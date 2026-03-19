おてつたび、“EY Innovative Startup 2026” を受賞。イノベーションを推進するスタートアップ企業として表彰

株式会社おてつたび

お手伝いと旅を掛け合わせたマッチングサイト『おてつたび』を運営する株式会社おてつたび（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：永岡里菜、以下「おてつたび」）は、EY新日本有限責任監査法人が今後著しい成長が期待される企業を表彰する制度 “EY Innovative Startup 2026”の「Travel Tech（トラベルテック）」分野に選出されました。

EY Innovative Startupとは

「EY Innovative Startup」は、経済活性化につながるイノベーションの促進を目的に、EY新日本有限責任監査法人が2017年から毎年実施している表彰制度です。

１.事業の成長性、２.製品やサービスにおける革新性、３.社会課題解決への取り組み、の3つの観点で優れたシードあるいはアーリー期のスタートアップ企業を評価し表彰することで、知名度向上やネットワーク構築に寄与し、事業の早期での成長を支援します。本年度は、11のテクノロジーあるいはビジネス分野で活躍する15社が選ばれています。

「Travel Tech（トラベルテック）」分野での選出理由

「Travel Tech（トラベルテック）」分野は、「旅の体験を変えるイノベーションとスマートソリューション」を選出対象としています。おてつたびは、地域の人手不足と関係人口創出を同時に解決する「旅 × おてつだい」という独自モデルを全国に展開しており、受入先・利用者を急速に拡大し、日本各地に“第二の故郷”を生み出す新たな地域活性モデルとしての発展が期待されるためです。

おてつたび代表取締役CEO 永岡里菜からのコメント

この度は “EY Innovative Startup 2026” にご選出いただき、大変光栄に思います。

私たちは『おてつたび』を通じて、日本各地の「どこそこ？」と言われがちな地域にも当たり前のように人が訪れて、その地域を好きになって応援者になって帰る新しい旅・旅行のあり方を、日本の新しい「カルチャー（文化）」として定着させていきたいと考えています。

人口減少が進む日本では、地域外の人材を「シェアする（分かち合う）」ことが重要になります。ある時は「旅人」として楽しみ、ある時は「助っ人」として働き、戻った後は地域に再訪したり地域のものを買い続けて「パートナー」になる。一人ひとりが「一役ではなく、二役・三役」を担う未来を作っていきたいと考えています。

おてつたびを通じて多様な役割や関わりしろを見つけていただき、結果として参加者自身も地域も元気になる。そんな循環を生み出し、「日本各地の地域が”少しでも多く”次世代に残る未来」を作っていきます。

「おてつたび」とは

「おてつたび」は、「お手伝い」と「旅」を組み合わせた人材マッチングサービスです。人手不足に悩む地域事業者と、「働きながら旅をしたい」旅行者をマッチングしています。

旅行者は、現地までの交通費は自己負担となりますが、旅先で働くことで報酬を得られるため、旅行の経済的負担が軽減できます。また、地域の人々との交流を通じて、より深く地域の文化や暮らしを楽しむことができます。

地域事業者は、地域外からの働き手に対して報酬と宿泊場所（寮など）を提供することで、全国各地からの働き手を集めることができ、交通費の支給も不要です。募集期間は最短1泊2日から最長2ヶ月未満まで対応でき、就業期間や勤務時間、業務内容なども柔軟に設定できます。さらに、働き手が休日や空き時間を利用して地域を観光することで、地域経済の活性化も期待されます。

地方で働く旅が「関係人口」の入り口に

「おてつたび」の平均滞在期間は約2週間。旅行者は地域で実際に働くことで、単なる観光では得られない人とのつながりや地域との関係性を築いていきます。このような体験が、短期的な人手不足の解消だけでなく、地域と継続的につながる“関係人口”の創出にもつながっています。

実際に、おてつたび参加後のアンケートでは、次のような結果が出ています：

全国の事例：「おてつたび」から移住・定住へ

- 81％の人が「おてつたびがなければ訪れる予定はなかった地域（市町村）」に滞在- 49％は「滞在するまでその地域（市町村）のことを知らなかった」と回答- 70%は「地域（市町村）に訪れるのは“初めて”」と回答- 86％の人が「いつかまた滞在した地域を訪れたい」と回答

「おてつたび」をきっかけに、実際に就職や二地域居住、地方への移住・定住につながった事例も生まれています。

登録者9.7万人突破。50代以上の利用者が急増中

2026年3月現在、登録者数は97,000人以上となりました。 物価高騰により旅費を抑えたいというニーズや、テレワーク等の普及により時間や場所にとらわれないライフスタイルが実現しやすくなったこと、さらに地方移住への関心の高まりから「おてつたび」を“お試し移住”として活用する動きも広がっています。

特に注目すべきは、50代以上の利用者の増加です。 参加者の約半数は10代・20代のZ世代ですが、「人生100年時代」と言われる今、早期退職をした方や子育てを終えた主婦など、ミドル・シニア層の利用が急増しています。こうした背景から、「おてつたび」は若年層にとどまらず、シニア世代にも大きな広がりを見せています。

人手不足で困っている事業者を募集中

一方の事業者は、「旅」を切り口に全国各地からの働き手を集めることができ、働き手が休日や空き時間に地域を観光することで、地域経済の活性化にも期待できます。現在、登録事業者数は2,300件を突破し、ホテルや旅館などの宿泊業や、農業・漁業などの一次産業が中心ですが、最近ではゲストハウス、キャンプ場、酒造会社、水産加工、飲食店など、多様な業種に広がっています。

自治体連携について

求人掲載をご検討の方はコチラ :https://business.otetsutabi.com/

おてつたびでは、徳島県鳴門市、長野県山ノ内町、鳥取県北栄町を筆頭に、現在70以上の自治体と協定等で連携しています。

▼おてつたび、鳴門市と連携協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000036175.html

▼おてつたび、宮崎県高原町と連携協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000036175.html

▼おてつたび、長野県山ノ内町と連携協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000036175.html

▼おてつたび、鳥取県北栄町と連携協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000036175.html

▼おてつたび、長崎県壱岐市とエンゲージメントパートナー協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000036175.html

▼おてつたび、長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定を締結｜市町村連合体との連携は全国初

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000036175.html

■ 自治体様・第三セクター様：https://form.run/@otetsutabi-collaboration-attract-lg

■ 企業様・JA様・その他連携について：https://form.run/@otetsutabi-collaboration-attract-cm

取材について｜全国で対応中

自治体様・第三セクター様向けサイトを見る :https://www.notion.so/otetsutabi/1dfe03e2b86080e0a446ed08b2690263

「おてつたび」は、新しい旅のスタイルと繁忙期の人材確保の手段として、より多くの方に知っていただきたいと考えております。日本各地で実施しておりますので、ご興味のある方は、ぜひ下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。企画段階でのご相談もお待ちしております。

株式会社おてつたび 広報PR担当 早川

TEL：080-5010-5175

Email： info@otetsutabi.com

取材について問い合わせる :https://form.run/@otetsutabi-contact-media

【会社概要】

会社名 ：株式会社おてつたび

代表者 ：代表取締役CEO 永岡里菜

所在地 ：（東京オフィス）〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目29-9

（静岡オフィス）〒430-0907 静岡県浜松市中央区高林1丁目8-43

設立 ：2018年7月

資本金：70,286,500 円

URL ：https://otetsutabi.com/