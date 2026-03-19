弁護士法人スフィア東京の弁護士が台湾・台北にて「クロスボーダービジネスセミナー」を開催

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弁護士法人スフィア東京

弁護士法人スフィア東京（本社：東京都港区、代表弁護士：小堀光一、以下「当事務所」）は、2026年3月14日（土）、台湾・台北市において「クロスボーダービジネスセミナー（台日投資・商務落地実戦）」を開催いたしました。当日は、日本への不動産投資およびビジネス進出を検討する台湾の経営者・投資家を中心に多数の来場者を迎え、盛況のうちに終了しました。





開催概要


- 開催日時　2026年3月14日（土）14:00～16:00
- 開催場所　台湾・台北市
- スフィア法律事務所 代表弁護士 小堀光一、弁護士 長坂安那
- 対象　日本への不動産投資・ビジネス進出を検討する台湾の経営者・投資家

セミナーの概要と背景


近年、円安を背景に台湾から日本への投資需要が急速に高まっています。一方で、国境を越えた投資には、日本固有の複雑な法律・税務への対応が不可欠であり、適切な専門家サポートなしに取引を進めることによるリスクも増大しています。


本セミナーでは、初期の法人設立・投資ストラクチャーの選択誤りがもたらす多大な税務コストや、情報の不透明性に起因する法的トラブルなど、台湾投資家が実際に直面しやすいリスクを具体的に解説しました。質疑応答では「事前のリーガルチェック」や「正しいスキーム構築」に関する質問が相次ぎ、信頼できる専門家サポートの重要性について参加者と広く共有することができました。



当日の様子

弁護士紹介


- 小堀光一　弁護士法人スフィア東京 代表弁護士（東京弁護会所属）
2011年より中国留学・駐在をきっかけに日本と中国両国の企業のクロスボーダービジネスを支援。
500社を超える企業への法務サービス提供実績を持つ、クロスボーダー投資およびM&Aの専門家。
単なる法的リスクの指摘にとどまらず、投資判断そのものに深く関与することで、クライアントの日本市場進出と事業成長を力強くサポートする。

- 長坂安那　弁護士法人スフィア東京 弁護士（東京弁護士会所属）
中国語・日本語双方の法務に精通し、クロスボーダービジネスおよび契約交渉を専門とする。
日中両国の文化的背景と商慣習の違いに深く通じており、言語の壁だけでなく、認識のずれや見落とされがちなリスク等、文化的な「見えない地雷」を取り除くことで、異文化間ビジネスの円滑な推進を実現する。




今後について


次回の日本投資視察ツアーやイベントの開催を予定しております。今回のセミナーに参加できなかった方を含め、日本投資に関心をお持ちの方には、セミナー解説資料「日本不動産投資の法的リスクと重要ポイント」を提供しています。


お問い合わせ・資料請求は下記よりお気軽にご連絡ください。


弁護士法人スフィア東京　秘書：花　TEL：03-6261-5878　MAIL：huayukuan@spherelaw.com



事務所概要






当事務所の主なクライアントは、アジアの投資家・経営者および海外事業を行う日本企業となっております。代表弁護士が長く渉外業務に関わってきた結果として、いわゆる企業法務のみならず、日系企業・海外企業の経営、業務拡大支援を行っております。


事務所名：弁護士法人スフィア東京　スフィア法律事務所


本社所在地：東京都港区浜松町2-10-6　PMO浜松町III 6階


代表弁護士：小堀　光一


事業内容： 渉外業務を含む企業法務全般、経営サポート


設立： 2022年10月


HP：https://sphere-law.com/