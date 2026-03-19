【体験型エンタメ】中国で5万人が号泣した青春没入型ストーリープレイング『季節の風』が日本上陸。物語の主人公にあなたもなれる6時間の没入体験。

株式会社これからミステリー

株式会社これからミステリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：飯田祐基、以下「これからミステリー」）と資本業務提携をしている『JOLDEENO（以下「ジョルディーノ」）』（運営：福永裕介）が、中国で高い評価を獲得したエモーショナル体験型ストーリープレイング作品『季節の風』（原題：「季風吹過橘色海」）」を、日本版としてローカライズ。店舗公演として、2026年4月3日（金）よりジョルディーノ立川店、吉祥寺店、吉祥寺マチナカ店で展開いたします。公演予約は3月23日(月)より受付を開始します。

ジョルディーノは、立川と吉祥寺に店舗を構え、2026年3月1日には吉祥寺に3店舗目をオープンさせたばかりのマーダーミステリーやストーリープレイングなど体験型エンターテインメントコンテンツを主にを取り扱っている店舗です。

参照プレスリリース：拡大する“体験型エンタメ”市場を牽引。マーダーミステリー・ボードゲームカフェ「JOLDEENO」が、都内3店舗目となる吉祥寺マチナカ店をオープン【物語の主人公になれる没入空間へようこそ】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000135539.html)

「季節の風」ローカライズ公演を記念して、

2026年3月19日(木)～3月22日(日)の期間中、公式X（旧Twitter）アカウントをフォローの上、対象投稿をリポストいただいた方から

抽選で3組6名様に『季節の風』公演の無料体験をプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

対象投稿XポストURL：https://x.com/joldeeno/status/2034570585607676103?s=20

予約はこちらから :https://joldeeno.com/murdermystery/kisetsunokaze.html「季節の風」公演予約お問い合わせページ

ストーリープレイングとは

物語を“解く”のではなく、“生きる”体験型コンテンツです。

参加者は登場人物になりきり、物語の進行に沿って対話や選択を重ねながら、感情や関係性を紡いでいきます。重視されるのは勝敗や正解ではなく、どれだけ深く物語に没入できたかという体験価値です。

推理中心のゲームとは異なり、ストーリープレイングは感情の共鳴や余韻をゴールとする“参加型ドラマ体験”。物語を読む時代から、自らの体験として完成させる時代へ――その新たなエンターテインメントのかたちです。

■ 「季節の風」作品詳細（日本ローカライズ版）

・タイトル：「季節の風」

・形式：店舗公演

・人数：6人専用

・料金：スタッフ(GM)人数

*ご希望をお選びください

スタッフ2名 8,000円/人

スタッフ1名 6,000円/人

・プレイ時間：約5.5時間～6時間

・ジャンル：恋愛・青春／没入型ストーリープレイング

・概要：

2015年、海辺の街。

音楽をきっかけに出会った6人は、絆を深めながらバンドで音を紡ぎ、夢を追いかけていく。

しかし、胸の奥に隠していた秘密と想いが、やがて彼らの運命を揺るがしていく。

彼らが選ぶ未来とは――。

これは、巡る季節と僕たちの物語。

海外作品を原作に、日本の舞台へと再構成した日本版リマスター版。

この作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件等とは一切関係ありません。

なお、本作品は文章量が多めとなっております。

また作品の性質上、一部にセンシティブな表現が含まれます。あらかじめご了承ください。

・登場人物 対するキャラクター同士は、より深い関係性を持つ二人組です。

【プロモーション動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4yL-DYJBO0A ]

■クレジット

【リマスタリング制作】

リライティング：佐賀屋火花（MATH-GAME）

ローカライズ監修：木皿儀隼一（有限会社ワンドロー）

制作総指揮：ジョル（JOLDEENO）

制作、演出補助：Comomo（JOLDEENO）、へーはち（これミス船橋店店長）、かぁや

【動画制作クレジット】

構成・演出：Loco

映像：坂本

ボイス出演：空閑暉、九重ららか、Comomo、サイモン玉城、ずっちー、多々良、三葉彩夏

■ 中国市場での評価実績

『季節の風』（原題：「季風吹過橘色海」）は、中国において作者・青猫箓によるエモ系マーダーミステリー作品です。「2023～2024年を代表するエモ系の超ヒット作」として、中国市場で高い評価を受け、話題となっています。中国の主要マーダーミステリープラットフォームでは、総合スコア9.2/10 を獲得。数千作品が存在する中で、トップクラスの評価を受ける“名作カテゴリ”に位置付けられています。

■特に評価が高いポイント

・エモ系作品として総合的に高いクオリティー

・6人全員が主人公として成立する精緻なキャラクター設計

・初心者にもおすすめできる定番作品としての定着

本作は単に「泣ける」作品ではなく、物語構造の緻密さ、感情設計の精度、全員主人公型の満足度の高さが、継続的な支持を集める理由として評価されています。

中国では、以下の制作体制により展開されています。

作者：青猫箓

美術（Art Direction）：司家侦探音美

発行・流通（Publisher）：瓦特工作室／未来剧制

※中国語表記

作者：青猫箓

美术：司家侦探音美

发行：瓦特工作室 & 未来剧制

■ 日本版ローカライズ制作陣

本作の日本版ローカライズ制作には、マーダーミステリーやLARPなどの体験型エンターテインメントコンテンツを手掛ける以下の団体・企業が参加しています。

原作の持つエモーショナルな構造美を損なうことなく、日本市場向けに再構築。

物語体験に特化した超没入型長編作品として仕上げています。

【制作協力】リライティング： 佐賀屋火花（MATH-GAME）

作品を遊んで、自分から「再構成させて欲しい」と頼み込んだのは初めてな気がします。この素晴らしい物語の魅力が、涼やかな風となって皆様の下へと届きますように！

物語の良さは勿論ですが、それをしっかり体験に落とし込んでいることだと思います。体験としての楽しさとお話としての美しさ、それらを両立させるために全力で取り組みました。

