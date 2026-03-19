GREEN×EXPO 2027 開催１年前発表会を開催しました

GREEN×EXPO 2027 開催1年前発表会 PR事務局

横浜市は、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）に向けた機運醸成を図るため、開催 １年前となる３月19日（木）に、「GREEN×EXPO 2027 開催１年前発表会」を、企業・団体をはじめ関係者の皆様をお招きし開催しました。

発表会では、山中 竹春 横浜市長より横浜市出展の概要をはじめ、市民や企業等の皆様の参加による取組、ボランティア募集、未来を担う子どもたちに向けた取組、個人版ふるさと納税の返礼品チケットなど、GREEN×EXPO 2027 開催に向けた横浜市の取組について発表しました。また、横浜市出展「フィールドを活用した活動拠点」のボランティアが着用する資源循環型ユニフォームのお披露目や、チケット販売開始等の最新情報も紹介しました。

さらに、GREEN×CAPTAIN（グリーン・キャプテン）である秋元 真夏さんがユニフォームを着用して登壇し、若者の目線で横浜グリーンエクスポへの期待感を語るとともに、ボランティアへの参加を呼びかけました。

横浜市の取組発信

■横浜市の取組発信

山中市長が登壇し、横浜市出展の概要をはじめ、横浜市の取組についての発表が行われました。

山中市長は横浜市出展について、市民・企業とともに"みんなでつくる"出展として準備を進めていることを紹介しました。会場では、建物空間を活用した発信拠点（約3,000平方メートル ）と、会場最大級のフィールド拠点（約10,000平方メートル ）を展開し、発信拠点内の「行動変容体験ゾーン」では新たなライフスタイルに出会える場を創出すること、そして「先進技術体験ゾーン」ではサーキュラーに挑戦する企業33組が集結し、技術が支える横浜の未来に触れられる場となることを示しました。

開催に向けては、市内在住の満4～18歳の方を対象とした「こども招待」と、市立学校の児童・生徒を対象とし、事前の学びを経て来場する「学校招待」を実施する方針が発表されました。

また、横浜市出展のボランティアを７月から募集することを発表しました。先行募集された「花・緑ガイドボランティア」に、全国から募集人数を大きく超える応募があるなど、市民の皆様の関心と期待の高さがうかがえることも紹介されました。

さらに、安全で快適な会場アクセスに向け、会場周辺４駅からのシャトルバス運行や直行バスの検討を進めているほか、横浜市個人版ふるさと納税の返礼品として前売り入場チケットを追加し、2026年４月１日から寄附受付を開始することが案内されました。山中市長は「市民の皆様、企業の皆様とともに、グリーン社会に向けて横浜から発信していく」と述べ、開催に向けた意気込みを示しました。

■ユニフォームのお披露目

株式会社村田製作所 上席執行役員 戸井 孝則様、株式会社ピエクレックス 代表取締役社長 玉倉 大次様より、横浜市出展「フィールドを活用した活動拠点」でボランティアが着用するユニフォームについて、ご紹介いただきました。

今回のユニフォームは、株式会社ピエクレックスが推進するアパレル循環の仕組み「P-FACTS」を活かした、環境にやさしい植物由来の素材を採用しており、持続可能でサーキュラーな社会を発信する「横浜グリーンエクスポ」の理念を体現したものとなっています。

こうした環境配慮型のユニフォームを着用して活動するボランティアの姿を通じて、横浜市は循環型都市の実現に向けた取組を発信していきます。

GREEN×CAPTAIN 秋元 真夏さんが語る“サーキュラー”な取組とGREEN×EXPO 2027 への期待

GREEN×CAPTAINの秋元真夏さんが、本発表会で初披露となったボランティアユニフォームを着て登壇しました。

資源循環を目指したユニフォームであることにちなみ、ファッションや料理好きならではの視点から、日頃から意識している“循環”への取り組みについて語りました。

その後、「横浜グリーンエクスポに秋元さんが参加するなら、何をしてみたいか」というテーマのフリップトークでは、「農業でエネルギー供給をしていきたい」と回答し、秋元さんならではの経験を交えながら横浜グリーンエクスポへの期待を語りました。

最後に、「完璧を目指すのではなく、無理なく続けられる形で、ゴミを減らすことなど、少しずつ取り組むことの大切さを伝えていきたいです」と、これからの世代に向けて呼びかけるとともに、１年後に迫る横浜グリーンエクスポに向けた意気込みを力強く述べました。

GREEN×EXPO 2027 開催１年前発表会 開催概要

■日 時：2026年３月19日（木） 14:00～15:00

■会 場：横浜市役所アトリウム

（〒231-0005 横浜市中区本町６-50-10 横浜市役所１Fアトリウム内）

■内 容

■内 容

市長挨拶

横浜市長 山中 竹春

横浜市会挨拶

横浜市会議長 渋谷 健

横浜商工会議所挨拶

横浜商工会議所 副会頭 原田 一之

GREEN×EXPO 2027最新情報

横浜市長 山中 竹春

GREEN×EXPO 2027ユニフォーム紹介

株式会社ピエクレックス 代表取締役社長 玉倉 大次

株式会社村田製作所 上席執行役員 戸井 孝則

横浜市町内会連合会 吉井 肇

グリーン・キャプテンからの挨拶

GREEN×CAPTAIN（グリーン・キャプテン）秋元 真夏

登壇者プロフィール

GREEN×CAPTAIN（グリーン・キャプテン） 秋元 真夏

地球環境とともに生きる未来の実現に向け議論し、アクションを共創する大学生や若手社会人など次世代を担う若者に伴走していただく存在。

1993年８月20日生まれ。フェリス女学院大学出身。2011年に乃木坂46のオーディションに合格し、一期生メンバーとして芸能活動をスタート。 19年には２代目キャプテンに就任し、23年２月にグループを卒業する まで務める。現在はバラエティやラジオを中心に、ドラマや舞台への出演など、幅広く活動中。

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名 称：２０２７年国際園芸博覧会

正式略称：GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

テ ー マ：幸せを創る明日の風景

開催期間：2027年３月19日（金）～９月26日（日）

開催場所：神奈川県横浜市・旧上瀬谷通信施設

博覧会区域：約100ha（内、会場区域80ha）

クラス：Ａ１（最上位）クラス（AIPH承認＋BIE認定）

公式サイト : https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」