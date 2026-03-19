トリップウェアブランド RAWROW 、日本初上陸。六本木でプロジェクトストアをオープン。

株式会社カタルデザイン

韓国発、ファッショナブルなキャリーケースで人気のブランド「RAWROW（ローロー）」が、東京・六本木で初のプロジェクトストアを開催いたします。

2011年に韓国でスタートしたRAWROWは、移動と収納というキャリーケースやバッグ本来の機能にフォーカスしたデザインを追求するブランド。快適な移動を支えるプロダクト＝『トリップウエア』を展開しています。

3ヶ月以上の長期開催となる今回のプロジェクトストアでは、シグネチャーアイテムである「R TRUNK」を始め各種人気アイテムを展示、販売いたします。さらに体験型の特別イベントも開催するなど多くの方が楽しめるユニークな空間となっております。さらに本ショップではご購入いただいたアイテムをお好みに合わせてカスタマイズできるサービスと、製品を長くご愛用いただくためのリペアサービスもご用意。ブランドの世界観を余すことなく体感できる場所となっています。

RAWROWは、日常の移動から長い旅まで、ユーザーの旅路を最優先に考えた製品デザインを目指しています。使うほどに自分だけの『トリップウエア』へと完成していくその体験を、ぜひお楽しみください。詳しい内容はRAWROW日本公式インスタグラムをご覧ください。

【ブランド紹介】

RAWROWは、旅に出る人々のための『トリップウエア』をデザインするブランドです。2011年にソウルで誕生したRAWROWは、無駄を削ぎ落とした本質的なデザインにこだわり、長く使い続けられるトランクやバッグを展開しています。

“Find your wandering” ~あなただけの旅を~

“RAWROW - R TRUNK SHOW”

期間：2026.4.3 (金) - 2026.7.26 (日)

営業時間：11:00 - 20:00

LOCATION：〒106-0032 東京都港区六本木6-10-2 六本木ヒルズ ヒルサイド B1

<日本公式サイト>

https://jp.rawrow.com/

<公式Instagram>

@rawrow

<日本公式Instagram>

@rawrow_tokyo

<お問い合わせ>

soo@catal.co.jp

<ハッシュタグ>

#RAWROW #RTRUNKSHOW