ローカライズ監修： 木皿儀隼一（有限会社ワンドロー）

過去の輝きが眩しいほど、今は苦しくて、自然と涙がこぼれてしまう。現実ではないはずなのに、心の奥は確かに揺さぶられる――そんな物語です。これまで1000以上のマーダーミステリーやストーリープレイングを体験してきましたが、その中でも、きっと忘れることのない一作でしょう。ぜひ、多くの方に体験していただきたい作品です。

制作総指揮： ジョル（ジョルディーノ）

中国で圧倒的な高評価を獲得した本作ですが、当初は翻訳稿の段階で全貌を掴むことができませんでした。しかし時間をかけて丁寧に読み解く中で、その緻密な構造と情熱に気づき、全力で向き合うことを決意しました。本作には、僕がストーリープレイングで表現したかった想いをすべて注ぎ込んでいます。しばらく新作を作らなくてもいいと思えるほど、やり切りました。

全6時間の大作ですが、その分、深い感情と濃密な余韻を体験していただけるはずです。

細部までチームで磨き上げた本作を、ぜひ心で体感してください。制作中、何度も涙したことはここだけの秘密です。

■予約方法、公演店舗

予約開始は、2026年3月23日(月)より貸切公演、一般募集を開始いたします。

公演店舗は、ジョルディーノ立川店、吉祥寺店、吉祥寺マチナカ店です。

■予約方法：ジョルディーノHPの専用ページからご予約ください

■公演開始記念 Xリポストキャンペーン概要

ジョルディーノHPからの予約はコチラ :https://joldeeno.com/murdermystery/kisetsunokaze.html「季節の風」予約専用ページ

日本版ローカライズ「季節の風」公演開始を記念して、無料体験プレゼントキャンペーンを2026年3月19日(木)～2026年3月22日(日)まで実施いたします。

本キャンペーンではJOLDEENO公式Xアカウント(https://x.com/joldeeno)（@joldeeno）をフォローの上、対象投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で3組6名様に、「季節の風」公演無料体験をプレゼントいたします。当選者の発表は3月23日(月)に当選者のみ、XにてDMいたします。

【概要】

期間：2026年3月19日(木)～2026年3月22日(日) 23:59

キャンペーン期間中、

JOLDEENO公式Xアカウント(https://x.com/joldeeno)（@joldeeno）ををフォローの上、対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選で 3組6名様に『季節の風』公演無料体験をプレゼントいたします。

キャンペーンに応募する :https://x.com/joldeeno/status/2034570585607676103?s=20Xの対象投稿ポストはコチラ

※当選者おひとりにつき、同伴者1名まで無料。

※予約対象期間は 2026年6月30日まで です。

※予約できる店舗は下記店舗よりお選びください。

ジョルディーノ(立川店、吉祥寺店、吉祥寺マチナカ店）

※予約は、店舗HPに直接お問い合わせください。

【応募資格・応募方法】

1） X（旧Twitter）でJOLDEENO公式Xアカウント(https://x.com/joldeeno)（@joldeeno）をフォロー

2）指定の投稿を3月22日(日)23:59までにリポスト

3）当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします

※本キャンペーンはXアカウントをお持ちの方はどなたでも応募いただけます。

■ JOLDEENO(ジョルディーノ)について

ジョルディーノは、物語の登場人物となって事件の解決（あるいは隠蔽）を目指す「マーダーミステリー」・ボードゲームカフェの専門店です。緻密なシナリオと重厚な世界観の物語体験を通して、多くのミステリーファンに支持されています。

JOLDEENO 立川店

アンティークカフェのような空間でマダミス・ボードゲームが楽しめる。

所在地：立川市錦町2-1-8 グリーンビル2階

営業時間： 平日12:00-23:00

休日9:00-23:00、定休日なし

JOLDEENO公式X: https://x.com/joldeeno

立川店で予約する :https://mdms.jp/shops/joldeeno1?q=bookingSlotsJOLDEENO 吉祥寺店

マダミス専門店。プロジェクションマッピングにより圧倒的没入感でマダミスのシナリオを楽しめる。

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目32-11 キムラビル4階

営業時間： 平日12:00-23:00

休日9:00-23:00、定休日なし

吉祥寺店公式X: https://x.com/joldeeno2

吉祥寺店で予約する :https://mdms.jp/shops/joldeeno2?q=bookingSlots

JOLDEENO 吉祥寺マチナカ店

マダミス専門店。エンタメの秘密基地として非日常体験を特別空間２部屋で楽しめる。

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 いなりやビルBM2階

営業時間：24時間、定休日なし

吉祥寺マチナカ店X：https://x.com/joldeeno3

吉祥寺マチナカ店で予約する :https://mdms.jp/shops/joldeeno3?q=bookingSlots

■「株式会社これからミステリー」会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135539/table/38_1_94ed39eedc4581e7f08d261deea8be5e.jpg?v=202603200951 ]