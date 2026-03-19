ステラーク & 真鍋大度「Recursive Flesh」新作開発およびデモンストレーションを公開！

Living Together Co.

STELARC / BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab（略称、ステラーク・ラボ）では、「World Science Festival Brisbane 2026（ワールド・サイエンス・フェスティバル・ブリスベン）」の会期中、オーストラリアを拠点に活動するパフォーマンス・アーティスト、ステラークとアーティスト／プログラマ／コンポーザである真鍋大度がブリスベンで滞在制作中の新作「Recursive Flesh（リカーシブ・フレッシュ）」の開発過程を公開します。

《開催概要》

ステラーク & 真鍋大度

新作開発およびプロトタイプ公開デモンストレーション

「Recursive Flesh（リカーシブ・フレッシュ）」

開催日程｜2026年3月24日（火）5:00~6:00pm （開場：4:30）

会場｜The Block (Z3)

3 Gona Parade, Kelvin Grove QLD 4059, Australia

QUT（クイーンズランド工科大学）のキャンパス内施設（オーストラリア・ブリスベン）

料金｜無料

定員｜50名

https://worldsciencefestival.com.au/

本作「Recursive Flesh」は、1970年代より身体拡張の実践を続けてきたステラークと、身体・音響・計算を横断して活動してきた真鍋大度による、「身体」を再定義する試みです。

公開デモンストレーションでは、身体・AI・仮想身体のあいだに生じるフィードバック構造を基盤に、真鍋がシステムの設計および実装を担い、ステラークが自身の身体を介してその挙動を実行するというリアルタイムに進行しその場で生成される作品の開発プロセスを公開します。これにより、「主体性」や「身体の所在」といった問いを、概念的な議論にとどめることなく、実装された状態として提示します。

また、関連イベントとしてクイーンズランド州立美術館｜現代美術館（QAGOMA）では、ステラークによる基調講演を開催。講演の内容は、後日 Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art の公式 YouTubeチャンネルにて公開の予定。

Image: "Sonic Resonance : Event for Heart, Muscles and Breath" G.MAP（大韓民国・光州市） 、2024年9月

主催｜World Science Festival Brisbane（ワールド・サイエンス・フェスティバル・ブリスベン）

企画・共催｜STELARC / BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab、Living Together Co.

協力｜QUT Faculty of Creative Industries, Education and Social Justice、QUT Galleries & Museums、The Cube

助成｜Australia-Japan Foundation

⬛︎ 関連イベント

基調講演 ＋ トーク・セッション

登壇：ステラーク、サリー・ブランド（QAGOMA オーストラリア美術部門キュラトリアル・マネージャー）

日程：3月26日 18:00～（開場：17:45）*

会場：クイーンズランド州立美術館｜現代美術館（QAGOMA）Cinema A

無料・事前申込不要（先着順）*

定員：50名

https://www.artmuseum.qut.edu.au/(https://www.artmuseum.qut.edu.au/whats-on/2026/events/stelarc-and-daito-manabe-creative-development-and-prototype-demo)

*座席の確保はできません。整列は17:30より開始し、着席開始は17:45頃を予定しています

※ メイン会場であるCinema Aでのライブ開催に加え、セッションはCinema Bへ同時中継され、後日 Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art の公式 QAGOMA YouTubeチャンネルにて公開予定です。

主催｜World Science Festival Brisbane（ワールド・サイエンス・フェスティバル・ブリスベン）、Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art (QAGOMA)

共催｜STELARC / BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab、Living Together Co.

助成｜Australia-Japan Foundation

Stelarc｜ステラーク

パフォーマンスアーティスト（オーストラリア）

オーストラリア出身のパフォーマンスアーティスト。1970年代より19年程日本に居住し活動。バイオテクノロジー、メディカル・イメージング、人工物やロボット工学等を包括し、身体の具現化と媒介、アイデンティティ、ポストヒューマン等の問題を問うような作品を50年以上に渡り制作。代表作は日本のロボット工学者と共同制作し1980年に完成した「第三の手 Third Hand」。

また、現在進行形で、インターネットへの接続を可能とする電子拡張された耳を自身の腕に幹細胞を埋め込み「腕にある耳 Ear on Arm」を外科的に構築する（2010年にプリ・アルスエレクトロニカ、ハイブリッドアート部門のゴールデンニカ（最優秀賞）を受賞）。近年もリモート・インタラクションやバイオセンシングシステムを取り入れたパフォーマンス作品等、精力的に新作に取り組んでいる。

http://stelarc.org/

真鍋大度｜Daito Manabe

アーティスト、プログラマ、コンポーザ（日本）

1976年東京生まれの真鍋大度は、音楽家の両親のもと、音楽とプログラミングに親しんで育つ。DJやジャズバンド活動を経て、東京理科大学で学んだ際にXenakisに影響を受け、音楽生成における数学的アプローチの研究を始め、これが後の創作活動の基盤となる。

2006年にライゾマティクスを設立。演出振付家MIKIKOと共にPerfumeとELEVENPLAYのコラボレーションを通じて、テクノロジーと身体表現の融合を探求し、リオ五輪閉会式のAR演出など革新的なプロジェクトへと発展。坂本龍一、Bjork、Nosaj Thing、Squarepusher、Arca等との協働も多数行い、その独創的なAudio Visualパフォーマンスは、Sonar Barcelonaをはじめとする世界各地の国際フェスティバルで発表されている。近年は神経科学者との協働を通じて、培養神経細胞を用いたバイオフィードバックシステムなど、生命と機械を融合する作品を制作。現在はStudio Daito Manabeを主宰し、アート・テクノロジー・サイエンスを横断する表現を追求している。

https://daito.ws/en/

https://rhizomatiks.com/en/

STELARC／BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab

ステラーク／分身「スプリット・ボディ」多国間リサーチラボ

アジア太平洋地域のアーティスト、研究者、文化関係者からなる「アート＆サイエンス」の領域横断型・学際的なラボ。本領域のパイオニアであるアーティスト、ステラークの芸術実践を基軸にし、未だ確立されていない同領域のターミノロジーや言説を押し広げ、次世代プラットフォームを構築する目的で設立された。

会社概要

Living Together Co.

各国のクリエイティブ人材が集まり、多分野共創型のコレクティブ・インパクトを生み出すカンパニー。東京、ジャカルタ他、国や社会・文化背景の違いを強みに、多様な背景の人々が「共に生きる」場を関わる皆さんと共創します。

事業領域：

国際＆多分野共創型プロジェクト企画＆マネジメント、コミュニティ・ビルディング、教育プログラム開発、アートマネジメント（アーティストエージェンシー）、デザイン＆クリエイティブ開発、インクルーシブアート企画、コンサルティング、イベント＆カンファレンス企画運営 ほか

共創パートナー（取引先）：行政機関、大学、国際文化機関、大使館、企業 ほか

https://living-together.co/