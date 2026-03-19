累計180万部突破（電子含む）の大ヒット作『うらみちお兄さん』が待望の舞台化！表田裏道役・西海龍人らキャストコメント到着！

株式会社サンライズプロモーション

この度、「第3回 次にくるマンガ大賞」（2017年）Webマンガ部門第1位を受賞し、コミックス累計発行部数180万部を突破（電子含む）、TVアニメ化でも大きな反響を呼んだ久世岳氏による大人気漫画『うらみちお兄さん』（comic POOL/一迅社刊）を原作とする 体感型2.5次元舞台『うらみちお兄さん』～集まれ！飛び出せ！よい子のみんなこんにちは！～ を上演することが決定いたしました。

(C)久世岳・一迅社／uramichi_stage

本作の最大の魅力は、「体感型」の演出です。観客の皆様が劇中の教育番組「ママンとトゥギャザー」のスタジオ収録に参加している「よい子のみんな」として作品の世界観に巻き込まれます。劇場全体をスタジオに見立て、うらみちお兄さんたちと一緒に盛り上がる、舞台ならではの特別な没入体験をお届けします。

さらに本公演では、Aパターン・Bパターンの2つの回替わり公演を実施。 それぞれのパターンでは、原作漫画の時系列における「過去編」にも差分が設けられており、物語をより深く楽しめる構成となっています。

また、本作ならではの“体感”をさらに深める試みとして、最前列での観劇に加え、開幕前の稽古場風景も間近で見学できる「SS席（1列目確約、稽古場見学、特典付）」をご用意。本番だけではなく、開演前から楽しめるようプレミアムな観劇体験を提供いたします。

そして、本公演に出演する西海龍人（表田裏道役）、二階堂心（蛇賀池照役）、中田凌多（兎原跳吉役）、大海将一郎（熊谷みつ夫役）より、キャストコメントが到着いたしました。

■キャストコメント

西海龍人（表田裏道役）

皆さま初めまして。表田裏道役、西海龍人です。

「うらみちお兄さん」は元々好きだった作品で、その舞台化に僕が出演出来るなんて夢にも思っていませんでした。

しかも表田裏道を演じさせてもらえるなんて本当に夢のようです。

責任を持って最後まで役を全うしたいと思っていますし、舞台自体も原作の面白さ楽しさが伝わった上で、

初めて見る方も原作を知っている方もどちらにも楽しんでもらえるよう全力で作品に向き合っていきたいと思っています。

是非、今年の夏は劇場で舞台「うらみちお兄さん」を楽しんでもらえたら嬉しいです。

二階堂心（蛇賀池照役）

僕は子供の頃、テレビに齧り付くように教育番組を見てたので、池照くんの歌のお兄さんという役柄が決まった時はとても嬉しかったです。

下ネタに弱い所や、犬が好きな所も共通点で、どこか他人とは思えない存在です。

楽しんで演じたいと思います。

中田凌多（兎原跳吉役）

舞台「うらみちお兄さん」で兎原跳吉役を演じさせていただきます、中田凌多です！

もともと原作が大好きな作品なので、出演が決まったときは本当に嬉しかったです！

あの、うらみちお兄さんの独特な空気感が、舞台でどんな形に表現されるのか今からとても楽しみです！

さらに今回はウサオ君として着ぐるみでのお芝居もあるので、自分自身も大きな挑戦になりそうです！

原作の雰囲気を大切にしながら、全力でお届けしたいと思います！

ぜひお楽しみにしていてください！

大海将一郎（熊谷みつ夫役）

舞台化したら物凄く面白そうな作品だと思っていたので、出演が決まった時はとても嬉しかったです！

情報解禁の際にも沢山の反響を目にし、お客様の期待に応えられるような作品にしたいという思いから役作りの準備も始めています。

実は僕が演じるみつ夫くんとは猫好きという共通点もあって不思議なご縁を感じてたりもします。

熊谷みつ夫役としてうらみちお兄さんの世界観ならではのワクワクや感動を届けられるよう精一杯頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします！

■公演概要

公演名：体感型2.5次元舞台 うらみちお兄さん ～集まれ！飛び出せ！よい子のみんなこんにちは！～

日程：2026年7月8日(水)～7月12日(日) 全9公演

A ：Aパターン公演（兎原跳吉、熊谷みつ夫過去編）

B ：Bパターン公演（蛇賀池照過去編）

会場：シアターサンモール（〒160-0022 東京都新宿区新宿1-19-10 サンモールクレストB1）

上演時間：約100分（予定）

■出演キャスト

表田裏道：西海龍人

蛇賀池照：二階堂心

兎原跳吉：中田凌多

熊谷みつ夫：大海将一郎

多田野詩乃：澤田真里愛

出木田適人：田口巧輝

枝泥エディ：島田弘蓮

木角半兵衛：小椋涼介

上武裁人・アモン：中島礼貴

猫田又彦・カッペリーニ降漬：鷲尾修斗

■チケット情報

最前列確約や稽古場見学など、豪華特典が付いたSS席もご用意しております。

【チケット料金（全席指定・税込）】

SS席：22,000円（1列目確約、稽古場見学、特典付）

S席：12,000円（2列目～4列目確約、特典付）

A席：9,800円（5列目～）

【チケット発売日】

オフィシャル先行(抽選)：2026年3月20日(金)18:00～4月12日(日)23:59

プレイガイド一次先行(抽選)：2026年4月16日(木)18:00～4月26日(日)23:59

2.5フレンズ先行(抽選)：2026年4月30日(木)18:00～5月10日(日)23:59

プレイガイド二次先行(抽選)：2026年5月14日(木)18:00～5月24日(日)23:59

一般販売(先着)：2026年5月30日(土)10:00～ イープラスほか、各プレイガイドにて

【受付URL】

■オフィシャル先行・プレイガイド先行・一般販売 https://eplus.jp/uramichi-stage/

■2.5フレンズ先行 https://www.j25musical.jp/friends/

※2.5フレンズ先行でのお申込は会員登録・ログインが必要になります。

【お問い合わせ】 サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）

■公式ホームページ https://uramichi-stage.com/

■公式X（旧Twitter） https://x.com/uramichi_st

■スタッフ

原作：久世岳 （comic POOL/一迅社刊）

脚本：Vivi

演出：三貝豪（PLANET KIDS ENTERTAINMENT）

制作プロデューサー：坂本健(PLANET KIDS ENTERTAINMENT)

プロデューサー：石田舞/幸音（PLANET KIDS ENTERTAINMENT）

井上真緒/滝澤裕介(サンライズプロモーション)

制作統括：伊藤秀隆（PLANET KIDS ENTERTAINMENT）/ 松崎聡(サンライズプロモーション)

企画・制作：舞台「うらみちお兄さん」 (サンライズプロモーション/Planet Kids Entertainment)