てて、肌をさするようにご使用ください。泡立てながら使うと香りが広がり、洗うだけでアロマケアをすることができます。

＜ STEP2 SOAK IN(入る) バスアロマ＞

香りと温浴効果で、特別なバスタイムを。

MUJUU BATH AROMA 内容量：200ml 価格：3,850円（税込） 生産国：日本

MUJUUの香りを配合した、バスアロマ（入浴料）です。入浴時間に長時間香るように、香りのバランスにこだわっています。ほんのり香らせたいときは25ml、贅沢に香りたいときは50ml、ご自身で調整することができます。温浴での心地よい時間にアロマをプラス。特別なバスタイムをお届けします。



＜ STEP3 APPLY(塗る) ボディクリーム＞

肌をいたわりながら、広がる香りを楽しむ。

MUJUU BODY CREAM 内容量：130g 価格：4,650円（税込） 生産国：日本

MUJUUのアロマの香りを配合した、ボディクリーム。なめらかでソフトな使い心地ながら、保湿成分をたっぷり配合。なめらかでとろけるような質感が特徴です。デコルテや肩、足やお腹など全身のケアにお使いいただけます。一定時間、ほんのりとアロマの香りが持続する贅沢なクリームです。



＜ STEP4 IMMERSE(浸る) アロマミスト＞

眠る前のたった３秒。睡眠環境を整える心地よい香り。

MUJUU AROMA MOIST 内容量：100ml 価格：4,400円（税込）生産国：日本

眠る前のたった３秒。一吹きするだけで、睡眠環境を整える、天然素材でできたアロマミスト。ファブリックミストとして、眠る前の枕やベッドに吹きかけるのがおすすめです。優しく香る程度で配合をしているため、眠る前に静かに香ります。

香りは、睡眠に関係の深い3種のアロマ「フランキンセンス」、「ベルガモット」、「ローズゼラニウム」を配合。調香師とともに開発したオリジナルの香りで、まるで大自然のなかで眠るような、日常から解放された贅沢な睡眠時間を演出します。

■ ご購入特典

MUJUUの商品をご購入のお客様に、MUJUUオリジナルバッグ（巾着）をプレゼントいたします。

■ アスレジャーアパレルブランド「RAWU」について

RAWU

2026年3月に販売開始するRAWU（ロウ）は、「日常・運動・リラックスの境界をなくす」をコンセプトとしたアスレジャーブランド。

スタイルが美しく見える設計と、機能性に優れた素材にこだわり、あらゆるシーンで信頼できる一着です。着ることで内側から自信が引き出され、ありのままの自分を肯定できるようになるきっかけを届けます。多忙な日常を過ごす人が、自分らしさを大切にできるよう寄り添うライフスタイルブランドです。

Official brand site : https://rawu.jp/

Instagram： @rawu.jp(https://www.instagram.com/rawu.jp/)

■ イベント開催概要

期間：2026年3月27日(金)～3月29日(日)

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-1 CSビル2F（渋谷駅 B1出口より徒歩4分）

時間：

3/27（金）11:00-20:00

3/28（土）11:00-20:00

3/29（日）11:00-19:00

入場無料 / 予約不要

※本イベントのお支払い方法は、クレジットカードのみとさせていただきます。

※お車でお越しの方は、近隣の駐車場をご利用ください。

■ 「MUJUU」ブランド概要

2023年12月に、新たにスタートした睡眠アロマブランド。「香りで睡眠をケアする」をコンセプトに、アロマシリーズを展開。毎日を忙しく働く大人が、スイッチをOFFにできる時間を、アロマから届けます。今後も、香りを基軸とした新商品や体験イベントを仕掛けてまいります。

BRAND SITE｜https://mujuu.jp/

INSTAGRAM｜https://www.instagram.com/mujuu_for_sleeptime/

ONLINE STORE｜https://room705.store/collections/mujuu-aroma-series

■ 会社概要

運営会社：株式会社U.S

“Create Good Experience.～世の中を、素晴らしい体験で、満たそう～“をパーパスに掲げ、企業の飛躍的な成長と変革を支援する、変革カンパニー。U.Sでは、創業8年目を迎え、累計60社および350プロジェクト以上となる「クライアントビジネス（toB事業）」に加え、2018年創業時より、クライアントビジネスへ還元していくことを目的に、顧客の本質的なニーズに寄り添う「カスタマービジネス（toC事業）」も行っています。

WEB｜https://usinc.jp/