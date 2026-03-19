「味道 -MIDO-」、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」とのタイアップ動画シリーズ第五弾を公開

Chef's Link株式会社マスターズドリームとのタイアップ動画第五弾、「祇園 さゝ木」佐々木浩氏の動画を公開

一流料理人のレシピや技を動画で学べるプラットフォーム「味道 -MIDO-」を運営するChef's Link株式会社（本社：東京都千代田区）は、サントリー株式会社「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」とタイアップした動画シリーズを配信しております。

「マスターズドリーム」のキャッチコピー「なぜ、そこまでやるのか。」をテーマに、日本のものづくりの精神に共感・共鳴しあうプロフェッショナルたちの並々ならぬこだわりや信念、姿勢を映像で描き出すものです。

シリーズ第五弾は、京都で最も予約が取れないとも言われる日本料理の名店「祇園 さゝ木」佐々木浩氏が登場。お客様に料理を最も美味しい状態で届けたいという信念のもと考案した「カウンター同時刻一斉スタートの『おまかせ』スタイル」は、いまや日本料理店の定番の一つとなり、日本発祥の文化として海外にも広く浸透しています。伝統を深く踏まえながらも、既存の枠にとらわれない発想で革新を重ね、今もなお挑戦し続ける料理人の哲学と情熱に迫ります。

▼動画公開URL（３月19日公開開始）

なぜ、そこまでやるのか。 「祇園 さゝ木」佐々木 浩：https://youtu.be/UghpKvEXQ9o

「味道 -MIDO-」公式YouTube、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」公式サイト・公式Instagramにて動画を公開いたします。

「祇園 さゝ木」を象徴するカウンターカウンター同時刻一斉スタートを生み出した信念スペシャリテの「鮑のステーキ」独立したお弟子さんへの想いを語る

■「祇園 さゝ木」佐々木 浩氏について

京都を代表する日本料理店として、国内外から最高峰の評価を受け続ける「祇園 さゝ木」。店主の佐々木浩氏は、伝統を深く踏まえながらも既存の枠にとらわれない発想で日本料理の可能性を広げ、新たな道を切り拓いてきた料理人である。

お客様に料理を最も美味しい状態で届けたいという信念のもと考案した、カウンター同時刻一斉スタートの「おまかせ」スタイル。この提供方法はいまや日本料理店の定番の一つとなり、日本発祥の文化「OMAKASE」として海外にも広く浸透している。

「革新を続けていくことで、やがてそれが伝統になる」

自身の世代で日本料理の枠を少しでも広げ、それを次の世代へ受け継いでいくことで、日本料理の伝統が紡がれる。「祇園 さゝ木」からは多くの料理人が巣立ち、切磋琢磨しながら日本料理界を盛り上がる活躍をみせる。佐々木氏の挑戦が、今も新たな革新と伝統を生み出し続けている。

■「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」について

素材や製法にとことんこだわり、おいしさだけを追い求めた 醸造家の「夢」と信念の結晶として2015年に誕生したプレミアムビールです。 “多重奏で、濃密。”な味わいで、幾重にも重なり広がるやわらかな苦味、深いコク、ほのかな甘味、心地よい香りをお愉しみいただくことができます。

公式サイト：https://www.suntory.co.jp/beer/thepremiummalts/mastersdream/

公式Instagram：https://www.instagram.com/mastersdream.jp/

■「味道 -MIDO-」について

「味道 -MIDO-」は、日本の食文化の継承と発展を目指すプロジェクトです。日本を代表する料理人の方々と連携し、料理の技術や哲学を動画で学ぶメディア事業や、企業・地域と連携した食文化振興プロジェクトを推進しています。今後も、様々なステークホルダーと連携をしながら、日本の食文化の継承と発展に資する取り組みを推進してまいります。

公式サイト：https://mido-world.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mido_gastronomy

■Chef's Link株式会社

設立：2022年5月2日

住所：東京都千代田区岩本町3-7-15 VORT秋葉原VII

代表取締役：高木万海

お問い合わせ：info@mido-world.com