「Harry Potter × DIANA」Butterbeer Season Collaboration 3月26日(木)に発売！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」はワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、今年25周年を迎えた世界的大人気作品「ハリー・ポッター」とのコラボレーションアイテムの新シリーズを発売いたします。

第一弾では映画『ハリー・ポッターと賢者の石』、第二弾では『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』の世界観を表現したアイテムを展開しておりますが、今回はたくさんの魔法使いと世界中のファンに愛されているドリンク「バタービール」にフォーカス。スニーカーとバッグの2型ご用意いたしました。

一般販売に先駆け3月20日(金)、21日(木)、22日(金)の3日間ダイアナ公式WEBSHOP(dianashoes.com)にて先行販売を行います。ぜひこの機会にご覧くださいませ。

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1150

「バタービール・シーズン」について

3月から5月末までの期間、「バタービール・シーズン」として「ハリー・ポッター」作品で登場以降、たくさんの魔法使いと世界中のファンに愛されるドリンク「バタービール」をテーマにした商品を展開いたします。祝祭「バタービール・シーズン」をぜひお楽しみください。

◇商品情報

●Butterbeer Series

【Scarf Sneakers】

商品番号：HE44524H

価格：\22,000(税込)

サイズ展開：21.5-26.0cm

バタービールのモノグラム柄を繊細にプリントしたスカーフ、サイドにはクラシカルなロゴプリントを効かせたスニーカー。バタービール瓶の蓋モチーフの精巧に作りこまれたミニチュアパーツや、踵のバタービールグラス刺繍もポイント。泡はぷっくりとしたパールで立体的に表現し、細部までこだわりが詰まっています。

【Clear Bag】

商品番号：AS6240H

価格：\18,700(税込)

サイズ：W23×H20×D12

クリアバッグはグラスをイメージし、中の巾着でバタービールを表現しています。泡のふわふわ感が表現できるよう光沢感のあるオーガンジーを重ね、巾着を絞ったときにふわっとなるよう試作を重ねたこだわりのデザインです。バタービールモチーフのミラーチャーム付き。

◇先行販売について

期間：2026年3月20日(金)～22日(日)

販売店舗：ダイアナ公式WEB SHOP(dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))

◇通常販売について

販売開始日：2026年3月26日(木)

販売店舗：ダイアナ一部店舗、アルテミス by ダイアナ一部店舗、プラスダイアナ店舗

ダイアナ公式WEB SHOP

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◇お問合せ先

・ダイアナ お客様相談室 TEL：0120‐40‐4192

※受付 平日10：00～17：00（土曜日・日曜日・祝日休業）

・ダイアナ公式WEBSHOP お問合せフォーム(https://www.dianashoes.com/shop/contact/contact.aspx)

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL:https://www.dianashoes.co.jp