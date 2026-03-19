Vシンガー・ヰ世界情緒が原案を手がける新作ADV「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～ 」発売！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・ヰ世界情緒が原案を手がけるバーチャルアイドル育成アドベンチャーゲーム「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」を、2026年3月19日(木)に株式会社THINKRおよび株式会社エンターグラムより発売したことをお知らせいたします。

対応プラットフォームはPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Windows PC（Steam）で、Steamでは12％引きで購入できるお得なキャンペーンを実施中です。この機会にぜひお楽しみください。

■ゲーム挿入歌「モシモノセカイ」MV公開

ゲームのリリースに合わせて、挿入歌となる「モシモノセカイ」のMVを公開いたしました。本楽曲はJunkyが手がける書き下ろし楽曲。大切な存在と出会うことで世界が色づき、夢や日常が輝きを取り戻していく想いを、ゲームの世界観とも重ねながら描いた一曲となっています。MVでは、ゲーム内で纏う新たな装いのヰ世界情緒が、大きなステージで歌い踊る姿にも注目です。

■MV情報

ヰ世界情緒公式YouTubeチャンネルにて2026年3月19日(木)19:00公開予定

www.youtube.com/@isekaijoucho

ヰ世界情緒「モシモノセカイ」

作詞・作曲・編曲：Junky

Director：Maruichi(THINKR)

Supervisor：Hiromitsu Kawasaki(SIKAKU Inc.)

Motion Edit：Go Akagi(THINKR)

Character Animation：Hiroyuki Nakatomi

Title Design：ragi

Production Manager：Kentaro Iwaki(THINKR) , Minako Soga(THINKR)

Producer：Hideyuki Negishi(THINKR)

Executive Producer：PIEDPIPER

Produced by KAMITSUBAKI STUDIO

■ヰ世界情緒の新曲3曲を配信リリース

ゲーム『Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～』に収録されるヰ世界情緒の新曲、オープニングテーマ「コンパスローズ」、挿入歌「モシモノセカイ」、エンディングテーマ「また、ここから」を収録した「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～ Theme Songs」を配信リリースいたしました。

本作のために書き下ろされた楽曲たちを、ぜひゲームと併せてお楽しみください。

■ヰ世界情緒 配信E.P.『Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～ Theme Songs』商品情報

2026年3月19日(木) 発売

【収録楽曲】

01 コンパスローズ（Lyrics, Music & Arrangement：矢野達也）

02 モシモノセカイ（Lyrics, Music & Arrangement：Junky）

03 また、ここから（Lyrics, Music & Arrangement：矢野達也）

＜Streaming / Download＞

https://zula.link-map.jp/links/VirtualTies_ThemeSongs

■ゲームリリースを記念した無料配信リリースイベントの開催も決定

さらにゲームのリリースを記念して、リリース記念イベント「Side Sketch」を2026年4月4日(土)19:00より開催いたします。

本ライブはヰ世界情緒公式YouTubeチャンネルで全編無料配信予定で、ゲームの世界観とともにヰ世界情緒の音楽をミニライブとトークでお届けします。



FINDME STORE by THINKR限定版をご購入いただいた方には、ライブのアーカイブ視聴券およびライブ終了後に実施されるアフタートークをご視聴いただける特典をご用意しております。



ライブでは語られなかった裏話や制作秘話など、ここでしか聞くことのできない内容をお楽しみいただける、ヰ世界情緒ファン、そしてVirtual Tiesプレイヤー必見のスペシャル企画です。

ぜひ、ご注目ください。

■イベント概要

Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～リリース記念イベント「Side Sketch」

開催日：2026年4月4日(土) 18:30開場 / 19:00開演（予定）

YouTube Liveにて全編無料配信

https://youtube.com/live/lcZURhALVOQ

ヰ世界情緒 YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@isekaijoucho

※配信日 / 開場 / 開演時間は変更になる場合がございます。

※本配信に関して、録音・録画は禁止とさせていただきます。

■作品情報

タイトル： Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～

発売日： 2026年3月19日(木)

