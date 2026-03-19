★全品対象・最大18％還元★ログインで自動適用！期間限定のポイント還元率UPキャンペーン【漫画全巻ドットコム】

株式会社TORICO紙も電子も！期間限定の特別なポイント還元率にUP！

会員登録済みかつログイン状態でご購入の際にお買い物金額に応じてゲットできる漫画全巻ドットコムのポイントが、大幅UPいたします！

ポイントアップクーポンとは異なり、ログイン済みのお買い物なら、期間中は自動的に還元率UPが適用されたポイントを付与。該当期間中に有効なクーポンをお持ちの方はあわせて使えば、さらにお得になるスペシャルなキャンペーンです。

紙書籍も電子書籍も対象となり、期間中のお買い物は何度でも特別なポイント還元率が適用！

新生活の贈り物にもおすすめな大作・名作から、ちょっと気になる電子の新刊1冊まで、ログインするだけですべてのお買い物がお得になるこのチャンスをお見逃しなく！

今だけのポイント還元率はコチラ！ :https://www.mangazenkan.com/special/2698.html漫画全巻ドットコム本店特設ページへ遷移します

【キャンペーン期間】2026年3月19日(木)18:00~2026年3月31日(火)23:59

※ポイントは会員登録済みかつログイン状態でご購入の際に付与されます。

※ポイントは漫画全巻ドットコムポイントにて還元いたします。1ポイント＝1円として漫画全巻ドットコムでお使いいただけます。

※本キャンペーンは予告なく中止、または変更する場合があります。

▼紙は最大【15％】還元！憧れの作品を今こそお手元に

https://www.mangazenkan.com/items/book/

▼電子は最大【18％】還元！まとめ買いが特におトク

https://www.mangazenkan.com/items/ebook/

▼新規会員登録キャンペーンも開催中です！

https://www.mangazenkan.com/auth/login/#register

【漫画全巻ドットコムについて】

1巻から最終巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。

紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックがきっと見つかるはず。

お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。

公式サイト：https://www.mangazenkan.com/

公式X(Twitter)：https://twitter.com/mangazenkan



【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中！】

App Store：https://apps.apple.com/us/app/id1539547270

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mangazenkan.mangazenkanec



【株式会社TORICOについて】

世界に「楽しみ」を増やす、をミッションに

「日本」だけじゃなく「世界」を、ただ「好き」じゃなく「虜」にしたい。

TORICOはそんなサービスを目指しています。

詳しくは公式サイトご覧ください。

公式サイト：https://www.torico-corp.com/