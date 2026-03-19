GERA シモリュウの特別番組、第二弾が決定

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、国内最大級のお笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」にて「シモリュウのダマテン」の配信が決定いたしました。

2024年にGERAで好評を博した特別番組が、この度再び配信されることになりました。

前回の配信では、お酒を飲みながら収録した最終回が「聞くに耐えない」としてお蔵入りになるというハプニングもありました。今回は、無事最後まで走り切れるのか、ぜひご期待ください。

【番組概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/203_1_17ca00278fe6fbbeedf0cf7a9050fac4.jpg?v=202603200951 ]

【コメント(敬称略)】

シモタ

もっぱつGERAさんでラジオやでー！いっぱい喋るでー！！

さぁ全国のママたち！集まれーー！！

前田 龍二

最悪の最終回で終わったダマテン！まさかの再集合！

GTO、あぶない刑事とリターンズは名作揃い！

ラジオ役満目指すで！頼まい！

【お笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」について】

GERAはお笑い芸人を中心としたラジオアプリです。お笑い賞レースで活躍されている芸人さんや注目の若手を始め、ライブシーンで活躍されている芸人さんなど幅広いラインナップで配信しています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL ：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム

Email：contact@gera.fan

※音声コンテンツの受託制作もこちらから受け付けております

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。