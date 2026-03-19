【期間限定】金沢の本格冷凍ピザブランド「モリナポ」が、EC会員向けアウトレットセールを3月19日(木)より開催

株式会社リエイグループ

金沢発の冷凍ピザブランド「モリナポ」（製造・販売 株式会社森山ナポリ：石川県金沢市三池町）は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、ECサイト会員様を対象とした「アウトレットセール」を2026年3月19日（木）から3月31日（火）まで、期間限定で開催いたします。

本セールでは、過去の人気商品など、現在販売していない特選ピザ5種・パスタ1種を特別価格でご提供します。ぷりぷり海老とシャキシャキ食感のアスパラガスのピザ、十勝産生ハムとイタリア産モッツァレラチーズのマルゲリータ、香り豊かなスモークサーモンを使用したピザなど、いずれもモリナポ渾身のラインアップです。まだ会員でないお客様も、会員登録（無料）をしていただくことで、お得なアウトレット価格でご購入いただけます。

アウトレット商品とはいえ、モリナポ自慢の「外はカリッ、中はもちもち」のピザ生地や、素材本来の旨みを活かした味わいは通常商品と変りません。モリナポの味を破格の価格でお楽しみいただける貴重な機会を、どうぞお見逃しなく。

商品紹介

照り焼きチキンピザ 900円（税込）

～自家製照り焼きチキン×ゆで卵の春色ミモザ～

甘口のタレに、隠し味のマヨネーズがまろやかなコクをプラス。照り焼きチキンとスライスしたネギの相性は抜群で、甘口の味わいの中にすっきりとした後味が広がります。

スモークサーモンとディル 950円（税込）

～桜チップ香るスモークサーモンと爽やかディル～

チリ産の大判スモークサーモンと相性がよい「魚のハーブ」と呼ばれるディルを組み合わせた一枚。焼き上げるとスモークの香りがふわりと立ちのぼります。

生ハムマルゲリータ 900円（税込）

～濃厚なコク×繊細な旨味。贅沢なマルゲリータ～

オリジナルのトマトソースに、イタリア産モッツァレラと北海道産生ハムを贅沢にトッピングした一枚。乾燥バジルの爽やかな香りがアクセント。生ハムのほどよい塩気とモッツァレラのまろやかさ、トマトの酸味と甘味が絶妙です。

海老とアスパラガス 1,050円（税込）

～爽やかバジルに、海老とアスパラの人気の組み合わせ～

オリジナルのバジルベースに、ブラックタイガー（海老）と、シャキシャキ食感のアスパラガスを贅沢にのせた、食べ応えが魅力の一枚。焼き上がりの香ばしい海老の香りとブラックペッパーのアクセントが食欲をそそります。

スモークサーモンときのこ 980円（税込）

～薫る自家製スモークと凝縮されたきのこの旨み～

オリジナルのトマトベースに、ノルウェー産の自家燻製サーモン、丁寧に煮詰めた旨味たっぷりの国産きのこ３種（しめじ・エリンギ・マッシュルーム）をトッピング。自信を持っておすすめする渾身の一枚です。

フルーツトマトとモッツァレラのショートパスタ 980円（税込）

～完熟フルーツトマトの甘みと濃厚モッツァレラ～

素材の美味しさを味わうパスタ。イタリア産のショートパスタ「カゼレッチェ」に自家製トマトソースが絡み合い、クリーミーなモッツァレラ、バジルの爽やかな香りが重なります。

■「アウトレットセール」開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/23_1_6b7939ee1afd3aeafe1fa7b5bc9eda64.jpg?v=202603200951 ]

■モリナポ（森山ナポリ）とは

古都・金澤のひがし茶屋街のすぐそば「森山」で生まれた本格窯焼きの冷凍ピザ工房です。海や山に囲まれ、水も美味しい金澤は、豊かな食材の宝庫。その自然の恵みを活かし、素材一つひとつと丁寧に向き合い、心を込めてピザを焼き上げています。

＜モリナポ（森山ナポリ）のピザの特徴＞

モリナポのピザといえば、独自配合の生地が美味しさの秘訣。高温の石窯で一気に焼き上げた生地は、表面はカリッと香ばしく、中は驚くほどモチモチに。熟練の職人が毎日一枚一枚、丁寧に手で伸ばし、手焼きすることで生地内に気泡が生まれ、モリナポの最大の特徴であるもっちりとした食感を実現しています。手作りならではのこだわりが、具材の風味を最大限に引き立てます。

■会社概要

会社名 ： 株式会社森山ナポリ

設立 ： 2013年8月

所在地 ： 石川県金沢市三池町183番地

事業内容 ： 冷凍ピザの製造、販売

会社概要 ： https://www.moriyama-napoli.com/f/company

※株式会社森山ナポリは、株式会社リエイグループの100％子会社です

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/23_2_64c3ef06f70aecd3cd3723383b5d6d81.jpg?v=202603200951 ]