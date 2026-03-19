弁護士法人スフィア東京の弁護士が台湾・台北にて「クロスボーダービジネスセミナー」を開催

弁護士法人スフィア東京

弁護士法人スフィア東京（本社：東京都港区、代表弁護士：小堀光一、以下「当事務所」）は、2026年3月14日（土）、台湾・台北市において「クロスボーダービジネスセミナー（台日投資・商務落地実戦）」を開催いたしました。当日は、日本への不動産投資およびビジネス進出を検討する台湾の経営者・投資家を中心に多数の来場者を迎え、盛況のうちに終了しました。

開催概要

セミナーの概要と背景

- 開催日時 2026年3月14日（土）14:00～16:00- 開催場所 台湾・台北市- スフィア法律事務所 代表弁護士 小堀光一、弁護士 長坂安那- 対象 日本への不動産投資・ビジネス進出を検討する台湾の経営者・投資家

近年、円安を背景に台湾から日本への投資需要が急速に高まっています。一方で、国境を越えた投資には、日本固有の複雑な法律・税務への対応が不可欠であり、適切な専門家サポートなしに取引を進めることによるリスクも増大しています。

本セミナーでは、初期の法人設立・投資ストラクチャーの選択誤りがもたらす多大な税務コストや、情報の不透明性に起因する法的トラブルなど、台湾投資家が実際に直面しやすいリスクを具体的に解説しました。質疑応答では「事前のリーガルチェック」や「正しいスキーム構築」に関する質問が相次ぎ、信頼できる専門家サポートの重要性について参加者と広く共有することができました。

弁護士紹介

当日の様子- 小堀光一 弁護士法人スフィア東京 代表弁護士（東京弁護会所属）2011年より中国留学・駐在をきっかけに日本と中国両国の企業のクロスボーダービジネスを支援。500社を超える企業への法務サービス提供実績を持つ、クロスボーダー投資およびM&Aの専門家。単なる法的リスクの指摘にとどまらず、投資判断そのものに深く関与することで、クライアントの日本市場進出と事業成長を力強くサポートする。- 長坂安那 弁護士法人スフィア東京 弁護士（東京弁護士会所属）中国語・日本語双方の法務に精通し、クロスボーダービジネスおよび契約交渉を専門とする。日中両国の文化的背景と商慣習の違いに深く通じており、言語の壁だけでなく、認識のずれや見落とされがちなリスク等、文化的な「見えない地雷」を取り除くことで、異文化間ビジネスの円滑な推進を実現する。

今後について

次回の日本投資視察ツアーやイベントの開催を予定しております。今回のセミナーに参加できなかった方を含め、日本投資に関心をお持ちの方には、セミナー解説資料「日本不動産投資の法的リスクと重要ポイント」を提供しています。

お問い合わせ・資料請求は下記よりお気軽にご連絡ください。

弁護士法人スフィア東京 秘書：花 TEL：03-6261-5878 MAIL：huayukuan@spherelaw.com

事務所概要



当事務所の主なクライアントは、アジアの投資家・経営者および海外事業を行う日本企業となっております。代表弁護士が長く渉外業務に関わってきた結果として、いわゆる企業法務のみならず、日系企業・海外企業の経営、業務拡大支援を行っております。

事務所名：弁護士法人スフィア東京 スフィア法律事務所

本社所在地：東京都港区浜松町2-10-6 PMO浜松町III 6階

代表弁護士：小堀 光一

事業内容： 渉外業務を含む企業法務全般、経営サポート

設立： 2022年10月

HP：https://sphere-law.com/