販売元：株式会社エンターグラム

企画：KAMISTUBAKI STUDIO

原案・主演： ヰ世界情緒（KAMITSUBAKI STUDIO）

ジャンル： バーチャルアイドル育成アドベンチャー

対応機種： PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)／Windows PC（Steam）

公式サイト：https://www.entergram.co.jp/virtualties/

■ヰ世界情緒が原案・声優を担当 全編フルボイスのバーチャルアイドル育成ADVゲーム

本作は、ヰ世界情緒が原案の企画に携わるだけでなく、全編フルボイスで主演声優も務めています。音楽と物語の双方から作品世界を表現し、アーティストとしての活動領域を広げる一作に仕上がっております。

■STORY

東京からかつて住んでいた島に戻ってきた主人公・霧島優は、幼なじみの水瀬星海と再会する。

アイドルになってみたいという夢を諦めようとしていた星海は、どこか浮かない顔をしていた。

そんな彼女をもう一度笑顔にしたい――そう思った優が提案したのは、自分が描いたイラストをもとにして、

バーチャルアイドル「ヰ世界情緒」としてデビューすることだった。

■『Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～』カウントダウンムービー【発売当日】

https://www.youtube.com/watch?v=8Y02sLwaQuQ

■配信ガイドラインについて

本編の配信可能範囲は「3年生8月」の育成パートまでとさせていただきます。

※「3年生8月」の育成パートは一部のシナリオルートでのみ到達可能です。

※「3年生8月」の育成パートに到達せずにエンディングを迎えるシナリオルートにつきましては、エンディングまで配信可能です。

※詳細は、公式サイトの配信ガイドラインをご確認ください。

https://www.entergram.co.jp/virtualties/special/guideline/

なお、体験版の範囲につきましては実況配信の制限はございません。

公式からも広報や切り抜き等でご紹介させていただく場合がございますので、ぜひ多くの皆様にゲーム体験を広めていただけますと幸いです。

■ヰ世界情緒 プロフィール

自らの歌と創作で世界を表現する、バーチャルダークシンガー。

力強く儚い歌声で、"ヰ世界情緒"というキャンバスの上に闇と光、新しい物語を紡ぐ。

花譜、カンザキイオリ、Guiano、大沼パセリ、DUSTCELLら多種多様なバーチャルシンガー・アーティスト・クリエイターといった若き"異能”達が集結し、

YouTube ファーストを掲げ活動するクリエイティブレーベル・KAMITSUBAKI STUDIOより2019年12月9日にデビューした。

シンガーとしてだけでなく、イラスト、ナレーション、声優など様々な方面で自らの表現をおこない、作品を創り出す、唯一無二のクリエイター。

2020年12月に公開したオリジナル曲「シリウスの心臓」Music Videoが現在500万回再生を突破。作詞、作曲は傘村トータが担当。

また、2021年10月23日にYouTube Liveにて全編無料で配信開催した1st ONE-MAN LIVE「Anima」は「#ヰ世界情緒Anima」がTwitterトレンドが世界・日本共に1位になる等大きな話題を集めた。

2022年9月には自身初の個展「ヰ世界情緒展」を東京にて開催。チケットは全日Sold outと大盛況となった。

そして、2024年8月に開催された 3rd ONE-MAN LIVE「Anima III」は初の有観客ワンマンライブとしてパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催。全席チケットがソールドアウトするなど勢いが止まらない。

また、本作では作品の企画原案だけでなく主演声優として全編に声を当てるなど表現の幅をさらに広げていく。

■YouTube：https://www.youtube.com/@isekaijoucho

■X（旧Twitter） ：https://twitter.com/isekaijoucho

■TikTok：https://vt.tiktok.com/UYEwFn/

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）