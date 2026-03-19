今年のゴールデンウィークはスタジアムへ！ 『グランパス キッズワンダーランド2026～きみが主役のスタジアム～』「キッズTシャツ」合計15,000枚プレゼント＆小中高生10,000人招待実施のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

ゴールデンウィークに開催される4/29（水・祝）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第１３節 ファジアーノ岡山戦＠パロマ瑞穂スタジアムと5/6（水・休）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第１5節 ガンバ大阪戦＠豊田スタジアムの2試合にて、『グランパス キッズワンダーランド2026～きみが主役のスタジアム～』を開催します。

子どもたちにとってスタジアムが「サッカーを観る場所」だけでなく、「自分が主役になれる場所」であってほしい。そんな想いから、挑戦や発見、思い出が生まれる特別なイベントを実施します。きみの笑顔や声援がスタジアムをより熱くし、チームを後押しします。

今年はクラブ史上初となる小学生対象の「キッズTシャツ」プレゼント企画を実施します。さらに、スタジアムのお仕事を体験できる「スタジアム☆ヒーロー」をはじめ、スポーツ体験ブースや“はたらくくるま”の展示、縁日など、子どもたちが“主役”になって楽しめるイベント盛りだくさん！

当日は小中高生10,000人をスタジアムにご招待いたします。今年のゴールデンウィークはぜひスタジアムにお越しいただき、ご家族・ご友人で「グランパス キッズワンダーランド」をお楽しみください！

■クラブ史上初 「キッズTシャツ」プレゼント

「グランパス キッズワンダーランド～きみが主役のスタジアム～」の開催にあわせ、子どもたちがスタジアムの主役としてイベントを楽しめるよう、特別なキッズTシャツをご用意しました。小学生を対象に2試合で合計15,000枚をプレゼントします。（※事前申込先着制）

当日はこのTシャツを着て、さまざまなイベントにぜひご参加ください。スタジアムでの一日が、子どもたちにとって忘れられない思い出になるようお届けします。

詳細はこちら（https://nagoya-grampus.jp/news/homegameevent/2026/031942956g.php）

＜今後の展開“社会連携施策との連動”＞

名古屋グランパスは「グランパスインクルーシブ」として、子どもたちへの社会連携施策に取り組んでいます。今後スタジアムに集まる子どもたちだけでなく、ホームタウンのより多くの子どもたちにキッズTシャツを届け、スポーツの力で笑顔や夢を広げる活動を予定しています。スペシャルオリンピックスや愛知県母子寡婦福祉連合会、小児病棟のある病院など様々な場で地域の団体と連携しながら、キッズTシャツを配布いたします。詳細は別途お知らせいたします。

■スタジアム☆ヒーロー

スタジアムで働くさまざまなお仕事を、小学生のみなさんにお任せする特別企画「スタジアム☆ヒーロー」を開催します。

毎試合多くのお客さまにお集まりいただく名古屋グランパスのホームゲームは、さまざまな仕事に携わるスタッフによって支えられています。当日は選手が使用する用具を準備するホペイロやカメラマン、スタジアムDJなど、試合を支えるお仕事に挑戦し、スタジアム運営の一員として活躍していただきます。

思いっきり楽しみながらスタジアムのお仕事に挑戦し、チームを支えることで勝利の後押しに。この日は、子どもたちがスタジアムを支える“ヒーロー”です。スタジアム運営は、きみたちにお任せします！

詳細はこちら（https://nagoya-grampus.jp/news/homegameevent/2026/031942956g.php）

■「小中高生10,000人招待」概要

ゴールデンウィークに開催されるホームゲーム２試合（4/29(水・祝)岡山戦・5/6(水・休)G大阪戦）において、「小中高生10,000人招待」企画を実施いたします。

2017年に始まった「小中高生招待」企画は、今回で13回目の実施となります。

招待は事前申込制（各試合申込数に応じ抽選）となり、3/19(木)18:00より受付を開始いたします。

ぜひゴールデンウィークの素敵な思い出づくりに、ご家族やお友達とスタジアムへお越しください！

詳細はこちら（https://nagoya-grampus.jp/news/ticket/2026/031942956g10000.php）

お申込はこちら（https://form.jleague.jp/members/auth/index/NG/20154_evdb_328?cid=nmkdbRpFull&mode=default&favopp=NG_20260429_TOJ2026GW(https://form.jleague.jp/members/auth/index/NG/20154_evdb_328?cid=nmkdbRpFull&mode=default&favopp=NG_20260429_TOJ2026GW)）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54020/table/61_1_002aff2c9973ef3a1f7b61e9dd0f4434.jpg?v=202603200951 ]

※最終受付は5/6(水・休)ガンバ大阪戦のみ対象となります。